Mituitul Ciubrei are maşină la scară şi şi-a ales şi ce birou a vrut!

Este clar că Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Teritorială Galaţi este tare ca fularul! Şi indulgentă până la frăţietate cu cel pe care l-a acuzat şi trimis în judecată pentru luare de mită la angajare, infracţiune asimilată faptelor de corupţie.

Din 16.04.2018, când Luigi-Marius Ciubrei a fost prins în flagrant luând mită la angajare, căci deţinea funcţia de director general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime (CNAPDM), până la zi, el a stat plasat în arest la domiciliu şi a continuat mult timp să exercite funcţia de director general, apoi alte funcţii.

Politica Impact-est este să nu lovească în cel căzut la pământ, dar aici avem de-a face cu un melanj între Justiţie şi Politic.

Şi veţi vedea de ce spunem asta.

Ciubrei a continuat mandatul de director general încă cinci luni după arest!

Să recapitulăm puţin, pentru a înţelege ce naiba se întâmplă în Republicuţa Galaţi şi în acest caz de corupţie prin mită primită în vederea angajării, dovedită în flagrant.

În urma acestui flagrant, la data de 16.04.2018, Luigi-Marius Ciubrei, director general al CNAPDM Galaţi încă din anul 2013, este arestat de procurorii DNA-ST Galaţi sub acuzaţia de luare de mită la angajare. Nu se ştie cum şi de ce (dar noi am presupus de ce!), arestatul pentru o faptă de corupţie a fost plasat în arest la domiciliu, instituirea acestei măsuri de către instanţă fiind menţinută şi în ziua de azi.

De atunci, din 16 aprilie 2018, reţineţi data, Ciubrei a venit zilnic la serviciu cu maşină şi şofer la scară, cu salariu şi celelalte cheltuieli generate plătite din bani publici! Cu toate că aşa-zisul onorant Consiliu al Administratorilor CN APDM Galaţi a emis o hotărâre de suspendare din funcţie a lui L.M. Ciubrei, aceasta, se pare, nu a ajuns la instanţă.

Printr-o hotărâre judecătorească a unei instanţe a Tribunalului Galaţi, document care, se pare, n-a ajuns nici până în zilele noastre la sediul companiei APDM, din cauză că nu l-a VĂZUT NIMENI, lui L.M. Ciubrei i-a fost servit dreptul de a veni la serviciu conform unui program stabilit, menţinându-se restricţiile arestului la domiciliu.

CA al APDM se face că ia notă, dar nu cere actul de la Tribunal!

La data arestării pentru luare de mită şi trimiterii în judecată, Ciubrei avea încheiate două contracte de muncă şi un altul de mandat (aşa au toţi managerii de la companiile de stat), toate SUSPENDATE! Dar, Ciubrei, cu un uriaş spate politico-justiţiar, s-a fost instalat pe postul de director general, şi nu pe postul de inginer pe care îl ocupa la data încheierii contractului de mandat, care i-a fost suspendat. Din această auto-repoziţionare, el, Ciubrei, emite decizia de suspendare a directorului general provizoriu, Carmen Costache, care l-a înlocuit, odată cu încetarea suspendării contractului său de mandat, şi o comunică CA-ului. Care Consiliu de Administratori se întruneşte şi în urma şedinţei bine remunerată, menţionează în procesul verbal că „IA NOTĂ” de cele întâmplate, dar nu a solicitat nici până în ziua de azi Tribunalului Galaţi o hotărâre judecătorească în ce-l priveşte pe re-auto-instalatul Ciubrei în meseria de director general.

Cumva, acea hotărâre a instanţei nu a fost comunicată Consiliului de Administratori ai CA APDM, căci n-a văzut-o nimeni?!

Mai mult, la cererea scrisă a DNA-ST Galaţi privind postul ocupat de L.M. Ciubrei în organigramă, compania comunică doar postul de Director General, minţind prin omisiune organul judiciar că Ciubrei figura în organigramă şi ca inginer în cadrul Serviciului Dezvoltare! Oare CA şi AGA nu se întreabă dacă în această perioadă L.M. Ciubrei a exercitat ilegal funcţia de director general al CNAPDM, iar toate actele emise de el şi adoptate de ei sunt, pe cale de consecinţă, nule de drept.

Cei şapte din CA

Este momentul să ştie opinia publică cine sunt cei care formează Consiliul de Administratori, cum este el denumit pe site-ul acestei companii naţionale.

Precizăm că din lotul celor şapte, patru au făcut parte şi din precedentul mandat al CA şi că acest CA este denumit pe siteul APDM ca fiind „provizoriu”.

Iată-i în ordinea numerelor de pe tricoul oficial: Gelu Stan, Victor Badea, Ion Iordăchescu, Florin Luca, Anişoara Cornilă, Traian Panait şi Fănel Mihalcea.

Conform raportului de Administratori pe Semestrul I 2018 (vă reamintim că Ciubrei a fost arestat şi trimis în judecată la data de 16 aprilie 2018), CA-ul s-a întrunit de şapte ori în şase luni de mandat! Aceştia încasează o indemnizaţie lunară procentuală (între 15% şi 20%?) din salariul directorului general Ciubrei, care era stabilit … tot de CA, la un plafon de 22.500 de lei brut, adică vreo 5.000 de euro.

Aşa, ca să înţelegeţi melanjul dintre Ciubrei şi ei, care se prefac în treabă şi-n legalitate! Căci L.M. Ciubrei şi-a dat demisia din poziţia de director general abia în septembrie 2018, sfidând, timp de cinci luni, nu doar legile, Justiţia, DNA-ul, ci până şi gravitaţia!

Dar, să revenim la şirul evenimentelor.

Şi Corpul de Control al ministrului Transporturilor o face pe chiorul!

În urma unor repetate sesizări asupra anomaliilor petrecute aici de către arestatul pentru luare de mită, L.M. Ciubrei, şi cum a condus el CA-ul şi compania, descinde la CNAPDM şi Corpul de Control al Ministrului Transporturilor.

Din prima, acest organism de control plătit tot din bani publici, nu sesizează cum a putut să se fi repus în funcţie, după ce a fost arestat şi trimis în judecată, încă cinci luni de zile!

Ca să ne râdem până la capăt, controlorii (de tren?!) au sesizat că de la contractul de mandat ca director general, încheiat între Luigi Ciubrei şi minister, lipsesc INDICATORII DE PERFORMANŢĂ! Dar n-au continuat observaţia, putând fi bănuţi de interese. În lipsa acestora, cum de directorul general, prin contract de mandat, Luigi-Marius Ciubrei, a fost plătit cu sume uriaşe peste salariu, fix pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă?!

Şi n-a vrut să vadă Corpul de Control nici cum a condus Ciubrei o companie naţională, din arest la domiciliu, şi de ce Consiliul de Administratori nu acţionat conform atribuţiunilor stabilite prin lege, ci apelând la rugăminţi, implorări şi alte mângâieri de promisiune. Căci aşa a plecat Ciubrei din funcţie: prin rugăminţile fierbinţi ale Consiliului de Administratori ale căror nume vi le-a înşiruit.

Vine o nouă conducere executivă.

Şi ce dacă!

În 17 septembrie 2018, căci aşa a voit acuzatul Ciubrei, a fost instalată o nouă conducere executivă. Director general al fost numit Georgel Botea, fost director general executiv al NAVROM Portservice SA Galaţi. Alături de el sunt Carmen Costache, director exploatare portuară, Dumitriţa Tichilişteanu, director economic şi Dragoş Magearu, director executiv-managementul activelor.

Ce necaz s-a abătut asupra lui Luigi-Marius Ciubrei, care beneficiază de prezumţia de vinovăţie, atâta timp cât a fost arestat de DNA, fiind prins în flagrant în timp ce încasa o şpagă de vreo 1.200 de euro (parcă), în condiţiile în care el avea salariu de aproape 5.000 de euro?!

Daaa…Ciubrei ocupă în prezent postul de consilier în management al noului director general, Georgel Botea! Conform surselor noastre din interiorul companiei, el şi-a ales un birou adecvat importanţei funcţiei, aşa că l-a uşuit la draku pe directorul economic, şi s-a instalat el în biroul acestuia, motivând că îi place mai mult un birou la sud, cu vedere la Dunăre şi la munţii Măcinului.

Ca oricărui arestat, nu?! Şi din arest la domiciliu, cu ce să vină la job, nu? Aşa că are şi maşină cu şofer la scară şi, desigur, un salariu pe măsura competenţelor sale manageriale, căci actualul director general i-a dat şi atribuţia de a conduce Serviciul Dezvoltare, care se ocupă de toate contractele de lucrări portuare şi de proiectele finanţate din fonduri europene! Căci unde-s bani, hop şi expertizele dumisale!

Incredibil, Ciubrei comunică cu martorii din dosar!

Sursele noastre ne-au transmis informaţii pe care nu le-am verificat încă, din cauza birocraţiei privind Legea 544/2001, ne comunică şi alte nelegalităţi comise de L.M. Ciubrei, perioada cât s-a fost intitulat director general, la fel de nelegal. (Am contactat conducerea companiei prin secretariatul directorului, dar ni s-a comunicat că domnul director general Botea este ocupat. Am lăsat numărul de telefon la care putem fi contactaţi. După un timp am fost sunaţi de către purtătorul de cuvânt al APDM, Dumitru Poalelungi, care ne-a indicat să adresez în scris întrebările pe care aş fi vrut să i le adresez directorului general într-o întâlnire faţă în faţă.)

Ni se spune că ar fi comunicat constant cu martorii aflaţi în dosar, întrucât se întâlnea cu ei la serviciu din poziţia de general-subalterni, folosind diferiţi intermediari. Culmea, există dovezi că a semnat împreună cu aceştia documente! Se pune fireasca întrebare: cum s-a pus de acord cu aceştia, fără să comunice cu ei? Prin telepatie?! Se aude instanţă mămoasă?!

Din acuzat şi judecat pentru fapte de corupţie, Ciubrei a declanşat o serie de anchete în companie asupra celor care au avut curajul şi cinstea să comenteze faptele pentru care a fost arestat şi trimis în judecată, urmărind răzbunări pe care nu a mai apucat să le pună în aplicare.

Într-o astfel de anchetă a lui Ciubrei acesta a tăcut, chiar dacă a avut sub ochi înregistrarea de pe camera video. Iată relatarea: şeful Serviciului Dezvoltare, Silviu Petcu, a sustras din dosarul de angajare al unui subaltern recent salariat, un document original şi l-a înlocuit cu o copie de pe care semnătura directorului general era ştearsă! Fapta a fost sesizată de auditorul intern Irina Dumitru, care a înaintat către L.M. Ciubrei un referat prin care a prezentat ca dovadă documentul original, pe care l-a recuperat din pubela de deşeuri, precum şi înregistrarea de pe camera video a acestor manopere. Imediat, Silviu Petcu şi-a dat demisia!

De atunci şi până după propia demisie, Ciubrei nu a luat măsurile disciplinare şi legale care se impuneau, legat de această faptă penală, ba, mai mult, a ţinut şi ascuns referatul auditoarei şi după ce şi-a dat demisia din funcţia pe care a ocupat-o abuziv din 16.04.2018 până în 17.09.2018.

Salariile lui Ciubrei pentru asemenea hal de fapte!

Luigi Ciubrei a ancorat în CNAPDM ca director general în anul 2013. Pe atunci el avea un salariu brut de circa 3.500 de euro, la care se adăugau încă şase salarii în cazul îndeplinirii criteriilor de performanţă. Iar după cum aţi văzut, acestea sunt INEXISTENTE, cel puţin în cel de-al doilea mandat care i-a fost acordat în 2015, pentru patru ani. Noul salariu stabilit de Consiliul Administratorilor este de 19.650 de lei brut, la care se acordă o componentă variabilă de 2.850 de lei brut, până la plafonul de 22.500 de lei, adică aproape 5.000 de euro.

Însă, variabila a fost nelegal majorată la 3.420 de lei, cu zece luni înainte de expirarea vechiului mandat.

Vă lăsăm satisfacţia concluziilor şi a comentariilor în ediţia electronică.