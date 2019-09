Poliţia Locală sau nimic

Nimicul nu este aşa cum şi-ar imagina retoric cineva, în dulcea lui inocenţă de exeget derutat, o expresie a vidului absolut, a inexistenţei, a destituţiei globale. Şi veţi vedea de ce am făcut această precizare. E de necrezut cum transformă unii oameni defectele în calităţi stigmatele morale în semne ale distincţiei. Întrucât, în materialul care urmează este vorba de un miliţian local – plătit de către noi prin intermediul primarului pesedist Ionuţ Pucheanu, care, tresărind din somn, şi făcându-i-se lehamite de trăirile lui blajine, a simţit că dintr-o dată se transformă în zbir, neştiind că zbirul e o fiinţă inferioară, primitivă, de o jalnică sălbăticie a sentimentelor. De asemenea, nu avea de unde să ştie săracul gardian public, transformat brusc în şerif local, că zbirul e un exclus al universului intelectual, un avortat al civilizaţiei, rudiment al unor vremuri revolute, exemplar preistoric rătăcit în contemporaneitate. Prestigiul zbirului se datorează terorii, insensibilităţii şi brutalităţii. Despre respectarea legii, acest exemplar nu este foarte sigur cine ar trebui s-o facă. Spunând asta, voi trece la un exemplu concret: într-una din zile, aflându-mă în piaţa din Micro 19, o doamnă, îmbrăcată în negru, ştiind că lucrez la o publicaţie locală, cu o voce stinsă şi speriată, îmi spune că a fost amendată de poliţia locală de la Secţia 3, Micro 20, pe motiv, după cum specifică şi agentul constatator IONESCU GHEORGHE, că nu respectă după părerea domniei sale, legea. Păi domnule fost gardian public, despre ce fel de lege vorbiţi? Înainte de a te apuca să dai amenzi – recunosc, nu sunteţi vinovaţi voi ci, acei care v-au luat en-gros gardieni publici şi v-au transformat în poliţişti locali, fără nici un fel e studii prealabile -, te-ai interesat care este perimetrul pieţei, de unde şi pe unde se termină? Ştiaţi că bucăţica aceea unde îşi desfăşurau acele două femei activitatea de comerţ, deci până la stâlpul de iluminat, face parte din suprafaţa de teren a pieţei? Ştiai că doamna pe care ai sancţionat-o are toate documentele în regulă şi depuse la administrația pieţei şi cu taxa la zi? Dacă ştiai, şi cu toate astea ai întocmit procesul verbal e grav. Dacă în schimb, nu ştiai e şi mai grav. Înseamnă că legea ai încălcat-o tu, domnule poliţist. Şi, domnule Ionescu Gheorghe, aş mai avea o întrebare la dumneavoastră, dacă nu v-ar fi cu supărare. Ce fel de relaţii au acei indivizi care vând tot felul de produse pe brâul de beton? De asemenea, cetăţenii aceia puţin mai bronzaţi care desfac tot felul de legume şi fructe şi care au cântarele măsluite, pe Aleea Comerţului şi în faţa bisericii Ioan Botezătorul din Micro 21, chiar sunt invizibili?

Ce să mai spun despre comercianţii de ace, brice, papuci, feţe de masă, lenjerii şi etc. şi care nu au preţuri puse la produsele puse spre vânzare şi nici nu se ştie ce fel de acte de provenienţă a mărfii au domnule agent constatator. Faptul că a fost sancţionat contravenţional o femeie care are actele în regulă, iar cei care nu au nici o treabă cu legea nu suportă nici un fel de probele, nu cumva se cheamă abuz în serviciu?

În această situaţie, eu l-aş întreba pe domnul primar care vă dă banii de salarii de la noi, ce părere are? Iar şeful vostru, Iamandi Gheorghe, are idee despre matrapazlâcurile pe care le fac subalternii? În continuare voi fi atent la tot ce veţi face, şi voi aduce la cunoştinţa publicului.