Cine sunt cei care datorează statului 40 milioane euro

Sigur că încă nu-i ştim pe toţi cei din lotul celor 44 de inşi – persoane fizice-care datorează bugetului de stat suma de 197.503.756 lei, adică vreo 40 milioane de euro.

În schimb, cititorii de Impact-est care au şi simţ civic şi informaţii, au postat la comentarii privind articolul publicat în 25 mai 2018, o serie de date. Sigur, le publicăm cu rezerva de rigoare, căci nu am avut cum verifica informaţiile.

De pildă, despre Dante Stroe, se spune că e deja cazat la puşcărie, datoria lui la buget fiind de peste 1,65 milioane de lei. Un alt comentator completează şi spune că Stroe a murit acum câteva luni şi nu era în puşcărie. Despre Marian Gălăţeanu, care datorează astronomica sumă de 15,6 milioane de lei, ni se spune că are 28 de ani, iar uriaşa sumă datorată provine de la activitatea de „săgeată” în care a fost folosit pentru o serie de firme fantomă, create pentru a ţepui alţi agenţi economici oneşti, dar şi statul.

Firmele au fost înscrise în Constanţa, Tulcea şi Bucureşti, jmekerii lăsându-l pe tânărul de 28 de ani cu o datorie uriaşă.

Despre un alt personaj din listă aflăm că a şi tirat-o din ţară. El se numeşte Radu Zavulovici, a locuit pe undeva pe la blocurile „M” din Ţiglina 2, pe strada Albatrosului, şi are o datorie de 2,4 milioane de lei. A deţinut firma SC Fluvian Rent SRL, a dat tunul şi a plecat. Comentatorul mai adaugă că acesta este judecat de către o instanţă din Tulcea, într-o speţă de faliment, şi se încearcă aducerea lui în ţară. Bineînţeles, pe banii noştri!