Vă asigurăm de asigurarea asiguraţilor!

Uite, la numai 34 de ani, George Toderaşc a fost făcut de „penele0” director executiv interimar al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Galaţi. Fosta directoreasă de aici a coborât un etaj mai jos în schemă, devenind director executiv al Direcţiei Economice a aceleiaşi CJAS Galaţi. Adică, prin pixul ei sunt decontate sumele de bani din asigurările salariaţilor din judeţul Galaţi, medicilor care au contracte cu casa, medicii de familie fiind cei mai numeroşi, dar să nu uităm sumele uriaşe care revin spitalelor. Deci, am putea spune că fosta, adică Iulia-Simona Petcu, a picat în sus!

Dar să revenim la Toderaşc-ul nostru. Omul are o poză de lucru bine tunată şi regizată, singura chestiune scăpată de sub control fiind capacul de la stilou, pe care George nu a ştiut unde se pune acest accesoriu. Sigur că el se face că lucrează, că scrie pe o A4 deja printată. Normal că în timp ce se face că scrie, priveşte fixând obiectivul camerei foto, spre care zâmbeşte. Normal că ştie să-şi arate şi ceasul de firmă şi tocul pentru stilou & pix. Telefonul, mouse-ul, tastatura şi monitorul calculatorului completează această natură statică. Pe fundal tronează o bibliotecă transformată în bibelotecă.

De aia, pe 9 octombrie 2020, Toderaşc, cu studii juridice la bază, dar făcute într-o limbă străină de limba română, transmite un asemenea hal de comunicat către furnizorii de servicii medicale de pe întreg mapamondul judeţului Galaţi! Cităm nişte oboseli prin care George „pune mai presus de toate asigurarea drepturilor asiguraţilor”, „ obiectiv (care) nu poate fi asigurat decât” şi „Totodată, vă asigur de toată deschiderea”.

Cam mult rumeguş, tinere domn. Totuşi, te asigurăm de toată deschiderea noastră instituţională!