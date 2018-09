Săraca Filială Sud-Est a USR e…bogată!

Iată, facem apelul celor vreo 60 de scriitori, câţi numără, ca membri, Filiala Sud-Est a Uniunii Scriitorilor din România, cu sediul (lăcătuit) în Galaţi, să ne spună câţi dintre ei, cu excepţia preotului buzoian, devenit şi scriitor-membru, şi a celorlalţi din judeţ, au fost oaspeţii celor două case de creaţie din localităţile Năieni şi Bisoca. Căci, da, săraca şi prăfuita de Filială Sud-Est, este bogată… dar pe şest! Ştiaţi că la capitolul „Patrimoniu” a USR, secţiunea „Imobile şi terenuri primite în folosinţă gratuită”, filiala antoniană are două astfel de bunuri imobiliare?

Iată, în comuna Năeni (pe sigla de la intrarea în comună scrie Năini), situată în nord-vestul judeţului Buzău, în zona Dealu Mare, filialei i-a fost transmis în folosinţă, pe o perioadă de 10 ani (din 2011), în scopul realizării Casei de Creaţie a USR, Filiala Sud-Est, un imobil (etajul acestuia) în suprafaţă de 84 mp. Zona este încărcată de istorie veche şi recentă, doar că scriitorimea de apă dulce nu s-a putut adăuga, căci habar nu are despre Casa de Creaţie aflată în al şaptelea an de existenţă, din cei cinci, plus o prelungire de încă cinci!

Un alt imobil care figurează oficial pe siteul USR, la aceeaşi categorie, este cel situat în localitatea Bisoca, situată în nord-estul judeţului Buzău, la limita cu judeţul Vrancea. Şi această zonă gâlgâie de istorie străveche, aici intersectându-se Buzăul turistic cu Vrancea turistică. Şi acest imobil a fost transmis în folosinţă gratuită Filialei Sud-Est, pe o perioadă de 10 ani, începând cu 2011. Carevasăzică, după 2021, vine un fel de parastas şi gata cu casele de creaţie pe care sigur nu le-a călcat picior de scriitor gălăţean!