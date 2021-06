Fostul BJATM, actual Comat SA, a scăpat de insolvenţă!

După aproape doi ani de judecare cu firmele administrate de Ala Procopenco, societatea Comat Galaţi a reuşit să treacă acest hop. În 28 mai 2021, Tribunalul Galaţi a respins ca nefondată acţiunea concertată a firmelor administrate de Ala Procopenco. Adevărat este că sentinţa nu este definitivă, dar se pare că acţiunea a avut în mare parte, zic unii, un caracter şicanatoriu, la mijloc fiind alte interese. Oricum, situaţia societăţii nu este roză: pierderi an de an, cheltuieli aberante, activitate economică zero, speranţe de redresare tot zero. Singurii câştigători sunt cei ce conduc societatea şi care încasează salarii şi indemnizaţii barosane. Analizând bilanţul şi darea de seamă se poate spune că dacă s-ar închiria clădirile şi terenul societăţii către o firmă particulară, societatea ar intra sigur pe profit. Asta este privatizarea, prin aşa zisa Cuponiadă, noi românii fiind inventatorii acestei metode falimentare de privatizare, unică în lume. Dar despre ce se ascunde în spatele cifrelor din bilanţul cosmetizat al acestei societăţi vom reveni cu informaţii bombă.