Ex-deputatul gălăţean Boldea Mihail, lovitură de imagine spectaculoasă pe 14 octombrie 2021: achitat pentru infracţiunea de spălare de bani! Recursul în casaţie depus la Î.C.C.J a fost admis!

Implicat într-un dosar de corupţie, alături de prim-procurorul gălăţean Roşca Costache şi alte patru persoane, înregistrat sub numărul 2178/1/2016 la Î.C.C.J., ca instanţă de apel, gălăţeanul Boldea Mihail rămăsese cu o condamnare de 3 ani de închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor. Acesta, împreună cu celelalte patru persoane implicate, au beneficiat de suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucureşti pe un termen de încercare de 6 ani. În urma recursului în casaţie, promovat de toate părţile implicate, împotriva hotărârii dispuse în 23 iulie 2020 de Î.C.C.J., dosar înregistrat sub nr. 1704/1/2021 Î.C.C.J., Boldea Mihail a fost achitat pentru infracţiunea de spălare de bani împreună cu ceilalţi patru inculpaţi în cauză. Mai mult, părţile implicate au scăpat şi de măsurile asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile. Iată cum sună respectiva hotărăre:

“În baza art. 448 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală cu referire la art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Boldea Mihail pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prevăzută în art. 17 lit. e din Legea nr.78/2000 (în vigoare la data faptei) raportat la art.29 lit. b (fost art. 23 lit. b) din Legea nr.656/2002 (în vigoare la data faptei), cu art. 5 Cod penal şi cu reţinerea prevederilor art. 19 din Legea 682/2002 rep. privind protecţia martorilor […]

Înlătură dispoziţiile referitoare la confiscarea de la inculpaţii Boldea Mihail, Cojocaru Valentina, Marosy Mircea şi Oprea Matei a sumei de 37.235 euro în echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data efectuării plăţii. Ridică măsurile asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor dispuse în faza de urmărire penală până la concurenţa sumei de 37.235 euro. Cheltuielile judiciare de la urmărirea penală, primă instanţă şi apel privind pe inculpaţii Boldea Mihail, Cojocaru Valentina, Marosy Mircea şi Oprea Matei referitor la infracţiunea de spălare de bani rămân în sarcina statului.Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2021,”click aici pentru sentinţa integrală.

Se pare că avocatul Boldea Mihail nu se dezminte: ştie să se descurce în hăţişul stufos al legii penale. Dar se pare că Boldea doar a mai trecut un hop, mai sunt şi alte hopuri de trecut, din care două se află pe rolul Î.C.C.J.,având termen în decembrie 2021. Vă ţinem la curent.