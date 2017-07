În Impact est nr. 675, de la finele lunii martie 2017, am scris despre megatunul de 2.000 de miliarde de lei noi pe care SC Murfatlar SA l-a dat nouă, românilor, şi bugetului consolidat al statului, în baza unei AUTORIZAŢII COMPLEXE de importuri produse din vin purtătoare de acciză, emisă de către şeful Vămii Giurgiuleşti, Dorin-Ciprian Nistor, vamă prin care au şi trecut ca pe sub pod TIR-urile cu produse accizabile.

Faţă de acest subiect, care prin gravitatea faptelor şi amploarea sumelor au scufundat bugetul de stat, am adresat DNA-Structura Centrală şi DNA-Structura Teritorială o serie de întrebări.

Sunt cercetaţi vameşii inculpaţi în afacerea Murfatlar?

Înainte de a publica adresa-solicitare transmisă celor două instituţii FUNDAMENTALE în aşezarea în normalitate a societăţii româneşti, trebuie să precizăm că DNA – Structura Centrală răspunde presei cu maximă celeritate, în timp ce DNA Structura Teritorială Galaţi, devenită din DNA-ST Ivan, DNA-ST Diana, parcă nu ar exista. Şi nu doar din punctul de vedere al relaţiilor cu presa, ci chiar şi din punctul de vedere al luptei… cu EFICIENŢĂ şi cu… CELERITATE împotriva corupţiei.

Iată conţinutul solicitării noastre:

„Săptămânalul Impact-est, editat de SC Echidistant Pres SRL, cu datele de identificare şi de contact înscrise în antetul acestei corespondenţe, prin redactor şef Gelu CIORICI, vă solicită următoarele informaţii, în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public:

1. Dosarul „Murfatlar”: în ce temei legal s-a instituit ridicarea controlului judiciar asupra lucrătorului vamal Dorin NISTOR şi a lui Mihai BUCUR, directorul Direcţiei Regionale Vamale Galaţi, din cadrul DGRFP Galaţi?

2. Dacă cei doi sunt cercetaţi în Dosarul „Murfatlar”?

3. Dacă da, cei doi au calitatea de martori, inculpaţi sau ce altă calitate au?

4. Care este prejudiciul estimat şi evaluat/stabilit în dreptul vinovăţiei fiecăruia?

5. Au dreptul legal să-şi păstreze aceleaşi funcţii şi în aceleaşi posturi şi locuri de muncă unde a fost săvârşită infracţiunea pentru care sunt cercetaţi, învinuiţi, martori sau în altă calitate?

Vă mulţumim pentru solicitudinea cu care ne susţineţi în corecta informare a opiniei publice, accentul editorial al Impact-est fiind chiar demascarea faptelor de corupţie cât şi a celor conexe acestora.

15.06.2017”

După doar trei zile, iată răspunsul!:

„Către IMPACT EST

În atenţia lui Gelu Ciorici

La solicitarea dvs. din data de 15 iunie 2017, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

La data de 25 februarie 2017 a fost constatată încetarea de drept a măsurii controlului judiciar faţă de Nistor Dorin Ciprian, având în vedere că aceasta nu a mai fost prelungită.

În acel moment, raportat la stadiul anchetei, prelungirea măsurii controlului judiciar, ce fusese instituită la data de 28 octombrie 2016 nu s-a mai impus.

Persoana respectivă are în continuare calitatea de inculpat, fiind cercetată în stare de libertate.

Cu referire la Mihai Bucur, acesta are calitate de inculpat, fiind cercetat în stare de libertate. Faţă de acesta nu s-a dispus măsura controlului judiciar.

În prezent se efectuează acte procedurale pentru a se stabili prejudiciul total, în funcţie de faptele reţinute în sarcina fiecărui participant la activitatea infracţională.

Cele două persoane beneficiază de prezumţia de vinovăţie.”

Dacă nu am pune, şi aşa şi trebuie, la socoteală ziua de 15 iunie 2017, când am transmis şi prin e-mail şi prin poşta clasică, cu confirmare de primire, întrebările, şi nici ziua de 19 iunie, data remiterii prin e-mail a răspunsului DNA-Structura Centrală, putem afirma că a răspuns în doar trei zile, faţă de cele 30 stipulate de legiutor; că această instituţie este, la nivel central, de 10 ori mai rapidă!

Şi suntem în 27 iunie, iar DNA-ST Diana & SRI tot nu dau semne de răspundere, chiar dacă dosarul „Murfatlar” i-a „copleşit”, fiind instrumentat de DNA-Structura Centrală.

Filmul scurt al tunului de 2000 de miliarde

În Galaţi, mâna lungă a SRI şi a procurorilor DNA-Structura Centrală nu poate găbji anumite persoane susţinute politic de aripa pesedistă din penele, reprezentată de eternizatul Victor-Paul Dobre. Îi recomandăm şi directorului general al Direcţiei Regionale Generale a Finanţelor Publice Galaţi, economist Silviu Pripoaie, să-şi încarce instalaţia cu sânge şi să-l trimită pe marele vameş politic Dorin Nistor, de la şefia Vămii Giurgiuleşti, fix unde îi este locul ca cercetat timp de 60 de zile sub control judiciar, pentru mega-afacerea „Murfatlar” prin care bugetul consolidat al statului a fost ţepuit cu 2.000 de miliarde de lei noi. Ca şef de vamă, acoperitul politic Nistor a eliberat celor de la Murfatlar SA Constanţa o autorizare complexă de importuri produse din vin, purtătoare de acciză, faptă care a dus la mutarea disciplinară a directorului general al DRGFP Galaţi, Eugen Ciorici, tocmai la DRGFP Iaşi.

Precizăm că în subordinea DGRFP Galaţi se află şi Direcţia Regională Vamală Galaţi, cea mai mare după Bucureşti şi întinsă, ca şi DGRFP, pe următoarele şase judeţe: Galaţi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Buzău şi Vrancea. Şi mai precizăm că dl. Pripoaie trebuie să-şi umfle muşchii în faţa subalternului său, Mihai Bucur, eternizat în funcţia de director executiv al Direcţiei Regionale Vamale Galaţi (DRVG), de acelaşi V.P. Dobre, căci nu e o glumă această croşetare a afacerii de 2.000 de miliarde de lei cu care statul român, prin lefegiii săi complici, a fost ţepuit.

Afacerea „Murfatlar” a fost devoalată de SRI Galaţi şi de către DNA-Structura Centrală în anul 2012. În dosarul SRI este stipulat precis câte TIR-uri încărcate cu produse din vin vrac au trecut ca gâsca prin Vama Giurgiuleşti, directorită de susţinutul politic Dorin Nistor. De ce nu face publice SRI aceste date care au dus la demiterea lui Nistor de la şefia aceste vămi, după 12 ani de muncă în Vama Giurgiuleşti?