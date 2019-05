Este clar ca vaca faptul că Galaţiul a fost lăsat de către autorităţile abilitate ale statului şi plătite regeşte să aplice şi să respecte legea, pradă prăduitorilor deveniţi multimilionari în euro numai prin tunurile imobiliare pe care le-au dat. Prada a fost simplă căci se numeşte STATUL ROMÂN, cel hăcuit şi slăbit cu tendinţă în chiar esenţa instituţiilor sale. Asaltul asupra SISTEMULUI JUDICIAR lansat de către politicieni murdăriţi şi corupţi, i-a pus cu botul pe labe pe câinii de pază ai LEGII. Poliţiştii, procurorii şi judecătorii curajoşi, corecţi şi drepţi s-au aliniat, iar dacă nu s-au încolonat în rândul colegilor lor şpagagii, încât au devenit mult mai bogaţi decât patronii pe care i-au servit şi-i servesc în poziţie de drepţi, s-au apucat de croşetat şi de completat integrame.

De aia, în Republicuţa Galaţi, a fost posibil ca un celebru clan pe care noi, aici la Impact-est, l-am denumit Grupul Infracţional al Hoţeştilor (GIH), să radă un uriaş patrimoniu format din TERENURI de sute de hectare, situat în intravilanul municipiilor, oraşelor şi comunelor din imediata vecinătate a acestora. Apoi acesta a ajuns în mare parte pe mâna unor cămătari deveniţi onorabili oameni de afaceri şi demnitari aleşi, latifundiile spălându-le banii produşi cu suferinţele şi sângele unora aflaţi în situaţii financiare disperate.

Serele de la Aviasan şi Hanu Conachi au fost tranşate

În 15.06.2010, preşedintele Administraţiei Domeniilor Statului ADS, Nicolae Giurgea, emite Decizia nr. 128 prin care o împuterniceşte pe Gabriela Bârlădeanu, şefa ADS-Teritoriu Galaţi, „pentru a efectua toate demersurile de înscriere în cartea funciară în favoarea STATULUI ŞI ÎN ADMINISTRAREA ADS a suprafeţei de 67,7 hectare de teren, din care 55 hectare arabil, 0,7 ha drumuri, 12 ha curţi-construcţii, teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11/21.06.2007, încheiat între ADS şi Makinvest Com. SA Galaţi, şi identificat pe raza comunelor Fundeni (sat Hanu Conachi), Vânători şi Şendreni.”

Am citat dintr-un raport al corpului de control al preşedintelui ADS România.

Acest patrimoniu uriaş a aparţinut Întreprinderii de Legume şi Fructe Galaţi devenită Hortigal, care producea, însiloza, conserva şi aproviziona prin propria reţea de 41 de magazine, cu legume şi fructe întregul judeţ care avea o populaţie de 670.000 de locuitori.

Termenul dat de către preşedintele ADS lui Gabriela Bârlădeanu a fost unul extrem de scurt: o săptămână! Odată încheiată această operaţiune, se croşetează următoarea etapă.

P.H. cumpără în nume propriu, prin mandatarul proprietarilor or moştenitorilor acestora, titlurile de proprietate a vreo 10-12 locuitori ai comunei Băneasa, judeţul Galaţi, cărora nu le-au fost retrocedate terenurile agricole, întrucât se terminase terenul de la robinetul comunei. Aceste titluri erau numai bune de a-i împroprietări pe vechii proprietari/ moştenitori cu terenurile care au fost serele Hortigal (ILF) de la Aviasan-Vânători şi Fundeni-Hanu Conachi (la drumul naţional).

Revenim la Raportul corpului de control şi cităm din nou: „În 23.05.2011, SC Makinvest Com SA, căruia îi fusese refuzată retrocedarea de către ADS a terenurilor către locuitorii din Băneasa, cere Prefectului Ionuţ-Cosmin Păun (PDL), prin adresa nr. 4032/23.05.2011 (atenţie la dată!), un act de confirmare a faptului că Makinvest Com SA şi-a îndeplinit, în calitate de investitor la Hortigal, obligaţiile prevăzute în acordurile încheiate cu persoanele respective.

ÎN ACEEAŞI ZI DE 23.05.2011, PREFECTUL ELIBEREAZĂ CU CELERITATE UN ACT CONFORM SOLICITĂRII FORMULATĂ DE MAKINVEST.” (sublinierea aparţine autorului)

Vedeţi câtă slugărnicie la un înalt funcţionar public în faţa banului?! Adică cel mai înalt reprezentant al Guvernului într-un judeţ se comportă de parcă solicitarea ar fi venit din partea primului-ministru!

În felul acesta, noul ciocoi, devenit în asemenea hal investitor şi proprietar, trece la etapa finală. Nici chiar finală, căci se va ajunge la Justiţie.

Intră în scenă Gelu Ţăranu, devenit consilierul municipal Gheorghe Radu!

Este de notorietate că aşa este re-numit şi re-cunoscut Gheorghe Radu: cu numele de scenă Gelu Ţăranu.

Înainte ca Makinvest să devină proprietar pe cele 22 de hectare de teren de la Vânători, unde au fost serele Aviasan ale Hortigal (ILF), această suprafaţă de teren a fost concesionată prin licitaţie de ADS România, firmei Vinton SRL Galaţi. Cele ce urmează de aici înainte, sunt rodul dezvăluirii unor acţionari/ asociaţi în Vinton SRL cu Gheorghe Radu.

Aşadar, tătucul Makinvest face o înţelegere cu acţionarii Vinton cum că aceştia renunţă la concesiune pentru ca prefectul Cosmin Păun, care era şi preşedintele Comisiei de punere în posesie, să îi poată împroprietări pe locuitorii din Băneasa ale căror titluri de prosperitate erau acum, prin cumpărare, în posesia P.H. Makinvest.

Contra unui aşa-zis onorariu de succes, despre care nu putem produce dovezi, aţi văzut anterior că, ţac-pac, prefectul Păun s-a supus cu CELERITATE şi Makinvest – P.H. a devenit proprietar pe cele 22 de hectare de teren. Pentru renunţarea la concesiune, noul proprietar urma să vândă 15 hectare din cele 22 de la fostele sere Aviasan lui Radu Gheorghe, prin SC Manea Constructione SRL Galaţi, iar alte 10 hectare de la fostele sere de la Hanu Conachi.

Dar, nu e capătul satisfacţiei, şampania fiind băută prea devreme. Căci rezilierea contractului de concesiune a fostelor sere de la Aviasan şi de la Hanu Conachi, dintre ADS şi Vinton a fost făcută fără ştirea şi deci, acceptul celorlalţi acţionari. Ei îl acuză acum pe Radu Gheorghe că a dat acest tun imobiliar pe ascuns. Acum, la aflarea acestor adevăruri, ei vor deschide în instanţă o acţiune în pretenţii împotriva lui Gh. Radu, pentru îmbogăţire fără just temei.

Ce va fi, veţi afla, căci va urma!