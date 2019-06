Audierile procurorilor DNA-Militar s-au ţinut la sediul DGA Galaţi

Întrucât apele au fost tulburate de susţinătorii fundamentalişti ai colonelului doctor, comandant al Spitalului Militar „Aristide Serfioti” Galaţi, Adrian Boicu (foto), desigur salariaţi ai acestui spital, ne vedem nevoiţi să revenim asupra subiectului pe care l-am abordat încă de la finele anului 2018.

Col. dr. Boicu: „Nu pot vorbi, sunt în operaţie!”

Aşadar, o cunoştinţă care lucrează în acest spital m-a interpelat pentru a-i ridica osanale col. dr. Adrian Boicu. Sigur că eu am încercat, imediat la începutul anului 2019, când am reluat subiectul anchetei procurorilor militari, care au citat în vederea audierilor peste 90 de salariaţi ai spitalului, să obţin şi punctul de vedere al comandantului Boicu. L-am sunat pe mobil şi mi-a răspuns o voce de bărbat. M-am prezentat şi i-am spus că doresc că vorbesc cu col. dr. Boicu. Persoana care a răspuns i-a pasat telefonul mobil comandantului căruia i-am spus cine sunt şi că doresc că îşi expună punctul de vedere în legătură cu harababura şi stresul care au aruncat spitalul în aer, toată lumea, de la fochişti la medici nediscutând decât despre când le vine rândul la audieri. Ciudat, mi-a spus că nu poate vorbi, din cauză că este în operaţie… poate cu drujba, mi-am zis în sinea mea. Căci orice medic, fie el şi ortoped-reumatolog, sau de panariţiu, nu preia telefoane, fie şi de pe mobilul propriu, când are pacientul sub… ferăstrău.

Procurorii DNA-Militar au vizat fapte de acum cinci ani

Da, pe când col. dr. nici nu visa să paraşuteze din Spitalul Militar Focşani, fix la Galaţi ca dr. comandant. Deci apărătorul său vehement a tras la ţintă cu stropitoarea când m-a interpelat cu suficienţă, comunicându-mi că ştie că am o relaţie cu colonelul Gabriel Cojocaru, directorul administrativ al Spitalului Militar „A.S.” Galaţi. Până anul acesta l-am văzut o singură dată, timp de 3-5 minute pe col. Cojocaru. Clar?

Deci, ca să începem de-al drakului cu o concluzivă, procurorii DNA-Militar Bucureşti nu aveau treabă cu mandatul scurt al col. dr. Boicu, ci au răscolit fapte petrecute în urmă cu cinci ani, când la comanda spitalului se afla col. dr. Cornel Forţu. Clar?

La început, lotul de circa 90-100 de persoane vizate pentru a fi convocate la audieri a fost împărţit în grupe de câte trei-patru şi citate la sediul DNA-Militar din Bucureşti. Ulterior a fost găsită o altă soluţie, altfel salariaţii spitalului ar fi fost decimaţi prin stres! Aşa că s-a obţinut acordul Direcţiei Generale Anticorupţie – Structura Centrală din cadrul IGPR, ca aceste audieri să aibă loc la sediul din Galaţi, de pe str. Crizantemelor, unde funcţionează DGA-Structura Teritorială Galaţi.

Din director medical, hopa comandant

O vreme, începând cu anul 2014, în mandatul comandantului Cornel Forţu, Spitalul Militar „A.S.” Galaţi a funcţionat fără director medical, apoi cu funcţia ocupată prin numire cu delegaţie. A venit momentul ca dr. Forţu să treacă în rezervă, aşa că tot corpul de comandă al spitalului a fost de acord, în frunte cu col. dr. Cornel Forţu, să susţină numirea col. dr. Adrian Boicu la preluarea comenzii spitalului. De atunci i-a fost bine şi vara şi iarna, căci în anul fiscal 2017 a avut venituri, dimpreună cu soţia, Delia Boicu, care este judecător la Tribunalul Vrancea, de peste 270.000 de lei. Păi dom’ doctor încasa în acel an numai de la Hyperdia, Sanomed şi Med Life circa 12.000 de lei, din chirii, aproape 20.000 de lei, iar ca normă de echipare doar 3.796 de lei. Despre cum decurge la col. dr. Boicu actul medical, nu comentăm. În schimb, pe surse, se spune că judecătorul Delia Boicu a tot dat examene în ultimul timp ca să urce în ierarhie de la Tribunalul Vrancea la Curtea de Apel Galaţi. În acest mod cinstit şi corect, familia s-ar fi reunit la Galaţi şi copiii ar fi început ciclul gimnazial la Galaţi, care, orişicât, e şi centru universitar, chit că nu circulă aici banii negri ca-n Focşaniul alimentat de mocani (aşa sunt denumiţi înstăriţii de la munte). În această situaţie, col. dr. A. Boicu, comandantul S.M. „A.S.” ar trebui să-şi dea la loc comanda!

Adică, înapoi la Spitalul Militar Focşani, căci, repetăm, mâine-poimâine încep copiii şcoala. Şi, desigur, de Focşani îl leagă vilele de 133 de mp, edificată în 1998 şi o alta în sat Petreşti, comuna Vânători, de, atenţie, 248 mp, edificată în 2011. Iar aiasta nu o poate face, bre, un doctor fără de arginţi…