Cuponarii SIF MOLDOVA au din nou un moment de bucurie

SIF MOLDOVA a încheiat conturile şi cu COMAT Galaţi

Toamna acestui an 2017 a adus o nouă bucurie cuponarilor SIF MOLDOVA. După ce au reuşit să scape din acţionariatul SC GALGROS Galaţi, iată că au mai ieşit dintr-o societate a grupului Chelu care le-a scos peri albi tuturor acţionarilor ce au depus certificatele de acţionar la această societate, în speţă fiind vorba de COMAT SA Galaţi, cunoscută de noi toţi ca fostul BJATM Galaţi. În 6 octombrie 2017 conducerea SIF MOLDOVA a reuşit să vândă cele 1.028.375 acţiuni deţinute la COMAT Galaţi, reprezentând 9,45% din capitalul societăţii, acţiuni pentru care a încasat o sumă mai mult decât frumuşică, respectiv 1,028 milioane lei, respectiv 224.659 euro.

Vânzarea acţiunilor s-a făcut la un preţ neaşteptat de mare faţă de valoarea ultimelor tranzacţii. Unii zic că în spate sunt anumite interese de grup ce vizează obţinerea unei poziţii de control asupra societăţii şi ca atare s-a plusat în ultima perioadă destul de mult cu oferta la cumpărare. Societatea a înregistrat în anul 2016 o cifră de afaceri de 1.612.306 lei şi o pierdere de 43.104 lei. Rezultatele acestei societăţi după implicarea grupului Chelu în acţionariatul societăţii a fost dezastruos, societatea intrând în maşinaţii financiare care au dus-o la pierzanie. Mai mult, societatea a intrat în procedură de faliment în 2012, urmând calea reorganizării ce a durat până în martie 2015. Deci realizarea de a scăpa de acţiunile de la această societate ce pare a avea în continuare mari probleme poate fi într-adevăr un moment de bucurie.

Pierzi, câştigi, negustor te numeşti

Doar la prima vedere SIF MOLDOVA a luat o sumă frumuşică în urma vânzării acţiunilor deţinute la COMAT Galaţi. Dacă studiem evoluţia SIF MOLDOVA în structura acţionariatului COMAT Galaţi, banii investiţi, constatăm că per total afacerea a fost proastă, înregistrându-se o pierdere substanţială. Încă din anul 2000 SIF MOLDOVA deţinea 7,4110% din capitalul COMAT, respectiv 22.950 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acţiune. În anul 2007 SIF Moldova s-a implicat în morişca majorările de capital social ale SC COMAT, majorări benefice doar grupului Chelu şi care aveau un puternic iz de spălare de bani. Participaţia la majorările de capital a fost de 149.000 lei în iulie 2007 şi 823.100 lei în septembrie 2007, deci per total SIF MOLDOVA a investit 972.100 lei (279.041 euro la cursul valutar din iulie 2007 şi septembrie 2007) pentru care a primit 388.840 acţiuni cu o valoare per acţiune de 2,5 lei. Investiţia aceasta se referă doar la participaţia la majorarea de capital. Socoteala este simplă. A investit în 388.840 acţiuni 279.041 euro, care împreună cu cele deţinute anterior, 22.950 însumau aprope 411.790 acţiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, care, prin splitare la un leu acţiunea s-au transformat în 1.028.375 acţiuni. Aceste acţiuni valorau la finele anului 2007, conform cursului valutar de la acea dată, suma de 284.868 euro.

Bucurie şi un zâmbet amar de vreo 60.209 euro

Bucurie ar fi că a scăpat din belea, a zis în sinea lui bietul cuponar SIF.

Dacă analizăm un pic cifrele, zâmbetul devine amar şi pare mai degrabă o grimasă. De ce? Iată de ce! Dacă facem o socoteală a valorii acţiunilor deţinute în ultimii 17 ani la această societate, constatăm că la 31 decembrie 2007 participaţia SIF MOLDOVA la COMAT Galaţi era de 1.028.375 acţiuni valorând tot atâţia lei, iar în euro 284.868. Aceste acţiuni sunt vândute în 6 octombrie, cu mult noroc, conjunctural, la valoarea de 1.028.375 lei, dar care la cursul valutar de la respectiva dată însumează 224.659 euro.

Dintr-un foc observăm că aşa zisa investiţie valora 284.868 euro în 31 decembrie 2007, iar în 6 octombrie s-a obţinut pe ea doar 224.659 euro, mai puţin cu 60.209 euro, ceea ce înseamnă 275.607 lei. Super afacere! Să investeşti aproape un sfert de milion de euro şi să menţii investiţia 10 ani la o societate care ani la rând nu înregistra profit şi avea un acţionar gen gruparea Chelu, asta da ,,investiţie profitabilă”.

Oricum, chiar dacă a ieşit rău per total, cuponarii SIF MOLDOVA pot fi fericiţi. Putea ieşi mult mai rău. În încheiere vă putem spune că una din persoanele care a cumpărat acţiuni de la SIF MOLDOVA este un anume domn Sandica Vasile care a devenit fericit posesor a 582.975 acţiuni ce reprezintă 5,36% din capitalul social al SC COMAT Galaţi.

Să urăm domnului Sandica multă baftă şi să se bucure de investiţie.