Toate fişetele şi rafturile redacţiei Impact-est, inclusiv un compartiment al dresingului de unde domiciliez, sunt pline cu sute de volume care conţin plângerile şi documentele prin care îşi susţin afirmaţiile acuzatoare. Toţi acuză că au fost batjocoriţi în dreptul lor de partenerii de afaceri – inclusiv băncile comerciale – de poliţişti, de procurori şi de judecători. Toţi au depistat legături de rudenie sau interese în Sistemul căruia i-au căzut victime.

Începând cu ediţia de faţă ne vom ocupa de afacerea ELNAV, care trenează pe mesele procurorilor DNA şi DIICOT – Structurile Locale şi Centrale, precum şi ale instanţelor de judecată. Afacerea a început să strâmbe cuiul încă din anul 2003, de către preşedintele de atunci al Tribunalului Galaţi.

Victime, Gheorghe Mardare, SIF 2 Moldova şi alţi acţionari.

După care va urma cazul Ion Banu căruia i-au fost distruse familia şi afacerile.

DIICOT-SC şi ÎCCJ resping plângerea şi o pasează!

Totul a început în anul 2003, deci acum 19 ani. Pe atunci, SC ELNAV SA Galaţi (fostă Fabrică de Elice Navale), cu care a fost cadorisit „omul momentului” Cornel Mangalea, a tranzacţionat o mare parte dintre acţiuni, dar Gh. Mardare susţine că tranzacţionarea emitentului s-a făcut în mod fraudulos. După ani grei de cheltuit nervi şi sănătate prin instanţe şi parchete, petentul nostru face o plângere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, recent, în 17.10.2019, împotriva Ordonanţei din data de 19.08.2019 emisă de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Secţia de Combatere a Crimei Organizate – Structura Centrală.

Iată un scurt citat din prima pagină a acestei plângeri:

„Din conţinutul plângerii prealabile rezultă fără tăgadă că tranzacţionarea acţiunilor emitentului SC Elnav SA Galaţi s-a efectuat fraudulos, contrar situaţiei juridice a emitentului, aflat în procedură deschisă de Reorganizare judiciară şi faliment, conform documentelor existente la Dosarul cauzei, emise de Tribunalul Galaţi confirmat de certificatul de grefă nr. 124/121/03.12.2003 în care se menţionează că procedura s-a deschis prin sentinţa 360/22.09.2005 şi s-a închis cu sentinţa 140/06.03.2007, tranzacţii şi deciziile de tranzacţionare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară/Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din 27.02.2006 şi 20.06.2006 sunt nelegale.”

Mangalea şi judecătorul Grădinaru, colegi de masonerie

În fapt, Gh. Mardare făcuse o plângere împotriva unei ordonanţe dată de un procuror cu rang de Parchet General (PÎCCJ) via DIICOT – Structura Centrală. Or, în asemenea situaţii este de competenţa ÎCCJ să judece un procuror cu astfel de rang. Dar judecătorul de Cameră Preliminară formulează excepţii, inclusiv pe competenţă şi dă un nou termen în 17.10.2019, în care sunt citaţi stimaţii Corneliu Mangalea şi Ion Panaghia. La acest nou termen este schimbat judecătorul şi sunt prezenţi Gheorghe Mardare şi avocatul lui Corneliu Mangalea. Noul judecător al ÎCCJ – Secţia penală motivează că acest dosar nu poate fi judecat la această instanţă motivând că intimaţii nu au calitatea de a fi judecaţi aici, sugerând că este de competenţa Tribunalului Galaţi. Instanţa care a generat toată această odisee în ură cu 19 ani. Schimbarea de competenţă trezeşte în Gh. Mardare suspiciunea că preşedintele Secţiei penale a ÎCCJ este judecătorul Daniel Grădinaru, care în spaţiul public figurează ca mason, aşa cum figurează şi intimatul Corneliu Mangalea. Tot petentul nostru punctează: „Judecătorii Grădinaru şi Savonea au judecat dosarul FNI – Sorin-Ovidiu Vântu, afacere prin care au fost nenorociţi sute de mii de români, până ce faptele s-au prescris!”

40% din acţiunile ELNAV au migrat către Mangalea şi Panaghia

Gh. Mardare consideră că procurorul de caz DIICOT-Structura Centrală avea nevoie de expertiza profesorului Ion Turcu, pe care îl indică în plângerea către ÎCCJ inclusiv cu datele de contact, în dosarul 2160/D/P/2019, disjuns din dosarul 394/D/P/2007.

Cadrul legal sub care sancţionează Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare (CNVM) şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este unul stufos şi greu de înţeles în profunzime de către nespecialiştii în materie. Dar procurorul de caz s-a grăbit, fără să ceară punctul de vedere al unui expert judiciar, referitor la piaţa de capital. În data de 27.02.2006, la care şi SIF 2 Moldova era acţionar la ELNAV, al cărei preşedinte era atunci defunctul Cătălin Chelu, a vândut 58,1% din deţinerile (de acţiuni) emitentului SC ELNAV SA Galaţi. Vânzare făcută de către NICOREX SRL, în iunie 2006, păgubindu-i pe restul acţionarilor, beneficiari fiind Corneliu Mangalea prin SC Metal Grup Industrie SRL Galaţi şi Ion Panaghia, acuzat de Gh. Mardare, unul dintre asociaţii NICOREX, de fals, uz de fals şi înşelătorie în convenţie. Dar procurorul de caz al DIICOT-SC, se pare că s-a grăbit cu Ordonanţa nr. 134/II-2/2019…

Falimentul ELNAV era înregistrat la ORC din 2005

Cu toate acestea, Tribunalul Galaţi emite documente către CNVM şi ASF cum că ELNAV SA Galaţi nu se află în reorganizare judiciară şi în faliment, documente produse de Tribunalul Galaţi în perioada 12.12.2005 – 06.02.2007. Or, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, procedura de faliment a ELNAV a fost înregistrată cu numărul 60466 în data de, ATENŢIE!, 22.09.2005. Adică cu trei luni (peste 90 de zile) înainte ca Tribunalul Galaţi să emită acte nesincere cu care a alimentat alte instituţii ale statului.

Iată încă un citat din plângerea remisă de petentul nostru către ÎCCJ în 20.08.2019 împotriva Ordonanţei procurorului DIICOT-SC, cel grăbit să arunce în derizoriu importanţa instituţiei pe care o reprezintă.

„Faptul că nu s-a vrut o cercetare corectă şi legală la emiterea Deciziilor ASF/CMNV este dovedită de existenţa în dosarul juridic de la ASF/CNVM a unei adrese emisă de Tribunalul Galaţi, semnată de Preşedintele Tribunalului de la acel moment, prin care se precizează eronat, că emitentul SC ELNAV SA Galaţi, nu se afla în procedură de Reorganizare şi faliment conform Legii 64/1995. În această perioadă, 2005-2007 am întreprins demersurile legale către ASF/CNVM luând act de documentele aflate la ASF/CNVM Bucureşti. Urmare a adresei nr. A/11372 din 28 nov. 2013, emisă de ASF/CNVM am luat act de faptul că Tribunalul Galaţi a transmis o adresă către ASF/CNVM Bucureşti, pe care o cităm „Potrivit poziţiei Tribunalului Galaţi, în perioada 12.12.2005 – 06.02.2007 debitoarea SC ELNAV SA Galaţi nu se afla în insolvenţă, neputându-se considera că era deschisă procedura de reorganizare judiciară a falimentului.” În aceste condiţii rezultă faptul că la momentul tranzacţiei din data de 20.06.2006 emitentul nu se afla în insolvenţă. Acest document, a stat la baza deciziilor emise de ASF/CNVM pentru tranzacţionarea acţiunilor emitentului SC Elnav SA Galaţi, care este în contradicţie cu Certificatul de Grefă nr. 60466/07.10.2013 extras după ECRIS şi Înregistrarea din oficiu de la ORC Galaţi nr. 60466/07.10.2005, care confirmă deschiderea procedurii cu sentinţa 360&22.09.2005 şi închide procedura cu sentinţa 140/05.2007. Efectiv ne aflăm în faţa unui grosolan fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals efectuat de Tribunalul Galaţi în favoarea SC Metal Grup Industries SRL, SC NICOREX SRL, fraudându-se pe piaţa de capital SIF 2 Moldova, Statul şi alţi acţionari.”

Urmează dezvăluiri uluitoare despre ce magistraţi au protejat un Corneliu Mangalea care prin tot ce i-a fost dat cadou de către partidul lor (Intertrans Galaţi, Confort SA Galaţi şi Mehid SA Galaţi), a distrus peste 6.000 de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că 18.000 de oameni au rămas fără surse de existenţă.