DIICOT-Structura Centrală, o nouă telenovelă cu gălăţenii din gruparea Chelu

Actorii principali: Gabriel Constantinescu, Lupu Florentina, Minjineanu Edy-Gabriel, Munteanu Cătălin, Panaite Tinel şi răposatul Chelu Cătălin Constantin

După ce am luat la cunoştinţă de memorabila Ordonanţă de clasare din 03.03.2020, dată în istoricul dosar 394/D/P/2007, înregistrat la DIICOT Structura Centrală, ne-a cam dumirit cum a abordat această instituţie cercetarea infracţiunilor economico-financiare de mare amploare săvârşite de gruparea gălăţenilor din anturajul afaceristului Chelu Cătălin. Infracţiunile acestui grup, săvârşite într-o multitudine de societăţi comerciale, răspândite pe întreg teritoriul ţării, complexitatea infracţiunilor săvârşite, numărul impresionant de acte de colectat şi studiat, volumul uriaş de inspecţii, expertize, declaraţii, toate ar putea constitui o scuză pentru tergiversarea finalizării cercetărilor, intervenirea prescripţiei şi inevitabila clasare. Este dezamăgitor ca după o muncă impresionantă, cu implicarea a zeci şi zeci de persoane, mii şi mii de ore de muncă, declaraţii, etc. să ajungi ca la final să constaţi că în mare parte munca a fost în zadar. Cercetările la care am făcut referire vizează o perioadă extinsă, începând de prin anii 2003-2004 şi până prin anii 2012. Am mai aflat că prejudiciile constatate, în mare parte, au fost în detrimentul bugetului de stat, reprezentând preponderent taxe şi impozite neplătite la stat, returnări ilegale de TVA etc. Despre prejudiciile create persoanelor vătămate, în speţă acţionarii cuponari, cei de bună credinţă, ne-am cam lămurit, au rămas cu buzele umflate, cum se spune, ce-a papat cuţu…e bun papat. Ordonanţa ne-a adus la cunoştinţă, pe parcursul a 300 pagini, că delapidările uriaşe s-au prescris, personajele vinovate au scăpat basma curată şi se pot bucura de furturile colosale.

Speranţă la pagina 301?

După dezamăgirea simţită după lecturarea celor 300 de pagini ale ordonanţei, ne-am revigorat la citirea ultimei pagini, cea cu numărul 301. Pagina respectivă ne-a surprins şi ne-a dat speranţe prin ce ni se prezenta. Am început să credem că justiţia îşi va îndeplini menirea într-un final, persoanele vinovate vor plăti penal şi material. La punctul 44 al ordonanţei, respectiv la pagina sus-menţionată, procurorul de caz, după ce ne-a cam dezamăgit cu aprecierile repetitive, gen prescrierea faptei, clasare, vine cu ceva nou. Acesta, în temeiul art. 63 alin.1, C.p.p. raportat la art.11, alin. 3 din OUG 78/2016, dispune disjungerea cauzei şi întocmirea unui nou dosar, în vederea continuării cercetărilor de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art.8 alin.2 şi 3 din Legea nr.241/2005. Persoanele în cauză sunt suspecţii Constantinescu Gabriel, Munteanu Cătălin, Chelu Cătălin Constantin şi Panaite Tinel, gălăţeni de-ai noştri. De asemenea am aflat că Lupu Lina Florentina, Minjineanu Edy-Gabriel şi Munteanu Cătălin, sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9, alin 1, lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., constând în înregistrarea în evidenţe de operaţiuni nereale. Este vorba de înregistrările efectuate la Fricom SA, administrator unic Lupu Lina Florentina, în relaţia cu SC Management Board SRL, reprezentată de Munteanu Cătălin, cu New Dezvolt Consulting SA, reprezentată de Patrichi Giulio Nelu, cu Alprom SA Piteşti reprezentată de Brînză Mihai, în relaţia cu Vulturul Comarnic SA, reprezentată de acelaşi Brînză Mihai şi în relaţia cu firmele Dacovex SRL şi Neo Terasoft SRL, ambele administrate de Stan Maricel Ionel. În ce îl priveşte pe Minjineanu Edy-Gabriel, director general Comat SA Galaţi, acesta urmează a fi cercetat pentru înregistrarea de operaţiuni nereale în relaţia cu SC Management Board SRL, reprezentată de Munteanu Cătălin. Persoanele prejudiciate şi-au făcut speranţe că vinovaţii vor răspunde material şi penal, aşa cum scrie la carte. Dar, cum de la teorie la practică este lungă cale, să nu-şi facă speranţe deşarte. Faptele au fost săvârşite cu ani buni în urmă, iar cercetarea va dura mult, iar la final sunt mari şanse ca procurorul să revină cu deja cunoscutele vorbe: clasare, prescriere, prescripţie etc..

Mai mult, cei ce cunosc situaţia în cauză cred că acuzele privind înregistrările nereale, doar cu complicitatea firmelor enumerate mai sus, ar fi doar o modalitatea de ai face scăpaţi. Personajele respective au efectuat un număr foarte mari de acest gen, dar care nu au fost aduse la cunoştinţă organelor de cercetare. Ar mai fi ceva: reprezentanţii firmelor cu care s-a „colaborat” la înfăptuirea operaţiunilor nereale, nu sunt cumva complici şi ar trebui să răspundă? Este o întrebare la care poate vom afla răspunsul. Vă ţinem la curent.