Va muri Piaţa Centrală a Galaţiului?

Măi fraţilor, Piaţa din centrul Galaţiului dă în clocot, fierbe, agenţii economici, micii întreprinzători, cei cu gospodării individuale sau nu, miile de oameni care într-un fel sau altul muncesc în Piaţa Mare a oraşului au pus-o de mămăligă. Cică aici, în buricul târgului, capitalismul de cumetrie, al marilor interese ale persoanelor din administraţia gălăţeană, al marilor îmbogăţiţi de către un pe-se-de corupt până în măduva oaselor şi-au dat mâna să construiască un supermarket cum nu s-a mai văzut. Din surse aflăm, ba chiar de la unii din piaţă, că amplasamentul este extrem de generos, pe locul fostelor depozite şi magazii ale Prodas-ului, la care se mai adaugă şi recentele spaţii şi terenuri cumpărate de o parte şi de alta, până în strada Tecuci şi până la inelul rond al tramvaiului. Se mai spune pe la colţuri, în şoaptă, că pe omul cu proprietatea îndoielnică, aflată cică în litigiu în urma controlului şi raportului ADS, de care nu mai vorbeşte nimeni, îl doare nici în cur de toate acestea, sfidând pe toată lumea aşa cum a făcut-o întotdeauna de când a devenit MOGULUL Republicuţei Galaţi. Bazat pe el, bazat pe spatele tare şi pe sprijinul politic permanent pe-se-dist, omul nostru nu se mai satură, spun gurile rele, şi iar vrea să dea lovitura. Păi ce, e puţin lucru să fi stăpân peste un imperiu imobiliar inimaginabil ca exponenţă a jafului la care a fost supusă comunitatea noastră de către politrucii vremii? Da! Dar toate acestea cu largul concurs al autorităţilor locale, al instituţiilor statului, poliţie, justiţie, politic, strâns împletite într-un melanj duhnind a cumetrie şi frăţietate ce au condus la dezastrul în care am ajuns în prezent. De plătit a plătit cineva? NU! Poate un „BOU” fost LEU peste Republicuţa Galaţi care a împărţit averea noastră după ’89 pe whisky şi kentane, după care plesnindu-i ficatul s-a retras în bârlogul bătrâneţii. Acum răcneşte din toţi bojocii la telefon de se aude hăt departe, până la vecini: „Băi!!! V-am făcut oameni, v-am dat fabrici şi uzine, iar acum m-aţi uitat cu toţii, nici un telefon, nici o cană de apă, nici…”. Dumnezeu e mare, domn Senator, şi e mare şi uneori nu iartă, aşa că dă fiecăruia ceea ce merită.

Dar să ne întoarcem la oile noastre, la supermarketul din piaţă care va face praf şi pulbere comerţul şi toate activităţile ce se desfăşoară acolo, în cea mai tradiţională, mai veche piaţă gălăţeană. Da, dar acum e nouă, făcută pe banii Primăriei, deci a comunităţii, a noastră, a tuturor. Şi nu puţini, aici s-au băgat milioane şi milioane de euroi care, iată, îşi vor pierde utilitatea în bună parte. O piaţă făcută la nivel de standard european, după toate normele, fruntaşă chiar la nivel de ţară. Dar ce importanţă mai are că aceia care cultivă pământul românesc se duc drakului în folosul marelui capital şi al şmekerilor gălăţeni, a trădătorilor şi parandărăturilor locale? Să moară ţăranul şi gospodăria locală, să piară fermierii şi agricultura românească, să mâncăm ridichi, roşii, căpşuni, ardei, castraveţi etc din Olanda, Turcia şi tot aşa!

Acum noi îl averizăm pe domnul Primar care e „mare la gură şi cam mic în sculă” că dacă nu pune parul pe alde Voicilă, Capetis, Burtea şi tot neamul lor din Primărie, dacă nu are boaşe şi nu se pune cu greii din pe-se-de care sunt cumpăraţi „pe arginţi”, va vedea ce a văzut Stan când noi scriam de zor că va fi o tristă amintire. Şi mai adăugăm un blestem, aşa, „să li se usuce mâna celor care vor elibera vreo autorizaţie de construcţie!” Amin!

N.B. Cică sutele, miile de oameni ai muncii din piaţă se pregătesc să iasă în stradă, cu căţel şi cu purcel, aruncând cu roşii, ouă, castraveţi şi toate celea în capul autorităţilor.