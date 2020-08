Scurt remember

Intrată în procedura de faliment-insolvenţă în octombrie 2018, la solicitarea firmei Amplo SA Ploieşti, dosar nr. 1481/121/2018 Tribunalul Galaţi, SC Galfinband a urmat paşii expres prevăzuţi de legiuitor într-o atare situaţie. A fost numit un administrator judiciar, Casa de Insolvenţă ISTRU SPRL Filiala Brăila şi un administrator special, respectiv Smadu Adrian Eduard. Toate bune s-ar putea spune, administratorul special desemnat s-a pus la treabă şi a încercat, şi încă încearcă, ieşirea din situaţia falimentară în care a ajuns societatea sub conducerea fostului director general Brînză Mihai. Acesta a fost schimbat în 16 ianuarie 2018 din postura de director general, de Consiliul de administraţie de la acea dată, din care făceau parte: Bunu Antonel, Ţîru Luminiţa şi Brînză Mihai, primul fiind preşedintele respectivului C.A. În locul acestuia a fost numit Smadu Adrian, iar Brînză Mihai a fost numit director general adjunct, încheindu-se un contract de mandat pentru 4 ani cu clauze destul de severe în cazul încetării mandatului fără just temei. Brînză Mihai nu s-a bucurat prea mult de postul de director general adjunct, iar noul consiliu de administraţie, numit în aprilie 2018, format din Mitu Ionel, Erculescu Florica şi Catană Alin-Cornel, a dispus încetarea contractului de mandat cu data de 1 iunie 2018. Considerând că s-a dispus nejustificat încetarea mandatului de director general adjunct, Brînză Mihai a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 679.985,50 lei, fapt realizat iniţial în mod provizoriu, iar ulterior, urmare a unor sentinţe judecătoreşti, una fiind definitivă, suma respectivă a intrat în tabelul definitiv de creanţe, Galfinband SA fiind bună de plată faţă de fostul director general cu respectiva sumă. La această sumă s-a ajuns ca urmare a faptului că în clauza de revocare, fără just temei, înainte de termen, se prevedea plata unor daune interese de 50.000 de euro şi plata salariilor brute cuvenite până la terminarea de drept a mandatului de director general adjunct, fapt la care s-a şi ajuns.

A fost un blat în 7 (şapte) de 679.985,50 lei?

Aşa s-ar crede, dacă analizăm cazul creanţei privind pe fostul director general Brînză Mihai (foto). Studiind cum s-a ajuns la înscrierea la masa credală, iniţial provizoriu, ulterior în tabelul definitiv de creanţe al SC Galfinband SA Galaţi, cu suma de mai sus, am ajuns la concluzia că instanţele de judecată au procedat corect când au dat câştig de cauză în mod irevocabil pentru Brînză Mihai. De ce? Simplu! Instanţele s-au pronunţat în baza susţinerilor celor două părţi, de probele prezentate în instanţă de către acestea şi ţinând cont de prevederile legii 31/1990 privind societăţile comerciale. După modul în care s-a derulat schimbarea în 16 ianuarie 2018 din postul de director general al lui Brînză Mihai şi numirea acestuia ca director general adjunct de C.A-ul format din Bunu Antonel, Ţîru Luminiţa şi Brînză Mihai, contractul de mandat încheiat în 17 ianuarie 2018, se prefigura că de fapt s-a urmărit scoaterea din scenă pe uşa din dos, a fostului director general(plin) Brînză Mihai, pentru modul dezastruos în care a condus societatea din 2010 şi până în ianuarie 2018, pentru uriaşele prejudicii create, toate contribuind la intrarea în insolvenţă

a societăţii. Revocarea acestuia şi din postul de director general adjunct în iunie 2018, de noul C.A. format din Mitu Ionel, Erculescu Florica şi Catană Alin-Cornel, în condiţiile în care aceştia cunoşteau de existenţa contractului de mandat încheiat între Brînză Mihai şi C.A-ul societăţii existent la data numirii acestuia, dă mult de gândit şi mai ales întăreşte

ideea premeditării celor ce vor urma, respectiv o răsplată regească pentru colegul lor în peregrinările prin societăţile grupării Chelu. Se pare că decizia respectivă a fost îndelung chibzuită, vizând o răsplată deosebită pentru directorul general adjunct proaspăt demis. Dar cei şase membri ai C.A-urilor amintite nu ar fi reuşit performanţa respectivă fără cel de-al 7-lea personaj (nu muşchetar), în speţă Adrian Smadu, director general la acea dată, actualmente administrator special, cel care avea obligaţia susţinerii cauzei Galfinband SA în instanţă în speţa respectivă. Iată artizanii blatului şi cum s-a realizat acesta:

Smadu Adrian a dat-o în …imoralitate!

Iniţial, proaspătul director general, Smadu Adrian, numit în 16 ianuarie 2018 în locul lui Brînză Mihai, părea a fi bine pornit împotriva fostului director general Brînză, asta în ce priveşte modul de gestionare a patrimoniului societăţii. Noul director general, în cadrul şedinţei Adunării Generale ordinare din aprilie 2019, a prezentat acţionarilor societăţii un raport memorabil privind exerciţiul financiar 2018, în care înfiera cu tărie gravele abuzuri, prejudiciile aduse de acesta din urmă în decursul ultimilor ani, şi care au condus la prăbuşirea economică şi financiară a societăţii. Între timp, totul a luat o altă turnură, când s-a ajuns în instanţă, urmare a pretenţiilor formulate de către Brînză Mihai pentru revocarea sa. Dacă iniţial s-a vorbit de un temei justificat al revocării mandatului directorului general adjunct Brînză, respectiv ca urmare a unei noi organigrame din care se reducea postul respectiv, odată ce s-a ajuns în instanţă cu acest caz, Smadu Adrian, prin avocatul desemnat în cauză, o întoarce ca la Ploieşti. Acesta susţine că încetarea mandatului s-a făcut pentru deficienţele constatate de un audit preliminar, care nu a fost finalizat şi nu a fost prezentat în instanţă. Paradoxal, motivele încetării mandatului de director general adjunct vizau nu activitatea acestuia din perioada 17 ianuarie-01 iunie 2018, ci din perioada 2010-16 ianuarie 2018, perioadă în care acesta a fost director general plin. Ca să fie mai spumoasă pledoaria din faţa instanţei, se vorbeşte de imoralitatea clauzelor contractului de mandat, încheiat în 17 ianuarie 2018, vizând postul de director general adjunct. Surprinzător, nu se mai vorbeşte în faţa instanţei despre aşa zisa reorganizare şi nici nu se prezintă înscrisuri în acest sens. Dacă s-ar fi prezentat înscrisuri doveditoare, instanţa ar fi apreciat legalitatea măsurii revocării şi ar fi dispus în consecinţă. O fi fost blat, din start, sau nu, rămâne de apreciat de fiecare cum crede şi înţelege din cele prezentate. Un lucru este clar: Brînză Mihai este marele câştigător al insolvenţei Galfinband SA Galaţi – acesta are de primit 679.985,50 lei. Ar mai fi ceva de discutat: prejudiciile create de acesta în sarcina cui rămân? Rămâne de văzut dacă actualul administrator special, Smadu Adrian, va lua măsurile legale ce se impun pentru stabilirea cauzelor şi a persoanelor responsabile pentru intrarea societăţii în procedura de faliment-insolvenţă. De reţinut este un aspect benefic pentru societatea Galfinband SA şi pentru acţionarii acesteia: în 10 iunie 2020, instanţa de judecată a confirmat planul de reorganizare întocmit de administratorul Smadu Adrian în baza art. 139 al.1 din legea 85/2014 privind insolvenţa. Să dorim succes acestuia în planul propus şi sperăm să ia şi măsurile legale ce se impun pentru aflarea celor responsabili pentru intrarea în insolvenţă şi atragerea răspunderii acestora. Vă ţinem la curent.