Ordonanţa care frige

Moş Nicolae a venit în 2017 pentru bugetari cu trei zile mai târziu, respectiv pe 9 decembrie. Moş Nicolae n-a venit în costumaţia obişnuită, ci la costum negru şi cu cravată. Nu-l chema Nicolae, ci Mihai şi nu avea barbă, dar părul alb tot l-avea.

Darurile aduse au venit din partea guvernului pentru cei ce lucrează la stat, un cadou mai deosebit care le-a cam stricat sărbătorile. Iată ce surprize le-a adus moşul în tolba sa: adio tichete cadou, adio premii, indemnizaţii hrană şi de vacanţă. Vor mai fi unele excepţii, se zice, pentru cei din sănătate. S-o fi gândit moşul să nu se pună prea rău cu cei din spitale, căci nu se ştie niciodată când ajunge pe mâna lor. Ai ieşit la pensie, ţi-a încetat contractul de muncă, ai fost trecut în rezervă? Să fii sănătos! Asta îţi urează guvernul la sfârşit de an. Posturile vacante existente la sfârşitul anului? Pa, cu ocuparea acestora. Posturile ce apar vacante după 1 ianuarie 2018 vor putea fi ocupate în proporţie de doar 50%, doar dacă instituţiile se pot încadra în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Ordonatorii de credite vor trebui să umble la puşculiţă în anul ce va veni şi vor trebui să taie 10% cheltuielile cu bunuri şi servicii. Musai! Ai câştigat un proces şi ai de primit ceva parale reprezentând drepturi salariale? Bună treabă, dar ai de aşteptat, aşa, cam vreo 5 anişori. În primul an primeşti 5%, în al doilea an 10%, în al treilea an 25%, în al patrulea 25% şi la final 35% din suma stabilită de instanţă. Nu sună prea bine, dar ce să faci? Asta a fost să fie, cifra ghinionistă 90, de la OUG, i-a cam înfrigurat pe bugetari. Nu disperaţi, căci că se anunţă liberalizarea preţurilor la energie, de la 1 ianuarie 2018! Poate că le vor trece frisoanele bugetarilor, sau poate că vom frisona cu toţii. Pare mai plauzibil.