Ziarul LUMINA va trăi cât biserica ! Din abonamente curg lunar 49.500.000 lei !

Conform Institutului Naţional de Statistică, la data de 30.01.2020 existau în România 28.000 de biserici şi mănăstiri. Dintre acestea, 16.500 sunt ale Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Dar nu aceasta este informaţia şocantă. Aflu de la un preot ortodox că administrarea, întreţinerea şi asigurarea cheltuielilor unei biserici este o treabă anevoioasă. Oamenii sunt săraci. Îl întrerup şi îi spun: prea cucernice părinte, eu am o butadă, o zicere care îmi aparţine, şi care sună aşa: GENEROŞI SUNT CEI CE N-AU !

Aşa şi cu biserica: n-are, dar dă numai pentru abonamentul pe o lună de zile la cotidianul LUMINA suma de 3.000 de lei noi. Ziarul are 16 pagini, format tabloid, full color, tirajul este auditat BRAT (Biroul Român de Audit Transmedia), este parte integrantă a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române şi costă 1,5 lei exemplarul. Desigur, este un preţ de cost modic şi imposibil de acoperit cheltuielile. Din acest trust de presă mai fac parte Radio TRINITAS şi TRINITAS TV.

Tirajul poate fi unul imens, căci BOR este şi cel mai mare proprietar de păduri din România!

Şi el, ziarul, nu intră într-o competiţie cinstită, cel puţin pe piaţa presei care mai apare şi tipărită, nu doar online. Mergeţi la orice punct de vânzare a ziarelor şi solicitaţi vânzătorului să vă dea ziarul LUMINA, apoi sunaţi-ne sau scrieţi-ne la comentarii, în subsolul acestei informaţii, dacă l-aţi găsit.

A pretinde fiecărei biserici şi mănăstiri să achite acest abonament la Trustul de Presă al BOR, nu mi se pare deloc ortodox, Prea Fericirea TA. Ba chiar îmi vine să spun, DĂ-O DRAKULUI, PĂRINTE ! Dcă socotim rotund un venit garantat de 50.000.000 de lei lunar din abonamente, rezultă că trustul încasează anual, numai din abonamentul obligatoriu la LUMINA, „doar” 600.000.000 de lei noi pe an.

Sper că acel preot chinuit de grija asigurării funcţionării bisericii în care slujeşte, nu a spus aşa, la năduf, că trebuie să dea lunar, pentru abonament la LUMINA, 3.000 de lei.

Am prilejul să citesc frecvent acest ziar bine făcut şi bine scris. Aici chiar sunt profesionişti, cum şi la TRINITAS TV. Dar nu se poate să nu observ şi alte canale pe care vin banii la BASILICA. Întrucât apar pagini întregi dedicate unei episcopii, arhiepiscopii, sau unei mitropolii.

Aceasta fiind competiţia pe piaţa presei scrise, audio şi audio-vizuală, fug în Dumnezeu să mă ierte!