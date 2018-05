Poliţia Locală veghează, dar nu garantează

Amnezia a apărut în viaţă şi nu în artă.

Aceasta poate fi parţială şi selectivă, ceea ce reprezintă o stupefiantă bizarerie. Fenomenul se petrece astfel: Individul este perfect normal până în momentul în care ajunge pe o treaptă superioară a funcţiei, apoi începe să îşi uite prietenii, foştii colegi, relaţiile anterioare etc.

Dar cel mai grav, îşi uită progresiv şi la urmă definitiv sarcinile de serviciu.

Şi, ca o exemplificare, aş putea spune că întâmplător, prin peregrinările mele prin anumite puncte, unde se desfac produse sub formă de comercializare, ilegalităţile sunt cât Asia.

În foarte multe locuri facturile la marfă există, dar lipsesc cu desăvârşire.

Nici jumătate din produsele comercializate nu se regăsesc sub formă de documente justificative, cu toate că diriguitorii ţării au elaborat tot felul de legi, care să vină în ajutorul celor care primesc venituri pentru a le implementa. Poliţia naţională, Poliţia locală, ANAF-ul, şi toate celelalte instituţii cu acest gen de activitate se fac că plouă deşi este secetă în toată regula. Un jaf de proporţii la adresa economiei şi a bugetului local şi chiar naţional îl reprezintă samsarii din pieţele gălăţene.

Cetăţenii săraci dar cinstiţi – vorba unui fost preşedinte – sunt total revoltaţi de ceea ce se petrece în pieţele agroalimentare din Galaţi.

Invariabil sunt arşi la cântar, la calitatea mărfii cumpărate şi nu în ultimul rând îi scandalizează faptul că aceşti aşa zişi comerciaţi nu posedă documente legale de provenienţă a mărfii. Ajungând în acest punct, intervine fireasca întrebare: De ce toate instituţiile enumerate mai sus, dar, în special poliţia locală, plătită de către primărie din banii contribuabilului amărât, trece printre tarabele din peţe precum acceleratul prin gara Crevedia, şi se uită în altă parte, parcă cu un fel de jenă?

Să fie ceea ce ne închipuim noi?

Dar cei care livrează lunar fondul de salarii, de altfel extrem de consistente, chiar nu au nimic de obiectat? Şi nedumeririle ar putea continua.