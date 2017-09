Grupul de firme CARUZ, din care face parte şi GALCO SA, devenise o afacere integrată, care prelucra furaje în propriul combinat, creştea peste 140.000 de porci anual şi prelucra totul în fostul Abator Şendreni care după modernizare şi retehnologizare a fost tarnsformat în Fabrica de Tranşat Carne şi în Fabrica de Preparate Crud-Uscate, unde se produceau 20 de tone de preparate pe zi!

Ca antreprenor redutabil, miliardarul Gheorghe Caruz, patronul grupului de companii care îi poartă numele, a fost ales preşedinte al Patronatului Cărnii din România.

Ceva nu a fost pe placul autorităţilor statului, unele vândute, dacă nu chiar apatride. CARUZ nu mai putea fi CONTROLAT, BUTONAT, nu depindea de nimeni şi de nimic, cercul integrat al afacerii sale fiind unul închis, el devenind al doilea mare crescător de suine din România (140.000 de capete pe an), dar şi un important producător de carne şi preparate din carne.

Şi i s-a aplicat lovitura patentată la „COMTIM” Timişoara, care înainte de 1989 era cel mai mare complex din sud-estul Europei, pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor, cu sistem integrat de hrănire şi prelucrare a cărnii.

După 1990, fiindcă aşa a fost ordinul primit cu drag de către patriHOŢII de partid şi de stat, „COMTIM” a fost băgat în faliment de către SISTEM, pentru ca la un an după, la distanţă de circa 45 de kilometri, în Ungaria, să răsară un „COMTIM” nou-nouţ şi la fel de mare.

REŢETA asta de succes prin care capitalul şi capitalistul autohton trebuie distruse, pârjolite şi arate, a fost aplicată de către acelaşi SISTEM şi grupului de firme CARUZ.

Scopul, adică pârtie şi liber la importuri masive de carne, a fost complet edificat după ce lui Gheorghe Caruz i-a fost distruse cele două fabrici de la Şendreni, cu investiţii de 40 de milioane de euro şi 2000 de locuri de muncă, antreprenorului rămânându-i doar să-şi nenorocescă şi sănătatea prin hăţişurile Justiţiei şi ale altor autorităţi de stat.

Cel mai mare depozit de congelare din UE, distrus

Din documentele şi discuţiile avute cu investitorul „nestrategic” (fiindcă-i român!?) Gheorghe Caruz, rezultă că acţiuni conjugate şi încurajate de către autorităţi ale statului au pus pe butuci una dintre cele mai mari afaceri din zona Galaţi-Brăila şi întinsă în ambele judeţe.

Declinul, începe marele CARUZ depănarea firului demolării afacerilor sale, are ca punct de plecare anul 2010. Startul abuzurilor devastatoare a fost dat de către înalţii funcţionari din Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDPR), devenită Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

Miticii de Bucureşti, obişnuiţi să-i sugă pe provinciali cu conducta, şi-au făcut publică suspiciunea cum că Gh. CARUZ, acţionarul majoritar al GALCO SA, a fraudat fondurile europene accesate pentru retehnologizarea fabricilor de la Şendreni, acuzaţie care a fost postată şi pe site-ul oficial al instituţiei. Suma imputată de jmekerii din AFIR era de 7.041.329,5 lei plus dobânzi în valoare de 2.863.146,75 lei.

Dar, continuă să-mi spună Gh. CARUZ, aşa zisa fraudare de care eram suspectaţi, am acoperit-o returnând 4 milioane de euro. Cu toate astea, ne-au fost blocate conturile, adică întreaga activitate, furnizorii noştri de materii prime devenind neîncrezători în parteneriatul cu GALCO SA şi cu întreg grupul de firme.

Fluxul de aprovizionare de 2,4 milioane de euro a fost rupt

Redăm acum un citat edificator din ce ne-a declarat şi în scris Gh. Caruz, la data de 19.06.2017. Desigur, vom solicita şi noi, oficial,, conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, detalii şi explicaţii în legătură cu procedurile aplicate firmei GALCO SA, de către funcţionarii din APDRP (AFIR), Organismul de Luptă Antifraudă european (OLAF), cu sediul în Germania, şi veţi vedea de ce, precum şi parchetelor şi inspectoratelor de poliţie Brăila şi Galaţi.

Iată citatul: „În condiţiile în care s-au blocat conturile pentru o sumă aşa de mare şi s-a anunţat pe site-un APDRP că Galaco a făcut fraudă la fondurile europene, nici un furnizor de carne, condimente, membrane, etichete, materiale de ambalat etc (valoarea acestor materii prime fiind de circa 2.400.000 euro/lună) nu a mai acceptat să ne livreze aceste materiale cu plata de 45-60 de zile, cum se proceda, şi au cerut ca orice comandă să fie achitată anticipat şi să achităm şi o parte din datoria ce trebuia achitată la 60 de zile. Aceasta era imposibil de realizat când conturile erau blocate şi nu s-au putut achita nici salariile, energia, gazele etc., şi care aveau valori foarte mari deoarece zilnic se produceau şi livrau circa 20.000 kg preparate în valoare de peste 80.000 euro/zi. În fapt, în urma sesizării făcute de OLAF, de suspiciune de fraudă, la o a patra ofertă la o maşină de tocat de unde Galco a beneficiat de 30.000 de euro, pe motive că nu ar fi găsit înregistrarea cererii de ofertă a lui Galco la unitatea emitentă a ofeteri, deşi nu a fost nici adjudecată deoarece a avut preţ mai mare, s-a declanşat jihadul împotriva noastră.

OLAF nu a investigat pe semnatarii ofertei, dacă oferta, care avea totul în original (antet, nr. cont, dată, semnătură director, semnătură patron şi ştampila originală a sa, ştampila originală a societăţii), este emisă de ei, dar a trecut şi firma Galco pe lista suspiciunii de fraudă.

APDRP a refuzat să vină la Galco să verifice dacă această a patra ofertă este corectă şi a trecut direct la executarea societăţii şi blocarea conturilor, ca şi cum ar fi fost fraudă, deşi trebuia să se acorde prezumţia de nevinovăţie lui Galco S.A., până la terminarea anchetei.

Am solicitat la DLAF (Departamentul de Luptă Anti Fraudă) – organism care funcţionează în România – să verifice aspectul sesizat de OLAF şi la data de 17.06.2012 DLAF emite un Raport de Control nr. 730/2010/17.06.2012 în care specifica: «Având în vedere faptul că procedura de achiziţii impune prezentarea a trei oferte conforme, considerăm că beneficiarul şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale reprezentând procedurile de achiziţii stabilite în Anexa IV la Contractul Cadru. Din verificările făcute nu au rezultat indicii care să confirme că reprezentanţii Galco au acţionat cu intenţie, prin depunerea unei oferte presupus a fi falsă în vederea obţinerii pe nedrept a fondurilor provenite de la UE».”

E clar, băi, alde tov Mitică de la AFIR? Şi atunci ce explicaţii veţi da în instanţa de judecată pentru distrugerea unei mari afaceri cu capital 100% autohton, într-o zonă unde rata şomajului este pe locurile trei şi cinci în ţară?

În episodul următor veţi vedea din ce cauză a pierdut România, prin GALCO SA, o finanţare de opt milioane de euro şi cum a fost vandalizate cele două fabrici nou retehnologizate, evaluate la 40 milioane de euro, şi de ce dosarul cauzei, aflat la o instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din octombrie 2016, nu a primit încă termen de judecată.