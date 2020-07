Pandemia a dat cu COVID 19 şi-n cerneala tipografilor, dar şi-n pixurile gazetarilor de la Impact-est. Am amânat revenirea asupra spectaculosului caz, al cărui cap de afiş a fost Gheorghe Radu, cu numele de scenă Gelu Ţăranu (din cauză că-i născut la ţară, cică, aşa cum este 70% din populaţia acestei ţări), spectaculos doar din cauza vajnicilor procurori din DIICOT-Structura Centrală. Ei au fost loviţi fix între picioarele cu care au scris rechizitoriul, de către două instanţe: Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aşa că adios arestări şi sechestru pe bunuri imobile şi mobile, în valoare de circa trei milioane de euro şi 150.000 de lei!

Gheorghe Radu (Gelu Ţăranu)

Firul: BRD şi un credit de 30 milioane de euro

Prin sursele implicate în Dosarul „Executorii”, am ajuns cu întârziere la informaţiile care contează în acest rechizitoriu demolat cu două borbânace în unul singur de către instanţele amintite.

Aşadar BRD-Groupe Societe Generale, Sucursala Dorobanţi – Unirea Bucureşti, a acordat un credit, prin 2007-2008, în valoare de 30 milioane de euro, fraţilor CREŞTIN, aceştia garantând formidabilul împrumut cu terenuri situate în împrejurimile Bucureştiului. Din aceleaşi surse mai aflăm că de la o vreme, când fraţii CREŞTIN au fost arestaţi şi nu au restituit nici măcar un euro din împrumutul de 30 milioane de euro, executorii judecătoreşti Adrian-Marius Negreanu şi Radu Bugică (reţinuţi şi ei 24 de ore, între 12 şi 13 februarie, acum aflaţi (?) sub control judiciar) au organizat un număr de 60 de licitaţii pentru a vinde în favoarea BRD-G.S.G. terenurile care au constituit garanţie pentru împrumutul de 30 milioane de euro. Nimeni, până la Gheorghe Radu (Gelu Ţăranu) şi olandezul cu importante afaceri în judeţul Brăila, Johan David Bies, nu s-a prezentat cu o ofertă fezabilă, în cele 60 de licitaţii organizate de către cei doi executori judecătoreşti. Ni se mai precizează că cei doi directori ai Sucursalei Bucureşti Unirea-Dorobanţi ai BRD-G.S.G. au fost arestaţi, iar această măsură a fost dispusă de către instanţa de judecată.

Cei reţinuţi pentru 24 de ore acuză DIICOT-SC de abuz!

Aşadar, cei doi milionari în euro decid să participe la a 61 strigare a licitaţiei pentru a cumpăra terenurile cu care fraţii CREŞTIN au gajat fabulosul împrumut de 30 milioane de euro, din care cauză cei doi directori ai BRD-G.S.G. stau la zbârnă. Şi aflăm din aceleaşi surse că terenurile agricole se vând-cumpără cu sume cuprinse între 2000 şi 10.000 de euro pe hectar.

În cazul de faţă, cei doi, reprezentaţi prin procură, împuternicit fiind avocatul Adrian-Cătălin Hrişcă (reţinut aiurea-n tramvai şi el, plus percheziţie domiciliară şi ridicare de documente şi aparatură), au cumpărat hectarul de teren agricol situat în preajma Bucureştiului, cu sume între 7.000 şi 10.000 de euro.

Din lotul de reţinuţi au făcut parte următorii: Gheorghe Radu, alias Gelu Ţăranu, olandezul Johan David Bies, avocatul împuternicit cu procură de reprezentare a celor doi cumpărători de terenuri supuse executării judecătoreşti, Adrian-Cătălin Hrişcă, Mihai–Cosmin Baicu, Marius-Adrian Negreanu (ambii executori judecătoreşti) şi Cristina-Mihaela Neagu, sub acuzaţia de făptuitori.

Filmul judiciar

Procurorii DIICOT-Structura Centrală s-au inflamat şi au cerut arestarea celor implicaţi în operaţiunea „EXECUTORII”, aşa cum a fost ea codată de către aceiaşi procurori. Ajunşi cu rechizitoriul în instanţa Curţii de Apel Bucureşti, cu propunerea de arestare pentru 30 de zile a celor şase acuzaţi, aceasta a respins solicitarea motivând că în dosar, cităm, „nu sunt indicii minime că s-ar fi săvârşit infracţiunile” de care sunt acuzaţi cei din acest grup. DIICOT-SC a contestat această soluţie a C.Ap.B, atacând-o cu contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a cărei instanţă nu a apreciat că se impune arestarea celor implicaţi.

Procurorii DIICOT-SC dispuseseră în dosar şi măsuri asigurătorii, punând sechestru pe mari sume de bani, pe clădiri, terenuri şi limuzine de lux FĂRĂ NUMĂR! Nici această măsură nu a fost admisă de către instanţele C.Ap.B şi ÎCCJ, care au dispus ridicarea măsurii sechestrului şi RESTITUIREA tuturor bunurilor ridicate în vederea confiscării.

Am făcut cu tardivitate revenire asupra acestui subiect, care are multe ramificaţii, deci este de departe să se fi stins, sau să fi devenit inactual, şi din cauză că am fost singurii care l-am abordat în ediţiile Impact-est din februarie 2020, până când pandemia ne-a vărsat şi cerneala tipografică.

Vom reveni cu cazul la zi, după ce vor putea fi posibile dialogurile cu cei implicaţi, cu petenţii noştri.