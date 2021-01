Scurt pe trei!

• Iulian Ţăran este noul şi deja vechiul director al Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice a judeţului Galaţi. El provine din sistem şi a urcat din electrician, şi-a făcut studiile şi iată că fraţii din USR l-au impus în faţa şefului penele, George Stângă. Care Stângă s-a chinuit nouă luni să-l dea jos din această funcţie pe Claudiu Iacob, plecat din penele în ALDE, ca din lac în puţ!

• 24.000 de firme şi-au tras obloanele în anul de greaţă 2020. Iar inconştienţii, ca să nu le spun nerealiştii de bugetofagi, şi sunt peste două milioane, mârâie, bâzâie, latră şi muşcă atunci când vine vorba despre îngheţarea salariilor provenite din taxele şi impozitele plătite de către aceşti huliţi de privaţi. Păi, bă, alde puţă de arici, voi ştiţi cât trebuie să producă un privat ca să plătească, de pildă, unei familii din Galaţi, următoarele sume?: el, pensie de 9.000 de lei pe lună, plus 90.000de lei pe an indemnizaţie ca preşedinte de CA al unei societăţi cu capital de stat; ea, pensie specială de 260.000 de lei pe an…

Iară voi, ca miliţieni asudaţi de la şezut, daţi cu caşcheta de pământ că vi s-o îngheţat. Iar alde liderilă de sindicat vor mărirea salariului minim. Păi pentru un antreprenor înseamnă mărirea pe toată grila. Iar cum economia este la sub-sol soluţia patronilor pentru majorarea salariului minim este asta şi unica: darea afară din salariaţi.

• La Zaclău, adică fost 23 August, acum I.C. Brătianu, s-au bătut nouă muşte pe un rahat de nimic, adică format din 1.187 de locuitori, din care doar 750-800 cu drept de vot. Ei, vedeţi că oricât ar fi ea de mică o miză, tot reprezintă una mare pentru unii? Astfel cum să ne explicăm că în bătălia pentru prispa de primar al comunei tulcene, care aprovizionează pieţele Galaţiului cu prospături din natură, s-au aruncat nouă inşi din tot atâtea partide?

Degaba statuia lui I.C. Brătianu de pe faleza Galaţiului arată cu degetul spre Zaclău. Ei au rămas tot 23 August!