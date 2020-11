Scenă de proces epilator!

După ROTAŢIA ROMÂNĂ am asistat la o şedinţă de judecată în clădirea vechiului tribunal de pe strada 6 Martie.

În prezidiu, titanul Costache Ilie secondat de Artenie Dănuţ.

Aceştia doi vorbeau despre ultimul meci arbitrat de la margine de un papagal care mai tîrziu va fi membru al baroului Galaţi.

La bara, acuzării: tovarăşul prim-secretar Dina Carolică, echipat ca pentru o plenară a CC PCR. Acesta stătea de vorbă cu prietena din dotare.

Apărarea era formată din maestrul Balaban, cu pantalonii jilavi, având-o alături pe avocata de succes, Toader Domnica.

Aceasta vorbea către pereţii căcaţi de muşte, despre starea sănătăţii tovarăşului Carol şi despre copiii acestuia, rămaşi fără educaţia de tip nou, socialist. Mai târziu am aflat că avocata Toader fusese angajată de prietena şefului judeţenei de partid, la sugestia maestrului care a spus: „angajeaz-o şi pe Domnica, care se are bine cu Ilie, şi duce pachete la arestul miliţiei”.

N-am rezistat să stau mai mult în acea sală din cauza mirosului pestilenţial. Riscam să rămân fără pilozităţile nazale.

Pe curând.