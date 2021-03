Pentru ex-deputaţii Elena Udrea şi Mihail Boldea, suspansul continuă

Condamnată la o pedeapsă de 8 ani de închisoare cu executare, pe 2 martie anul în curs, Elena Udrea află pe 11 martie dacă va fi sub control judiciar şi dacă va primi interdicţia de a părăsi ţara. Asta pentru faptul că D.N.A-ul a contestat la instanţa supremă decizia instanţei de fond de a nu fi pusă sub control judiciar şi interdicţia de a părăsi ţara, dezbaterea urmând a se face la termenul stabilit pentru joi, 11 martie 2021. Dacă instanţa de fond, prin judecătoarea Claudia Jderu, a fost dură cu Udrea la anii acordaţi, a fost blândă la interdicţii, aceasta nefiind pusă sub control judiciar şi neimpunându-se interdicţia de a părăsi ţara. Instanţa a considerat că „nu se justifică o astfel de măsură raportat la circumstanţele bune – mediul familial, nivelul de educaţie şi la faptul că a făcut declaraţii exprese că nu intenţionează să plece în Italia”. Aşa o fi, dar plimbarea cu Alina Bica prin Costa Rica, de acum câţiva ani, o face mai puţin credibilă, iar cum Bica se află prin Italia la această dată, nu se ştie unde duce prietenia.

Celălalt ex-deputat, Mihail Boldea, mai aşteaptă şi el până pe 13 aprilie 2021 să vadă ce se va stabili la apelul înaintat la Î.C.C.J., referitor la condamnarea de 3 ani de închisoare cu executare pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi abuz în serviciu, primită în dosarul 4763/2/2016 Curtea de Apel Bucureşti. În acest dosar instanţa de judecată a acordat vreo 5 termene până la acest moment, ultimul fiind pe 2 martie 2021. Vă ţinem la curent cu verdictele instanţelor.