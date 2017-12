Panaitescu a intrat în galeria netezirii părului ondulat!

Luni, 4 decembrie 2017, în jurul orelor 11,15 am avut o întrevedere cu prefectul Gabriel Panaitescu şi cu directorul coordonator al Instituţiei Prefectul Judeţului Galaţi, Vasile Pârlog. Discuţia a fost una degajată, neviciată de oficialisme.

Am glumit, chiar, cu aceştia pe seama celor trei tentative de înlocuire a lui Gabriel Panaitescu din funcţie, el spunându-mi mereu că nu are o problemă cu această schimbare, ci pesedeul, Guvernul, el neputând fi înlocuit din funcţie decât aplicându-i-se principiul mobilităţii. Adică să fie trimis pe un post compatibil cu statutul său de înalt funcţionar public în judeţul Satu Mare, de pildă.

În cărţi pentru succesiunea la scaunul de ispravnic au fost de la început Dorin Otrocol, care nu mai voia navetă şi masă de la catering, Viorica Sandu, care a preferat să rămână în politică, preluând doar funcţia de director general interimar al Administraţiei Pieţelor Agroalimentare şi, se pare, chiar Manon Cristoloveanu, semn că rezerva de cadre a pesede este una subţire rău de tot.

Şi iată că miercuri seara, 6 decembrie, când Impact-est, ediţia de joi, fusese deja tipărit, în ghetele lui Panaitescu a fost plantată de Guvernul Tudose tufa mobilităţii. În acest fel el devine inspector guvernamental şi se va bate cu alţi doi mâncători de pâine pentru că îndreaptă de opt-zece ani acelaşi fir de păr natural ondulat! Deci el se va aşeza în galeria asistaţilor social, cu lefuri de peste 7000 de lei, alături de Maricela Sighinaş şi de Vasile Curduman, doi mari băgători de seamă ai propriilor carduri de salarii guvernamentale.

Şi nu a mai apucat nici să taie porcii pe o adâncime de 10 km din Prut în interiorul judeţului, din cauza focarului de pestă porcină africană din R. Moldova şi Ucraina, motiv pentru care a şi fost desfiinţată piaţa basarabenilor.

Gata, în felul acesta iar a devenit Dorin Otrocol fost membru pesede!