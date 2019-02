Cinci primari s-au învârtit de scaune. Treizeci de ani le-au trebuit să pună la pământ o clădire de patrimoniu, una din puţinele prin care mai respira personalitatea Galaţiului. Prin anii ’90, la începutul capitalismului de cumetrie, casa „Simion Gheorghiu” rămăsese singura clădire de patrimoniu reprezentativă pentru felul în care arăta centrul oraşului Galaţi în perioada interbelică. După 30 de ani de libertate, a ajuns o ruină devastată, îngropată-n gunoaie. Principala vină a acestei clădiri de patrimoniu a fost că-i situată-n buricul târgului, unde sunt aprige interese imobiliare. Altfel, cum am putea explica neglijenţa penală a celor din administraţie, care ar fi trebuit s-o restaureze şi întreţină?

Prin 1993, clădirea încă era locuibilă. Cu semnătura lui Eugen Durbacă, Bogdan Gabriel Iacob a închiriat de la Primărie apartamentul nr. 10 din clădirea de pe Domnească nr. 24. Patru ani mai târziu devine din chiriaş, proprietar – printr-un contract perfect legal, de vânzare-cumpărare, cu plata în rate. De la Direcţia de Fiscalitate află, însă, că nu i se mai primesc banii, deoarece imobilul era propus spre demolare, iar contractul său de vânzare-cumpărare, anulat. Omul îşi vede de parcursul legal şi continuă să bage banii pe gât Primăriei, plătind prin Trezorerie.

„Competenţii” din biroul juridic

În 2003, juriştii primăriei pricep că numai o instanţă poate decide anularea respectivului contract şi deschid o acţiune în acest sens – dar pierd procesul şi la Tribunalul Galaţi, şi la Curtea de Apel, şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De ce este important acest episod cu proprietarul acelui mic apartament din imobilul de patrimoniu? Fiindcă după această chichiţă juridică se ascunde iresponsabilitatea primarului Ionuţ Pucheanu. Actualul primar se trezeşte sabotat de semnăturile şi deciziile predecesorilor săi, se freacă la ochi şi o coteşte cu „greaua moştenire”.

Ideile sale năstruşnice – de a transforma clădirea de patrimoniu în incubator de afaceri – au sprijinul şi complicitatea Consiliului Local, aşa că se cheltuie bani pe o expertiză tehnică inutilă (60.000 lei noi, savarină atribuită direct, fără licitaţie publică, firmei „Atu Consulting SRL”). Pe 24 aprilie 2018, altă pleaşcă pică pe aceeaşi firmă, căreia primăria i-a atribuit, prin negociere fără publicare prealabilă, un contract în valoare de 224.910 lei cu TVA. Contractul avea ca obiect servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, pentru „Reabilitare Imobil Strada Domnească nr. 24”, în vederea derulării proiectului „Facilitarea exploatării economice a ideilor noi de afaceri prin înfiinţarea unui incubator de afaceri sectorial în Municipiul Galaţi – INCUBIC”. Întrebarea noastră e simplă: toate aceste sume, plătite aiurea din taxele contribuabililor, cine le va suporta, ca responsabil pentru incompetenţă sau – mai rău – fraudă din banul pubic? Juriştii? Directorii primăriei? Consilierii primarului Pucheanu? Cine a decis, cine a semnat?

Spălătorii de cadavre administrative

„Pentru transformarea Palatului Gheorghiu într-un hub, puteam fi liderii unei asocierii cu Universitatea «Dunărea de Jos». Din păcate, sunt foarte clare cerinţele accesării de fonduri europene: trebuie să fii proprietar pe imobilul vizat. Am descoperit şi noi, cu stupoare, că mai există un proprietar alături de noi, un domn care are un apartament, jumătate deja prăbuşit. Domnul locuieşte la Braşov. Noi făcut o evaluare care se ridica în jurul a 10.000 de euro. Nu a acceptat această sumă, fiind derizorie din punctul dumnealui de vedere. Sub 50.000 de euro nu ne-ar fi dat semnătura sau nu ne-ar fi vândut partea dumnealui. Aşa am pierdut finanţarea pe această axă, pentru că până la momentul în care am fi putut depune un astfel de proiect, dumnealui nu şi-a dat acordul. Mai există un fond european, dar din nou avem aceeaşi problemă: nu avem pârghiile necesare pentru a-l determina să vină alături de noi”, se justifică Pucheanu într-un ziar local, încercând să sugereze că de vină sunt alţii, oricare alţii, în afară de el şi subordonaţii săi din primărie:

1 – Răuvoitorul apropitar Bogdan Gabriel Iacob, care „solicită obligarea instituţiei noastre la restituirea bunului imobil apartament nr. 10 prin despăgubire în cuantum de 45.000 de euro, precum şi despăgubiri în cuantum de 7.200 de euro, reprezentând lipsirea de folosinţă a apartamentului”. E de neînţeles cum de nu acceptă doar zece mii de euro, cu care şi-ar putea cumpăra lejer un apartament cu două camere, în buricul târgului – echivalent celui pe care i l-a şmenuit primăria, nu-i aşa!? …plus că veneticul nici nu mai e-n Galaţi, a emigrat în Braşov deja.

2 – Greaua moştenire. Durbacă a semnat pentru ăla, noi nu suntem vinovaţi de ameţeala asta.

3 – Oamenii străzii, vagabonzii, hoţii de rând, anonimii răufăcători mărunţi, fără nume, fără chip, fără număr. Ei au furat grinzile tavanelor, balcoanele de fier forjat, cărămizile din pereţi. Noi n-am călcat pe acolo, am stat la căldură şi ne-am încasat salariile majorate.

4 – Judecătorii, că nu-l obligă pe proprietar să renunţe la locuinţa cumpărată de la noi, competenţii din primărie.

Ce spun cititorii despre justificările lui Pucheanu

N-or fi jurnalistice comentariile la articolul care-i dă loc de-ntors lui Pucheanu, dar sunt precise şi transparente. Ba, mai mult, gălăţenii o spun pe şleau – toată tarantela asta cu clădirea ajutată să se distrugă, pentru a fi demolată, este expresia unor manevre cu ţintă imobiliară. Redăm câteva din acestea:

Alexuz – Miercuri, 09 Ianuarie 2019: Acolo o sa apara vreun magazinas gen Profi, Carrefour sau vreo cafenea de fite unde vin alde ceafa lata sa isi etaleze bmw-urile si parasutele care le produc banii afara. Astea sunt activitatile numarul 1 prin oras.

Georgel – Marţi, 08 Ianuarie 2019: Fără o hotărâre judecătorească de înstrăinare, dispoziţie a primarului şi proces verbal de predare-primire, această clădire s-a aflat tot timpul în deplina proprietate a Municipiului cu toate obligaţiile legale ce revin Primăriei Galaţi de protecţie, întreţinere şi valorificare a acestei clădiri de patrimoniu local. Nefiind în stare de aşa ceva, Primăria Galaţi aruncă vina mereu în curtea justiţiei, ba urmare nesfârşitelor revendicări în instanţă, ba urmare cererilor legitime ale unui cetăţean care a devenit acolo proprietar, pe o bucăţică, din eroarea funcţionarilor aceleiaşi Primării.

postat de ghici – Luni, 07 Ianuarie 2019: Va rog sa publicati comentariile care nu folosesc limbaj suburban dar reflecta realitatea acestui oras. Nu ne intereseaza culoarea politica ci faptele. Cladirea cu pricina , mai bine zis locul e vanat de un dezvoltator .In concluzie daca nu facem front comun pentru a salva putina istorie a orasului, atunci ne meritam soarta de targoveti.

postat de ghici – Luni, 07 Ianuarie: Nu ati fost niciodata interesati sa reabilitati. Fata de nenumaratele cheltuieli inutile facute in decursul anilor, evident fara finalitate:studii de fesabilitate pentru tunel sub Dunare, deplasari pentru largirea orizontului(?), etc , suma ceruta putea fi negociata numai si numai daca chiar doreati acest lucru. De ce va intrebati mereu retoric de altfel”De ce nu avem turisti?”Acum aratam ca un biet catun , nici macar orasel. E foarte trist . E cazul sa va treziti si sa faceti ceva, nu pe hartie, nu in conferinte ci la propriu.

Deocamdată, pe rolul Tribunalului Galaţi se află înregistrat dosarul nr. 2089/121/2018, având ca obiect revendicarea imobiliară formulată de Bogdan Gabriel Iacob. Dosarul a fost înregistrat pe 13 iunie 2018, iar primul termen de judecată este programat pe 12 februarie 2019. Vom reveni, cu detalii.