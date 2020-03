Tanti Viorică se vrea directoreasă la APIA

Viorela-Camelia Viorică este bine înfiptă în peneleul de Galaţi, Via Marian Toniţă, cel cu „foncţie” în partidul ghidonat de George Stângă, recent devenit şi preşedinte al Comisiei pentru agricultură din Senatul României. De mult timp, madam Viorică prăşeşte la APIA Galaţi, fiind şef al ACNDPASCMP (văleleu, ce titulatură nebunească!). Tradusă mai pe de-a dreptul, sigla se poate interpreta ca fiind Serviciul Autorizare Plăţi Directe Naţionale Complementare (ACNDP) şi Ajutoare Specifice Comunitare, Măsuri de Piaţă. M-a luat cu sudori, dar nu de metale, ci cu asudare! Din poziţia asta, ea şi Toniţă – vicepreşedinte prin peneleul lor – s-au apucat să împingă sfori pentru a-i trage de sub cur lui Alexandru Sântian scaunul de director al APIA Galaţi. Doar că acesta are norocul de a fi şi funcţionar public, deci e greu de clintit.

Ca APIA-istă, dar mai ales ca şefă a serviciului de autorizare plăţi de zeci de milioane de euro pe an, Viorela a strâns o bună avere imobiliară. Iată, un teren de 545,45 mp la Sinaia, băi, intelectualilor – ceapişti, nu la sat Costi sau la Şendreni, ori Lepşa – Tulnici! Pe acest teren şi-a edificat în 2001 o casă de vacanţă de invidiat, căci măsoară 267,3 mp, jumătate din ea aparţinând lui Ciprian Viorică. Tot în coproprietate are în Galaţi un apartament de 78 de mp. Cred că de aia declară 7.800 de lei venituri anuale din chirii. La avere e de trecut şi un VW Polo, cumpărat în 2009.



Dar ştiţi ce-i culmea? Ea declară că locuieşte în vila de pe strada Tecuci nr. 134A. Tot aici îşi declară sediul social şi Marian Toniţă, cu firma sa Online Intelligence SRL Galaţi. Dar căsoaia nu apare în declaraţia de avere a Viorelei-Camelia. Iar averea lui Marian Toniţă este ZERO la toate capitolele.

În anul fiscal 2016 ea a câştigat venituri nete de 105.978 de lei, iar în 2017, doar 94.854 de lei.

Dar atenţie, dle director Sântion, nici un salariat APIA nu are depuse pe site declaraţiile de avere pe anul 2019, ceea ce înseamnă că mata te pre-ocupi de mângâiat freza broaştelor din balta Şovârca. Nu de dat cu parul printre responsabilii din APIA Galaţi.