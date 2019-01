DNA aruncă în aer investiţia de 25.000.000 de euro în centura Galaţiului

Aflaţi cine va face între 2 şi 7 ani de puşcărie din cauza asta!

La Consiliul Judeţului Galaţi (CJG) încă mai miroase a sărbătoare până-n tencuiala de pe pereţi, nu doar în minţile şefilor instituţiei. De pildă, Costel Fotea, preşedintele lăcaşului, habar nu are că, în urma unei sesizări, procurorii DNA-Structua Centrală au descins la Galaţi şi au ridicat toată documentaţia privind realizarea drumului de centură al Galaţiului.

Dar, grav nu e că nişte inşi vor fi trimişi în judecată şi vor face puşcărie, ci faptul că această uriaşă investiţie, cea mai mare din Galaţi în ultimii 30 de ani, este ca şi aruncată în aer de nişte inconştienţi care au schimbat regulile jocului în timpul jocului, aspect care contravine flagrant cu legislaţia Uniunii Europene în materie.

Concret, anumite prevederi tehnice din proiectul iniţial, cu care s-a câştigat finanţarea de la Uniunea Europeană, au fost schimbate, aspect care atrage după sine modificarea calculului economic şi, deci, anularea procedurii de licitaţie şi semnarea unui nou contract de finanţare… care, de regulă, nu se mai recâştigă.

Pentru încălcarea legislaţiei UE, preşedintele Fotea şi ai lui vor ajunge pe centură!

Pe 19 septembrie 2018, Consiliul Judeţului Galaţi (CJG) a scos la licitaţie prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) drumul de centură al Galaţiului, prevăzut cu patru benzi de circulaţie şi cu un pod hobanat (suspendat pe cabluri) lung de 456 de metri. Procedura a fost închisă la data de 30 noiembrie a aceluiaşi an. Valoarea investiţiei, finanţată din fonduri UE în mare parte, este de 117,7 milioane de lei cu TVA, aproape 25,5 milioane de euro, din care contribuţia CJG este de 591.000 de euro.

Dar…la loc comanda şi cu consecinţe deosebit de grave căci…

În proiectul iniţial a fost prevăzută pentru tratarea terasamentului peste care vine covorul asfaltic, folosirea unei anumite cantităţi de ENZIMĂ- un liant care face pământul ca…sticla. Tehnologia în cauză a fost scoasă de către proiectant din caietul de sarcini ridicat pe SEAP, fiind înlocuită cu tot felul de lăutării posibil dictate de către cei cărora le-a fost dedicată licitaţia.

Şi proiectantul, ATU CONSULTING SRL Galaţi şi Direcţia Arhitect şef şi şeful Serviciului Contencios şi Probleme Juridice din cadrul CJG, dar şi Costel Fotea, preşedintele instituţiei beneficiare a finanţării UE, ştiau şi ştiu că aveau / au OBLIGAŢIA de a finaliza proiectul EXACT aşa cum a fost aprobat la finanţare.

Ce a făcut proiectantul SC ATU CONSULTING SRL Galaţi, care a încasat circa un milion de euro pentru acest proiect?

Permite, prin caietul de sarcini, participanţilor la licitaţie să vină la licitaţie cu orice alt produs pentru stabilizarea solului (terasamentului): adică, var, ciment şi derivatele acestora. Aici a fost încălcată legislaţia UE, principalul finanţator, care prevede că orice modificare a proiectului presupune ANULAREA PROCEDURII ŞI SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT DE FINANŢARE. Dar, de regulă, nu se mai recâştigă finanţarea, conform practicii în materie. Căci, nu-i aşa, cine a fentat odată, va fenta şi a doua oară.

Aşadar asta a făcut proiectantul ATU CONSULTING SRL Galaţi, firmă de consultanţă şi de proiectare în construcţii, condusă de arhitectul Nelu Mircescu, fost director al Consproiect SA, firmă falimentată care a aparţinut de Consiliul Judeţului Galaţi.

Activitatea firmei se desfăşoară în sediul Navimpex şi se spune despre ea că are în spate un personaj politic puternic, dinafara pesede. Cu toate astea, i se încredinţează direct lucrări pe bandă rulantă de către instituţiile statului.

Iată că acum, prin nesocotirea legislaţiei europene, proiectantul a dus în gard cea mai mare investiţie a Galaţilor din ultimii 30 de ani. În acest fel le-a adus celor din CJG DNA-Structura Centrală pe cap, dar ei nu-şi dau seama, iar Fotea dimpreună cu şefii de direcţii şi de servicii, care trebuiau să-l consilieze, vor ajunge pe centură, în loc să o realizeze ca investiţie.

Costel Fotea, preşedintele CJG: „Legat de centură şi DNA nu ştiu nimic”

Duminică, 13 ianuarie 2019, la ora 11.58 i-am scris un mesaj preşedintelui Costel Fotea în care, după urările de bon ton ale începutului de an, i-am scris următoarele:

„Vă solicit o întrevedere pentru luni sau marţi, săptămâna viitoare, legat de DNA şi centura Galaţiului. Mulţumesc.”

Preşedintele îmi întoarce urările şi-mi comunică luni, 14 ianuarie, următoarele: „Legat de centură şi DNA nu ştiu nimic şi nici nu am fost informat de DNA să fie sesizare”

Ei, vă daţi seama în ce hal de Crăciuno-Revelion continuu sunt şefii de direcţii din CJG, dacă până acum nu şi-au informat preşedintele că procurorii din DNA-Structura Centrală au venit înainte de sărbători şi au ridicat toate documentele legate de proiectul de finanţare şi de licitaţie a centurii Galaţiului?!

Dar, voi insista pentru a obţine un punct de vedere, căci nenorocirea ne va ustura rău de tot.

Prin legislaţie şi prin tot felul de ghiduri de bune practici, Guvernul României avertizează autorităţile asupra regulilor şi legislaţiei UE în materie de proiecte finanţate din banii publici europeni.

Iată: „Orice modificare a unui contract va fi considerată substanţială atunci când este îndeplinit unul din următoarele criterii:

a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi făcut parte din procedura iniţială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidaţi decât aceia iniţial selectaţi sau ar fi permis atribuirea contractului altui ofertant;

b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea contractantului;

c) modificarea extinde considerabil aria de acoperire a contractului la produse, servicii sau lucrări neacoperite iniţial.”

Şi acum să traducem pentru preşedintele Fotea şi pentru armata de specialişti – parte tehnică şi parte de jurisprudenţă- care-şi bate joc de el. Păi, orice modificare a unui proiect tehnic şi a soluţiei tehnice presupune schimbarea calculului economic al proiectului, INTEGRAL, căci a fost schimbată procedura tehnică de execuţie. În consecinţă, proiectul aprobat iniţial din fondurile UE va suporta modificări de substanţă la nivel de execuţie şi costuri, nemaifiind în concordanţă cu partea tehnico-economică a proiectului iniţial, aprobat de către finanţator, adică de către Uniunea Europeană

Puşcărie între 2 şi 7 ani, plus jumătate!

ATU CONSULTING, condusă de arhitectul Nelu Mircescu, a mai făcut o pacoste, conform specialiştilor: podul hobanat a fost subevaluat cam cu 2 milioane de euro, „cheie” care i-a lăsat pe mulţi constructori departe de participarea la licitaţie.

Fapta comisă de beneficiar şi de proiectant este una sancţionabilă prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie care, potrivit Art. 18 indice 1, prevede următoarele: „1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.

3) Dacă faptele prevăzute la alin (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.”

Căci, ce a făcut proiectantul? A minţit legat de soluţia iniţială din proiectul cu care a fost câştigată finanţarea, publicând în caietul de sarcini de pe SEAP alte soluţii, nu acea enzimă pentru tratarea terasamentului, permiţând licitatorilor să vină cu orice soluţii doresc, gen var, ciment şi derivatele acestora.

Vom reveni, sperăm şi cu punctul de vedere al celor vizaţi de aruncarea în aer a acestei uriaşe şi vitale investiţii.