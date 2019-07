Cutremur în Finanţe: au zburat doi şefi!

Desigur, motivele sunt lesne de intuit, mai ales că au fost „zburaţi” şefii de administraţie adjuncţi de la colectare persoane juridice şi de la inspecţie fiscală. Adică din cauza foamei de nestins/ neacoperit a Guvernului şi a presiunii/ hărţuirii agenţilor economici.

Singurul rămas la punct fix, dar tot cu delegaţie, din 2017 şi până acum este Cristian Mirică, şeful Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi (AJFP) din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, structură întinsă pe şase judeţe. Faza cu aducerea lui Mihai Bucur de la şefia DRV Galaţi în locul lui Mirică, a fost aşa, de ochii reclamagiului, care a fost „disipat” tocmai la şefia Biroului Vamal Oradea. Metoda delegărilor şi nu a numirilor prin concurs, este lesne de intuit: şefii numiţi cu delegaţie înnoită din trei în trei luni, sau din şase în şase luni, asigură un bun control al politicului asupra şefilor de instituţii diseminate ale statului.

Mocanu, zburat la Suceava

Fluierăturile în biserică s-au auzit, se pare, cel mai tare, din deştele lui Daniel Mocanu, fost şef adjunct AJFP Galaţi, al inspecţiei fiscale. Funcţie de temut pentru mediul de afaceri, de la buticari, până la cei ce solicită rambursări de TVA, caz în care este obligatoriu Raportul de Inspecţie Fiscală (RIF). Ei, aici e chichirezul: acesta poate fi sau nu favorabil agentului economic. Multora le-au fost stricate afacerile, fiind nevoiţi să-şi închidă firmele, fiind suspectaţi din burtă de exporturi fictive, or de operaţiuni comerciale nesincere.

Şi de aia Daniel Mocanu a fost zburătăcit mai întâi ca inspector la Administraţia Fiscală a Sector 1 Bucureşti. Cu delegaţie. După o navetă de câteva luni, ba pe strada Tineretului în Galaţi, ba pe Fagului în …, iată-l acum zburat ca şef Birou Vamal într-o localitate din judeţul Suceava, iar acest judeţ are 11 oraşe, cred că cele mai multe din ţară. Dar punctul vamal cel mai de soi este Vama Siret, deci ar putea fi şef aici.

Doar că deocamdată e cel mai mare şef într-un punct vamal de renume, dar care încă nu există. Sigur că judeţul este unul de frontieră cu un stat noneuro, adică cu Ucraina, dinspre care vine un uriaş trafic cu produse neaccizabile, mai ales cu ţigări.



Asta e, Daniel Mocanu parc-ar fi fluierat în biserica mă-sii altora, de a fost nevoit să-şi lase mândreţea de vilă (pe care o puteţi admira n imagine) singură şi să-şi lase în nefolosinţă maşina americănească de vânătoare, dar mai ales sufletul din Fagului. Sigur, fagi sunt fără număr în Suceava, dar orişicât! Desigur că s-a fost găsit şi un înlocuitor pentru Mocanu, în persoana lui Viorel Condrache, de data aceasta fiind una mai sigură, nu atât de vag provizorie din luna mai 2019 şi până acum.

Oricum, Viorel Condrache este un om făcut, ca să folosim un limbaj de rumeguş. El are o vilă de 224 de metri pătraţi, edificată, se putea altfel ?, la Vânători – Galaţi, încă din anul 2008. În 2009, cu banii rămaşi din construirea viloaicei, şi-a cumpărat şi un apartament de 58 mp în Galaţi. Abia în 2015 reuşeşte să-şi cumpere un apartament de 68 mp în SINAIA!

Desigur, a făcut şi credite, are şi un salariu pe 2018 de peste 62.000 lei, iar soţia, pe cabinetul de expertiză şi consultanţă, raportează pe acelaşi an doar 70.000 lei. Iar chestia cu consultanţa, poate deveni cam aşa: ce pune la rotisor nea Condrache, prin controale fiscale pană la lacrimi, bandajează soaţă-sa la cabinet!

Pleacă Acsente, vine Şiclovan

Pentru a lungi biciul şi înmulţi plumbii lui, din funcţia de şef adjunct colectare Persoane Juridice din AJFP Galaţi, pleacă Viorel Acsente şi vine Carmen Şiclovan, care până în 2015 a fost la AJFP Brăila, iar de atunci şi până în prezent a fost/ este la DGRFP Galaţi, la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, pentru Constanţa.

Dumneaei se declară plină de moşteniri de terenuri agricole. Trei sunt situate în intravilanul localităţilor Ruşeţu, respectiv Lazu şi Agigea, unde a şi moştenit un apartament de 58,77 mp.

În 2000 şi-a cumpărat un apartament de 66,3 mp în Brăila. La auto stă bine şi elegant şi deştept: un Suzuki şi un Nissan. Dar familia ei este şi cocoşată de credite, ultimul scadent în 2023. Total, peste 190.000 de lei.

Dar are un salariu OK, în 2018 fiind de 93.505 lei. Soţul câştigă doar 13.308 lei şi ca PFA doar 4.860 lei.

Ei, acum să vedem cum duduie colectarea de la persoane juridice şi cum pocneşte noul bici de la inspecţia fiscală! Şi toate ar fi posibile, numai dacă şi IMM-urile din Galaţi nu ar fi atâta de flauşate şi de sărăcite, unele dintre ele ajungând scurt de la 7-8 salariaţi la unul singur. Şi acela cu jumătate de normă!