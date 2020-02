Valoarea obrazului subţire: 679.985,50 lei!

foto: Brînză Mihai

Cu atât a considerat fostul director general al societăţii, Brînză Mihai, că trebuie răsplătit pentru că ar fi fost destituit din postul său de „general” al Galfinband cu 78 zile înainte de expirarea mandatului. Deşi mulţi au ajuns la concluzia că fostul director general Mihai Brînză a dus la dezastru societatea, ajutat în mare măsură de ceilalţi doi membri CA, Tîru Luminiţa şi Bunu Antonel, acesta nu prea consideră că ar fi vinovat. Schimbat din funcţia de director general în 16 ianuarie 2018 şi numit director general adjunct, asta cu doar 78 zile înainte de expirarea mandatului, respectiv 4 aprilie 2018, omul s-a considerat profund afectat şi umilit de această situaţie. Ca atare acesta s-a adresat instanţei şi a solicitat înscrierea în tabelul definitiv de creanţe a debitoarei Galfinband SA Galaţi. Culmea este că instanţa i-a aprobat cererea (dosar nr. 1481/121/2018/a3 Tribunalul Galaţi), suma acceptată de instanţă fiind una stupefiantă: 679.985 lei!!! Cum a reuşit acesta să convingă instanţa nu ştim, dar să fii răsplătit cu o asemenea sumă pentru dezastrul făcut la firma păstorită ca director general pare ireal.

Solicitare argumentată cu …iz penal!

Aşa s-ar părea că se prezintă situaţia conform informaţiilor prezentate de noua conducere a societăţii. Dom’ director general, demis în 16 ianuarie 2018, şi-a tras cu mânuţa sa, a doua zi după demitere, pur şi simplu un contract de mandat cu nr. 855/17.01.2018, în care şi-a prevăzut la Art. 5 litera d, că Societatea se obligă următoarele: „în cazul revocării fără just temei, să plătească suma de 50.000 (cincizeci mii) euro cu titlu de daune interese precum şi toate drepturile băneşti brute, cu titlu de sume nete, până la finalul mandatului, o singură dată, la momentul revocării”.

Cu contractul de mandat amintit, contrasemnat de colegii săi de la Galfinband şi de pretutindeni, Bunu Antonel Cristi şi Tîru Luminiţa, după aproape un an de adâncă chibzuială, a trecut la atac: vrea bănişori pentru nedreapta revocare şi ofensa fără de margini adusă. Un lucru este cert: a reuşit să se înscrie pe lista creditorilor societăţii cu suma fabuloasă la care am făcut referire.

Un aspect ce l-a deranjat pe domnul director general şi l-a determinat să se adreseze instanţei a fost şi „tupeul” noii conduceri de a-i solicita să predea maşinuţa pe care şi-a cumpărat-o cu de la sine aprobare, din banii falimentarei Galfinband, cu modesta sumă de 122.315 lei, un mic jeep VOLKSWAGEN TIGUAN. Cum a ajuns instanţa să accepte pretenţiile petentului Brînză Mihai cu acel fluturaş, întocmit cu mânuţa sa, pentru suma de 679.985 lei, echivalentul a 144.677 euro, nu am aflat încă, dar vom afla.

Scurt remember pentru pretenţiile fabuloase

Reamintim domnului Brînză Mihai că societatea Galfinband SA Galaţi este în insolvenţă din octombrie 2018(dosar nr. 1481/121/2018), dată la care Tribunalul Galaţi a admis cererea creditoarei Amplo SA Ploieşti, aceasta având de recuperat suma de 5.450.021,44 lei. La masa credală mai figurează cu sume mari câteva societăţi, SC New Company Recycling SRL (1.553.677,50 lei!!!), SC Metalica SA Oradea (180.521,98 lei), SC Rosteel Invest SRL (209.365,87 lei). Culmea este că domnul Brînză Mihai a fost atât în conducerea societăţii Amplo SA cât şi la Metalica SA Oradea.

Intrarea în faliment este opera celui care a păstorit societatea după bunul plac, în favoarea sa şi a acoliţilor săi, şi care l-au propulsat în funcţia atât de îndrăgită de acesta, de director general. Culmea este că societăţii Galfinband SA i s-a cerut intrarea în insolvenţă chiar de firma păstorită de acelaşi Brînză Mihai, firmă ce la rându-i trage ponoasele şi acum după acelaşi domn director.

foto: Chelu Cătălin, Mihai Brînză şi Constantinescu Gabriel la sediul Rostramo SA

Made by Brînză Mihai: 1 kilogram fier vechi =750 lei!

Aşa s-a ajuns să valoreze un kilogram de fier vechi de câteva zeci de ori mai scump ca aurul, conform schemelor concepute de înţelegerea ascunsă multora.

Despre această coţcărie cu SC New Company Recycling SRL, care a adus un prejudiciu de peste 1,5 milioane lei Galfinbandului, am mai scris cândva ; acum am reuşit să intrăm în posesia unor înscrisuri care ne dezvăluie planul malefic, cu bătaie lungă, de extorcare de lichidităţi a Galfinband. Marea tărăşenie a fost pusă la cale în 2011, când Galfinband SA şi Rostramo SA Târgu Jiu, ambele aflate sub controlul grupării Chelu, au căzut la o „înţelegere”, respectiv ca primele două să livreze o cantitate de deşeu de fier pentru un preţ unitar plătit numai uneia din ele (!!!), respectiv către Rostramo SA Târgu Jiu. Cum o fi gândit domnul Brînză să livreze ceva, un produs, o marfă către o firmă şi încasarea să se facă de o altă firmă, rămâne un mister. Firma Rostramo SA a încheiat cu New Company Recycling SRL un contract de vânzare-cumpărare deşeuri feroase, înregistrat sub nr.19/10.01.2012, pentru cantitatea de 3.990 tone deşeuri metalice la valoarea de 3.000.000 lei. Cum a ajuns să fie implicată firma gălăţeană Galfinband SA din Galaţi într-o astfel de maşinaţie pe meleagurile gorjene nu prea ştim dar cei implicaţi ştiu foarte bine. De precizat că anterior contractului de vânzare-cumpărare amintit, Galfinbandul a încheiat cu New Company Recycling SRL un contract de garanţie cu livrare de mărfuri nr.2335/13.12.2011. Ulterior încheierii celor două contracte, s-au cântărit bunurile achiziţionate de la Rostramo SA, rezultând o diferenţă de cantitate de 2.071,57 tone. În conformitate cu dispoziţiile contractuale, SC New Company Recycling SRL a notificat garantul vânzător Galfinband SA despre diferenţa cantitativă cu notificarea nr.927/14.05.2012 şi notificarea nr.1037/07.06.2012. Coincidenţă sau nu, la data respectivă, la Rostramo SA, director general era Munteanu Cătălin, personaj de poveste în cadrul grupării Chelu, deci din aceeiaşi tabără ca şi Brînză Mihai, cu precizarea că acesta din urmă, fusese administrator şi la Rostramo SA cu un an înainte. Având toate atuurile unui contract „beton”, SC New Company Recycling SRL a reuşit să obţină în instanţă obligarea Galfinbad SA de a plăti suma de 1.553.677.50 lei şi să se înscrie la masa credală irevocabil. Cam acestea ar fi meritele acestui domn care şi-a preţuit activitatea la suma de 679.985.50 lei!

La final, putem spune că acţionarii Galfinbad SA Galaţi sunt fericiţi: suma de mai sus este o bagatelă faţă de pierderile raportate de acest domn ca director general al Galfinband SA. Ar mai fi ceva de reţinut: domnului Brînză i-a fost făcută o plângere penală pentru cele consemnate în acest material şi multe altele. Aşteptăm reacţia autorităţilor.