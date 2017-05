Absolut surprinzător, marfa a apărut în oferta unor materiale de construcţii, ceea ce nu-I rău, căci astfel am reuşit să calculăm cu precizie valoarea granitului furat.

După opinteli care au durat vreo cinci ani (incluzând aici pregătirea licitaţiilor, negocierea şpăgilor şi masacrarea teilor seculari) strada Mihai Bravu – mă rog, bucăţica dintre Basarabiei şi Gării – s-a dat în uz. Nu arată chiar rău, dacă trecem cu vederea bordurile strâmbe, simulacrul de reconstituire istorică din pavaj pus de-aiurea pe mijlocul carosabilului, ruinele din zonă şi lipsa teilor.

Nu ştim ce profit a făcut firma Tancrad din afacerea care a costat Primăria Galaţi 5,8 milioane de lei (cu un milion de lei mai mult decât se licitase – deh, tradiţia suplimentării de contract face parte din patrimoniul cultural naţional), însă este cert că minţi hrăpăreţe au ciordit (scuzaţi termenul tehnic), în urma refacerii străzii, pavele şi borduri din granit în valoare de circa 130.000 de euro. Un fleac, acolo, cam cât o amărâtă de maşină de fiţe pentru o beizadea de potentat.

Partea interesantă e că primăria ştie, dar nu vrea să spună. Aşa că o dă cotită. Într-un răspuns la o solicitare scrisă, ni se spune subtil, sub semnătura primarului Ionuţ Pucheanu şi a încă vreo doi şefi din instituţiei (vezi facsimil), că prost e ăla care întreabă, căci piatra cubică şi bordurile de pe Mihai Bravu s-ar afla într-un depozit, în vremea ce granitul de pe strada Traian (altă stradă, aceeaşi poveste) s-au folosit la refacerea ei, pe tronsonul Eroilor- Tecuci.

Minunat! Singura problemă este că onorabilii de la Primărie au „uitat” să spună unde se află marele depozit de piatră cubică şi borduri, însă un domn bine intenţionat din instituţie ne-a şoptit (cu frica de DNA şi de demitere în suflet) că de fapt granitul a făcut picioare demult, fiind deja în oferta unor firme de materiale de construcţii la preţuri între 600 şi 700 de lei tona, cu tot cu TVA.

Calculul e simplu: conform devizului de execuţie, pavajul decopertat pe strada Mihai Bravu (plus o parte din Gării) a avut 5.500 de metri pătraţi. Punem 5.000 mp, că a mai rămas ceva pe mijloc, plus că or mai fi furat şi megieşii câte ceva, cât să-şi proptească grătarul. Potrivit standardelor, o tonă de pavaj conţine 5 mp, ceea ce însemană că masa totală se ridică pe la 1.000 de tone. Înmulţit cu 600 de lei tona (preţ minim din piaţă), rezultă o minunăţie de sumă: 600.000 de lei, adică 130.000 de euro.

Cât priveşte afacerea cu granitul de pe strada Traian (unde paguba pare să fie mult mai mare), vom reveni cu detalii după ce vom obţine toate documentele legate de execuţie, devize şi circuitul granitului în natură.