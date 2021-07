Doctorul Iuliu Fulga, este un mai vechi subiect al Impact-est. Adică încă de pe vremea când în calitatea de „morţar” şef la Morga Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” s-a aşezat în spatele asistentului său, celebrul Marinică, şi au pus de-o firmă de mari pompe funebre, acum devenită doar sub pamânt srl !

Tot mister „gărzi” a fost încolţit de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie-Structura Teritorială Galaţi, dar s-a fost scăpat de către procurorii-colaboratori. Toate acestea le puteţi citi sau reciti în arhiva electronică a Impact-est, sau în colecţiile tipărite aflate la Redacţie şi la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”.

Să ne înţelegem odată pentru totdeauna: nu am nimic cu realizările salariale ale bugetarilor, dar ei nu trebuie să uite că acestea le sunt plătite din impozitele noastre şi ale companiilor, mai ales ale celor private, care asigură peste 67% din PIB-ul României. Că avem destui cretinoizi care distribuie cu stropitoarea aceste resurse ale Ţării, este treaba obletului şi guvidului majoritar, care votează aşa cum respiră! Şi încă ceva: înţeleg să îi plătim europeneşte pe bugetarii care performează, dar nu în grămezi de bani egale pentru toţi, indiferent de ştiinţa de carte, de dedicare în profesia aleasă şi de valoarea pe care o adaugă instituţiei la care lucrează. Iată, din ce în ce mai mulţi gălăţeni, după ce au reasfaltat drumurile către Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Târgu Mureş pentru a se investiga sau trata de boli grave, mai nou rup uşile clinicilor private de NEONATOLOGIE din Bucureşti, ca şi cum marele spital…regional şi clinic universitar din Galaţi, nu ar avea o astfel de secţie de naşteri. Spuneţi-mi voi, cei din vârful lumii medicale, toţi şi cadre didactice universitare, câţi pacienţi din judeţele Brăila, Vrancea, Vaslui, Buzău, Tulcea sau Cahul vă rup uşile cabinetelor private sau pe cele ale cabinetelor din Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă? Că din câte ştiu, pe boliile de inimă şi de rinichi, gălăţenii fug până colea, la Brăila, la „tanti Elvira”, fugind de voi şi de lipsa de aparatură. Adică să nu ai un angiograf (cică nici la privat) în Galaţi, încât trimiţi un pacient care a făcut infarct şi i-au fost montate stenturi, tocmai la Braşov, pentru o angiografie, chiar mi se pare că nu vă meritaţi basculantele de bani. Unii nici chiar statutul pe care l-aţi căpătat politic, nu pe ştiinţă de carte şi talent profesional. Sigur că ştiţi ce e acela turism medical. Păi dacă eraţi aşa de meseriaşi pe cât de regeşte vă plătim, duduia industria HORECA de pe malurile Dunării. Aşa, spitalul la care veniţi ca să aveţi de unde vă alimenta cabinetele private, este năpădit de zeci de firme de pompe funebre, dar şi mai dihai de farmacii.

Gata, revenim la unul dintre exponenţii voştri, indecenţilor şi „necaritabililor”, fie şi în actul medical pentru care sunteţi plătiţi.

Deci, dr. Iuliu Fulga a primit un salariu net pe anul 2020 de 286.470 de lei, ca şef al Serviciului Judeţean de Medicină Legală. Alte 68.706 lei i-au venit din activitatea didactică practicată la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A, chiar, ştie cineva dintre membrii corpului medicalo – universitar câţi profesori de la Galaţi ţin cursuri la alte facultăţi de medicină şi farmacie din ţară?

Şi acum, iată coliva de pe bomboană!: Iuliu Fulga a numărat numai din gărzi un net de 111.766 de lei. Total net de la BUGET pe anul 2020: 476.942 de lei. În fonduri de investiţii el a plasat suma totală de circa 697.000 de lei, iar Olga, soţia sa, a plasat într-un fond american de investiţii doar vreo 53.000 de USD. A, era să îmi ratez propria documentare! Dr. Fulga mai are plasaţi şi 142.146 USD tot într-un fond de investiţii sau pensie privată, cum mai precizează în declaraţia sa de avere dată şi semnată la începutul lunii iunie 2021.