Afacerea autobuzelor second-hand din Galați, pe masa procurorilor DNA

Pe birourile procurorilor DNA Galați se află în lucru un dosar care riscă să arunce în aer administrația publică din Galați.

„O fostă șefă din Transurb, societatea de transport public din Galați, s-a autodenunțat că, în urmă cu mai puțin de 5 ani s-ar fi întâlnit, pe aeroportul din Cluj, cu un olandez care i-a înmânat suma de 200.000 de euro mită pentru achiziția de autobuze second-hand din Olanda”, ne-au spus surse apropiate Consiliului Local.

Cum s-au împărțit banii

Denunțătorul ar fi păstrat pentru sine doar 10% din sumă, restul fiind împărțită altor persoane, mai susțin sursele citate. Zvonurile privind un dosar exploziv al procurorilor anticorupție cu privire la achiziția de autobuze second-hand cumpărate în 2014 erau deja tot mai vehiculate în lumea politico-administrativă a orașului dar nu există încă nicio confirmare oficială a acestuia. Potrivit surselor, prejudiciul estimat este de ordinul milioanelor de euro.

Fosta conducere nu știe de ancheta DNA

Foștii conducători ai societății de transport din Galați susțin însă că nu au cunoștință despre dosar și că nu a fost chemați până în prezent de procurorii anticorupție. Contactată pe o rețea de socializare, Genica Totolici (ALDE), cea care a condus neîntrerupt SC Transurb SA, societatea publică de transport local din Galați, din februarie 2005 până în noiembrie 2017, susține că nu a auzit de un astfel de dosar: „Sunt in concediu, fără semnal și nu știu despre ce vorbiți. Nu are de ce și cine să mă cheme la DNA”, a fost reacția fostei directoare, referitoare la dosarul DNA. La fel a reacționat și fostul director economic al Transurb, Gigel Caliga (ALDE), cel care i-a succedat în funcție colegei sale de partid, Genica Totolici, în noiembrie 2017. „Nu am fost niciodată citat la DNA în acest dosar sau într-un astfel (altfel n.r.) de dosar”, a fost replica seacă a lui Caliga.

La sfârșitul lunii noiembrie, primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a cerut conducerii Transurb să anuleze o nouă licitație pentru cumpărarea de autobuze second-hand.

Șeful ALDE Galați îi ține pe greci în șah

Conducerea societății de transport Transurb a fost plasată, în ultimii ani, în sfera de influență politică a ALDE Galați, condusă de Cristian Dima, cel care i-a succedat la conducerea ALDE lui Eugen Durbacă. Fostul secretar de stat Cristian Dima, găsit vinovat de judecători pentru conflict de interese, are o relație de afaceri cu năbădăi cu comunitatea grecilor din Galați, ne-au spus surse din cadrul acesteia. Una dintre firmele în care Dima este acționar ar fi întârziat mult cu plățile pentru spațiile închiriate de la Comunitatea Elenă din Galați. Contactată telefonic, Rodoclia Zamfiropol, președintele Comunității, a refuzat să comenteze informația.

Cristian Dima este în prezent președinte ALDE Galați și este cunoscut drept un apropiat al Herminei Nicoleta Uță, consilierul lui Tăriceanu și director la cancelaria acestuia, ca președinte al Senatului. Dima nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.