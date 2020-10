Scurt remember

Pentru cei ce nu cunosc situaţia actuală a societăţii la această dată, le aducem la cunoştinţă că firma este în procedură de faliment-insolvenţă începând cu anul 2018, făcând obiectului dosarului nr.1481/121/2018 aflat pe rol la Tribunalul Galaţi. Administrator judiciar este Casa de Insolvenţă ISTRU SPRL Filiala Brăila, iar administrator special desemnat este Adrian Eduard Smadu. Cum a ajuns în această situaţie societatea şi cine sunt cei care au contribuit la aceasta vă vom prezenta în cele ce urmează. Precizăm că falimentul societăţii a fost cerut în instanţă de către SC Amplo SA Ploieşti, firmă care are de primit suma de 5.450.021lei.

Acţionarii acuză fosta conducere

Urmare a situaţiei în care a fost adusă societatea Galfinband, mai precis datoare vândută şi în procedura de faliment, acţionarii nu au stat pe gânduri şi au reacţionat sesizând organele de cercetare penală. Vizaţi sunt cei care începând cu anul 2011 s-au aflat la conducerea societăţii, în postura de membri în consiliul de administraţie sau în conducerea executivă. Iată care sunt aceste persoane: Brînză Mihai, membru CA în perioada 2011-2017, director general în aceeaşi perioadă, Ţîru Luminiţa, membru CA în perioada 2010-2017, Bunu Antonel, membru CA în perioada 2014-2017, Erculescu Florica, Catană Alin-Cornel, Mitu Ionel, membri CA în perioada 23.04.2018- 18.10.2018. Cei menţionaţi se fac răspunzători pentru situaţia economică dezastruoasă, intrarea în procedura de faliment, respectiv pentru uriaşele datorii cât şi pentru neluarea măsurilor legale în anumite situaţii. Din start facem precizarea că noul consiliu de administraţie numit în aprilie 2018 nu se face vinovat de situaţia dezastruoasă din perioada mandatului lui Brînză Mihai, ci pentru modul în care au acţionat în ce priveşte modalitatea de îndepărtarea din societate a acestuia, fapt prin care au produs un prejudiciu uriaş, de aproape 700.000 lei.

Iată pentru ce prejudicii se fac vinovaţi cei din conducerea Galfinband SA amintiţi mai sus.

Amplo SA Ploieşti: 5.450.021 lei datorii

Una din cauzele care au generat dezastrul financiar şi declanşarea procedurii de faliment-insolvenţă este datoria înregistrată către Amplo SA Ploieşti, firma care a livrat diverse materii prime către Galfinband SA, urmând ca să primească banii ulterior, pe măsura încasărilor. Problema este că aceste materii prime nu au fost folosite pentru prelucrare şi vânzarea produselor realizate către terţi decât în mică parte. Cea mai mare parte a acestor materii prime, conform raportului întocmit de administratorul special Adrian Smadu, au fost livrate către o firmă gălăţeană, Rosteel Impex SRL Galaţi. Ce s-a făcut cu banii din încasările obţinute din valorificarea produselor realizate din materiile prime achiziţionate de la Amplo SA Ploieşti nu se ştiu prea multe, dar un lucru este clar: banii au luat o altă destinaţie.

Un aspect demn de reţinut este faptul că Brînză Mihai a fost factor decizional, mai exact director general, la ambele societăţi implicate în tranzacţia menţionată privind livrarea de materie primă de la Amplo SA la Galfinband SA Galaţi.

Romsteel Impex: prejudiciu 397.371 lei!

Acesta este rezultatul relaţiilor de afaceri încheiate de către directorul Brînză Mihai cu firma gălăţeană Romsteel Impex SRL. Cum a intrat în relaţii comerciale cu această firmă Brânză Mihai nu ştim, cunoaştem doar rezultatul, respectiv o creanţă nerecuperată de 397.371 lei şi imposibil de recuperat: firma datoare a falimentat şi a fost radiată.

Relaţia comercială cu această firmă pare a face parte a unui scenariu bine gândit.

Directorul general Brânză, directorul comercial Stătescu Sorin şi directorul economic Platon Dănuţ au creionat un triunghi format din Galfinband, Amplo şi Romsteel Impex. Astfel, materia primă necesară producţiei Galfinband era livrată de către Amplo SA Ploieşti, dar o mare parte a materiei prime nu era folosită de Galfinband, ci era livrată, în mod paradoxal, direct către Romsteel Impex. Aceasta din urmă, pentru a se achita de datoria către Galfinband, folosea tehnica compensării, livrând produse diverse de proastă calitate, presta servicii diverse la preţuri umflate artificial şi îndoielnice calitativ şi chiar inoportune. În final, Romsteel Impex „s-a cerut singurică şi neforţată” în faliment-insolvenţă, în iunie 2018, Galfinband SA având de recuperat de la aceasta 397.371 lei. Cum firma nu avea lichidităţi şi nici bunuri, falimentul declanşat s-a încheiat rapid, fără desdăunarea creditorilor, firma fiind radiată. De reţinut este faptul că Romsteel Impex, firmă bine aleasă în acest triunghi malefic, a achitat o parte din obligaţiile de plată către Galfinband cu ceva bilete la ordin fără acoperire şi neachitate. Ce legătură a existat între Mihai Brînză şi patronul firmei Romsteel Impex SRL Galaţi, Roman Fănel, nu ştim, sperăm că organele abilitate vor afla.

Înţelegere ascunsă şi …premeditată?

Aşa s-ar putea zice despre aspectele pe care vi le vom prezenta în continuare, şi în urma cărora Galfinband SA s-a văzut bună de plată cu suma de 1.553.677 lei către o firmă din Turnu Severin.

Cum a ajuns să datoreze Galfinband SA această sumă către firma New Company Recycling SRL Turnu Severin, este ceva de noapte a minţii. SC Galfinband se implică între doi parteneri de afaceri, şi anume SC Rostramo SA Tg. Jiu şi New Company Recycling SRL Turnu Severin. Aceştia din urmă făcuseră un contract de vânzare-cumpărare, nr.19 din 10 ianuarie 2012, privind livrarea a 3.990 tone materiale feroase şi neferoase, înţelegere contractuală în care se implică directorul Brînză din partea Galfinband SA Galaţi. Brînză Mihai, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare dintre firmele respective, încheie un contract de garanţie cu livrare de mărfuri înregistrat sub numărul nr. 2335/13.12.2011, prin care implică societatea Galfinband în toată această maşinaţie din care în final a ieşit boţită rău, având de plată suma uriaşă la care am făcut referire mai sus. Din nou apare ceva ce pare a se repeta în toate maşinaţiile descrise: Brînză Mihai este în consiliul de administraţie la Galfinband SA dar şi la Rostramo SA Tg. Jiu, firmă aflată în faliment de mai mulţi ani.

Complicitate şi făcătură de 679.985,50 lei!

Asta se poate spune despre halucinanta sumă regăsită la masa credală în dosarul Galfinband: 679.985,50 lei. Beneficiarul sumei este chiar fostul director general Brînză Mihai, care a reuşit să obţină în instanţă suma respectivă, pentru faptul că a fost îndepărtat de la conducerea societăţii pe care a condus-o la faliment în 8 ani de mandat ca director general. Iată cum s-a ajuns la această situaţia incredibilă:

În 16 ianuarie 2018 are loc o şedinţă a CA-ului prin care se dă o hotărâre cu nr. 271/16.01.2018 având şase articole halucinante. CA-ul amintit modifică Organigrama societăţii, creează un post de director general adjunct, aprobă încetarea contractului de mandat a directorului general Brînză Mihai, numeşte în locul său pe Smadu Adrian cu o retribuţie de 6.000 lei lunar şi numeşte ca director general adjunct pe Brînză Mihai cu o retribuţie de 6.000 lei. În data de 17 ianuarie 2018 Brînză îşi încheie un contract de mandat în care stipulează în mod expres ce sume ar primi de la societate dacă va fi înlăturat înainte de termen din noul post creat pentru el. În data de 1 iunie 2018 are loc o schimbare a Organigramei de către noul CA numit în aprilie 2018, format din Erculescu Florica, Catană Alin-Cornel şi Mitu Ionel. Conform noii Organigrame, dispare postul de director general adjunct, deci şi Brînză dispare din schemă. Acesta dă în judecată societatea şi în mod paradoxal, la prima vedere, câştigă în instanţă despăgubirile solicitate pentru îndepărtarea din postul de director general adjunct. Răsfoind sentinţa pronunţată de instanţa am constatat că s-a luat o hotărâre corectă de către completul de judecată după modul în care s-a prezentat poziţia părţilor în instanţă. Brînză Mihai a arătat că mandatul i-a încetat abuziv, iar reprezentantul societăţii face referire la încetarea contractului de muncă pentru modul în care reclamantul ar fi gestionat patrimoniul societăţii ca director general în perioada 14.03.2011-16.01.2018. Ce legătura avea modul de gestionare a patrimoniului de către Brînză Mihai ca director general şi încetarea mandatului ca director general adjunct nu ştim, dar un lucru este clar: făcătură şi complicităţi. Ce a făcut noul CA al societăţii nu ştim, dar se pare că a fost o „înţelegere” între personajele implicate. Ştiu ei de ce şi cum. Îi leagă ani şi ani de relaţii de afaceri cel puţin dubioase.

La final, rămâne de văzut cum vor aprecia organele abilitate sesizarea penală de care făcurăm vorbire. Vom reveni cu detalii.