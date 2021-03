Afacerişti gălăţeni, distrugători ai fabricilor de mobilier masiv!

Asta s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat în ţară în ultimii 15 ani, după implicarea unor aşa zişi afacerişti în industria de mobilier din ţară. Au pus pe chituci fabrici de mobilier masiv, cunoscute atât în ţară cât şi peste graniţă – Rostramo SA Târgul Jiu, Alprom SA Piteşti, Mobimod Tecuci, încheind în anul 2019 şi cu Mobila SA Rădăuţi, perla bucovineană a mobilierului masiv. Despre drama angajaţilor de la fabrica suceveană Mobila SA Rădăuţi (foto), firmă căzută pradă, prin anii 2007, unor „afacerişti” din Galaţi, în speţă răposatul Chelu şi camarila sa. Gălăţenii noştri au reuşit să devalizeze, să îndatoreze societatea, să reducă drastic personalul, să încerce oprirea activităţii. De ce toate astea? Se pare că terenurile societăţii, aproape zece hectare situate într-o zonă deosebită, hale industriale, utilaje, toate numai bune de valorificat, au atras astfel de personaje în acţionariatul şi conducerea fabricii. Culmea, societatea avea, de peste 20 de ani, un client extern serios căruia îi furniza peste 95% din producţie, respectiv mobilier din lemn masiv. Despre jaful făcut, societăţile şi persoanele implicate am scris încă acum un an. Lovitura de final, pentru fabrica de mobilă din Rădăuţi, s-a realizat odată cu solicitarea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, cerută chiar de către administratorii societăţii în decembrie 2019. Substratul acestei măsuri care a lăsat pe drumuri peste 162 de salariaţi rămâne încă un mister. Ce se ascunde în evidenţele societăţii, bine pitite, nu se ştie prea bine. Asta pentru că administratorii n-au binevoit să prezinte un bilanţ, un raport de audit pentru anul financiar 2019, şi nici un raport al activităţii pe 2019. A încercat o făcătură lichidatorul judiciar desemnat al societăţii, să prezinte un bilanţ, să-l supună spre aprobare, dar se pare că nu a ţinut. Un acţionar a demascat mascarada, instanţa i-a confirmat cererea de anulare a unui presupus proces verbal al unei şedinţe AGA Ordinare. Un fapt este clar: administratorii au făcut prăpăd în anul 2019, dar nu vor să prezinte acţionarilor raportul dezmăţului financiar. În 2019 societatea a avut ca administratori pe Erculescu Florica, Golovatii Mihaela, Marinescu Alexe, Catană Alin Cornel, până în 25 octombrie 2019, iar ca directori pe Catană Alin şi Patrichi Giulio. Începând cu 25 octombrie 2019, în Consiliul de administraţie al societăţii îşi fac apariţia persoane care nu aveau, aparent, o legătură directă cu gălăţenii. Ce negocieri s-au purtat, între administratorii vechi şi cei noi, ce s-a întâmplat în spatele uşilor închise într-un interval de două luni, nu ştim, dar un plan malefic a fost gândit şi pus în aplicare pas cu pas: jaful făcut în fabrică de mai bine de 15 ani trebuie acoperit şi probabil nu degeaba.

Suceveanul Adrian Andrici va pune batista pe ţambal?

Asta zic unii după cele petrecute prin importante firme din ţară, în care, ani la rând, „legea” o făcea gruparea infracţională a „gulerelor înălbite” din Galaţi. Pesonajul surpriză apărut în această postură, de „curăţitor” al urmelor, cum se zice, al activităţii gălăţenilor, este controversatului afacerist Adrian Andrici. Acesta s-a implicat personal, dar şi prin firme pe care le controlează, direct sau indirect, în unele societăţi mari din ţară – Altur SA Slatina, bijuteria grupării gălăţene, Mecanica Rotes Târgovişte şi, mai nou, Mobila SA Rădăuţi. Se pare că totul face parte dintr-un plan diabolic, prin care s-a dorit şi s-a realizat schimbarea acţionarilor cu poziţie de control şi a conducerilor din firmele respective. Motivul este simplu: trebuie ascunse fraudele comise ani la rând de conducerile respective, aflate la comanda acţionarilor ce controlau societăţile în cauză. Miile de acţionari cuponari, înşelaţi ani de zile de cârdăşia conducerilor acestor societăţi cu acţionarii majoritari, nu trebuie să afle prea multe despre jaful sistematic derulat acolo. Tertipul aplicat: apariţia surprinzătoare a unor noi acţionari cu poziţie de control, numirea altor persoane la conducere. Nou-veniţii la putere, nu întâmplător în aceste scheme, pot face ce vor dori, ce a fost, a fost, nu trebuie să se afle multe, nimeni nu va fi tras la răspundere din „cei vechi”. De fapt, este o scoatere pe uşa din dos, din malefica morişcă a jafului din respectivele societăţi, a acţionarilor „dirijori” şi a administratorilor responsabili de toate relele. Cam asta este metoda aplicată la fabrica de mobilă din Rădăuţi, devalizată ani la rând de lichidităţi, super îndatorată, condusă încet, dar sigur, spre colaps. O variantă de scăpare, de ştergere a urmelor, des utilizată de „specialiştii în materie”, este şi cea a falimentului cerut de noii administratori numiţi, lichidarea firmei şi culegerea roadelor de cine poate şi cine trebuie.

Falimentul, soluţia ideală pentru pierderea…urmelor!

Noile apariţii, ca administratori ai SC Mobila Rădăuţi, începând cu 25 octombrie 2019, au fost Andrici Adrian, Ott Radu, Iacob Dan Gabriel, Catargiu Iuliana, Gulei Irina Magdalena. După vreo lună de tatonări, informari, negocieri, unii demisionează, alţii rămân pe poziţii într-un final, aceştia fiind Andrici Adrian, Catargiu Iuliana şi Gulei Irina Magdalena. Administratorii noi numiţi, în 18 decembrie 2019, au hotărât din scurt că bine ar fi (pentru cine oare?) să solicite intrarea în procedura de insolvenţă, respectiv faliment. Acţiunea introdusă în instanţă, dosar 3764/86/2019 Tribunal Suceava, a fost admisă în 7 februarie 2020, instanţa numind rapid un lichidator judiciar provizoriu, pe Multiconsult IPURL, cu sediul în Suceava, şi un administrator special, Ott Radu.

Surpriza neplăcută pentru persoanele din noul staff al societăţii a fost solicitarea instanţei în dosarul apărut pe rolul Tribunalului Suceava, care: „Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele, informaţiile cerute cu privire la activitatea şi averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii”, deci cum se zice, domnilor, actele la control.

Se pare că ceva era în neregulă prin evidenţele contabile, căci noii administratori nu prea s-au înghesuit să predea înscrisurile respective. Un fapt este sigur: nu aveau cunoştinţă de cele întâmplate prin gestiunea societăţii în anii din urmă şi nici măcar în anul 2019.

Se pare, zic cei ce cunosc speţa, că au plecat devalizatorii, au venit „curăţitorii”, expresie pe care o auzim uneori prin filme. Mai mult, se pare că noii veniţi au făcut ceva prin scripte, căci subit, au apărut noi creditorii ai societăţii, cu sume foarte mari, iar datoriile societăţi s-au dublat în decurs de o lună, la fel de misterios.

Creanţe uriaşe, creditori surpriză

Iată care sunt cei mai mari creditori surprinzători: SSIF SWISS CAPITAL SA cu 1.500.000 de lei, ING BANK NV AMSTERDAM cu suma de 1.496.429 de lei, Adrian Andrici (administrator până la intrarea în insolvenţă) cu suma de 443.293 lei, Beze Laviniu Dumitru (cunoscut ca fiind şef la Asociaţia investitorilor pieţei de capital) cu suma de 210.000 lei, Primăria Rădăuţi cu 60.322 lei, salariaţii cu suma de 1.052.289 lei, etc. Cum au apărut la masa credală persoanele juridice cu sumele de peste un milion de lei nu ştim, dar vom afla. O surpriză, dar nu prea, este apariţia la masa credală a societăţii New Dezvolt Consulting SA Galaţi cu suma de 105.000 lei, societate aparţinând directorilor societăţii Mobila SA, Catană Alin Cornel şi Patrichi Giulio, practic artizanii dezastrului din societate din ultimii ani, aceştia fiind pe poziţii de conducere din 2015 şi până aproape de finalul anului 2019. Mai sunt creditori şi alte societăţii, dar nu deţinem relaţii de unde provin creanţele respective, alt mister ce se vrea ascuns. Per total, suma definitivă din tabelul definitiv de creanţe este de 6.357.122 de lei, o sumă apreciabilă pentru mulţi.

Marionetele falimentului premeditat

foto: Patrichi Giulio-Nelu Catană Alin-Cornel

Cam aşa s-ar putea defini activitatea gălăţenilor Patrichi Giulio şi Catană Alin-Cornel, personaje implicate în falimentul fabricii de mobilă din Rădăuţi, precum şi în multe alte societăţi cunoscute din ţară în care au fost infiltraţi. Se pare că sunt specializaţi în materie, având la activ rezultate „deosebite” în arta falimentului. Pe unde au fost, au lăsat pârjol în urmă, angajaţi fără locuri de muncă, datorii la greu către stat şi către firmele din cercul lor de interese, au lăsat cu buzele umflate mii, chiar zeci de mii de acţionari cuponari ai societăţilor respective. Mulţi ar crede că sunt un fel de rechini financiari, cu maşini luxoase, vile de lux, etc., dar adevărul este altul. De fapt, sunt persoane manipulate din spate, fără averi colosale, dar nici rău nu o duc, ceva, ceva, au pus şi ei deoparte. Toate aceste „ceva-uri” au un cost pe care aceştia şi l-au asumat, un fapt fiind clar: au ascultat ordinele păpuşarului şi au falimentat la greu numeroase firme, multe din Marea Cuponiadă, cu mii de acţionari cuponari. Mult curaj şi mult tupeu la aceşti domni, care după dezastrul făcut la Rădăuţi, au reuşit să impună la masa credală a societăţii Mobila SA, cu suma de 105.000 lei, firma lor privată, New Dezvolt Consulting SA Galaţi, societate implicată în tot felul de potlogării, aflată şi ea în faliment la această dată.

Cine-i păpuşarul, sforarul misterios din spatele acestora? Vom afla şi veţi afla! Se spune că în spatele „şforilor” sunt sute de milioane de lei şi doar câţiva beneficiari. Şi ar mai fi ceva: marele protector, cel ce protejează sforarul, cine o fi?

Se lasă cu belea?

Aceasta este o altă întrebare, motivată de faptul că noul Consiliu de administraţie nu prea s-a grăbit să prezinte înscrisurile mai sus menţionate către lichidatorul judiciar desemnat. Colac peste pupăză, o altă solicitare a instanţei nu sună prea bine, şi asta o ştiu mulţi din cei ajunşi în această postură. Iată cum sună cererea instanţei: „Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, până la data de 19.03.2020.” Poate ar fi vrut lichidatorul judiciar desemnat să respecte dispoziţia instanţei, numai că nu a reuşit să intre în posesia actelor de la conducere. Care cauze, care împrejurări, când lichidatorul judiciar nu a primit înscrisurile solicitate, informaţiile necesare, acces la actele contabile etc? Ce a reuşit să facă lichidatorul judiciar a fost să întocmească tabelul definitiv de creanţe al societăţii, cu care ocazie au apărut surprizele pe care le-am prezentat mai sus.

Mai nou, lichidatorul judiciar demisionează

Asta s-a întâmplat la finele anului 2020: lichidatorul judiciar Multiconsult IPURL a demisionat, nereuşind să respecte obligaţiile stabilite de instanţă, realizând că treburile la firma în cauză nu prea sunt cum trebuie. Creditorii societăţii, în mare parte noii administratori şi firmele controlate de aceştia, i-au aprobat demisia, propunând ca nou lichidator judiciar pe CII Paraschiv Cezar Gabriel Bucureşti, care va avea obligaţia să facă ce n-a făcut cel dinaintea sa: să indentifice bunurile societăţii, să le inventarieze, să le evalueze, să întocmească un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014. Pe moment, urmează ca instanţa să se pronunţe în ce priveşte demisia lichidatorului judiciar şi în ce priveşte noua propunere, asta urmând a avea loc la termenul din 18 martie 2021. Un fapt este cert: nu s-a făcut nimic până la această dată, societatea fiind tot în…observaţie. Angajaţii societăţii sunt nemulţumiţi, revoltaţi de toate cele întâmplate. Mai mult, societatea este prinsă într-un păienjeniş de procese cu societăţi diverse, mare parte fiind datorate administratorilor din perioada 2015-2019. Ce va urma este foarte interesant, este un caz puţin mai deosebit, cu multe secrete ascunse în evidenţele contabile. Bârfitorii zic că dacă societatea tot este în perioada de observaţie, unii, au observat că se cam taie, pentru fier vechi, utilaje şi multe altele. Posibil să intervină organe specializate, la cerere sau poate chiar prin autosesizare. Vom vedea. Vă ţinem la curent cu dezastrul determinat de gălăţenii noştri la această fabrică, cu drama angajaţilor şi a cuponarilor. Mai rămâne un mister: cum o fi apărut Adrian Andrici în această societate devastată financiar de gălăţeni şi cu ce rol?