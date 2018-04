După patru ani de zbateri într-ale insolvenţei, pe SC ATLAS SA Galaţi o poate aşteapta declararea unui răsunător faliment. Cândva, IUG-ul a fost o glorie a acestei părţi de ţară, vârful înfloririi fiind cunoscut în epoca când jupân aici era Eugen Durbacă. Dar ştiţi de ce mergea IUCCG de duduia, în timp ce toată industria era în rahat? Pentru că dacă şantierele de construcţii aveau nevoie de autobasculante, de pildă, IUG-ul lui Durbi ţi le închiria în următoarele condiţii: venea cu 20 de litri de motorină în rezervor, dar trebuia să-i confirmi în foaia de parcurs 12 ore de curse!

Dar, să revenim la ATLASUL cel încăput, prin interpuşi (ca firme şi ca persoane) pe mâinile luuungi ale lui Marius-Gerard Necula, un Dinu Păturică standard al perioadei post decembriste. Dar, despre el, vom scrie un capitol separat, acum amintindu-mi doar că în 1996 Necula era în 46 de AGA şi CA-uri din partea FPP şi a FPS…, la tot atâtea fabrici şi uzine de stat.

Cea mai de răsunet afacere în care ATLAS a eşuat, dar a încasat, este centura Tecuciului, un proiect de 7,1 milioane de euro, ratat de prin 2011.

ATLAS înstrăinează afaceri de milioane de euro!

SC ATLAS SA Galaţi are o situaţie încâlcită rău de tot, de lichidarea societăţii ocupându-se lichidatorul local SALINA 2000 SRL.

De la declararea insolvenţei au trecut patru ani de zile, perioadă în care persoanele din conducerea şi din acţionariatul firmei au fost acuzate de către ceilalţi acţionari că înstrăinează cu succes participaţii la afaceri de milioane de euro, iar tabelul creditorilor a fost definitivat! Acesta (tabelul-n.a.) a fost publicat pe 17 ianuarie 2018 şi era aşteptată şi depunerea unui plan de reorganizare a societăţii. În cazul în care judecătorul sindic nu va primi în termen acest plan, va declara falimentul companiei ATLAS SA.

Printre altele, creditorii şi ceilalţi acţionari îl acuză pe administratorul special, Elena Costin, că a cesionat active, fără aprobarea creditorilor şi a micilor acţionari, şi fără evaluarea părţilor sociale deţinute la două societăţi (şi indirect, la o a treia), cifra de afaceri cumulată, a acestora, fiind de 26 milioane de lei. Asta la nivelul anului 2016!

De altfel, în facsimilul prezentat, veţi putea observa ce conţine Raportul curent nr. 6 din 04.05.2017, semnat de administratorul special al ATLAS SA, Elena Costin.

Data intrării în insolvenţă a fost pronunţată de către Tribunalul Galaţi la data de 7 ianuarie 2014.

Insolvenţă cu doar trei milioane datorii la buget

La declararea insolvenţei, datoriile ATLAS către bugetul de stat se cifrau la peste trei milioane de lei. La acestea se mai adaugă mai bine de un milion de lei reprezentând sume datorate, cu titlu de salarii restante, celor 438 de foşti angajaţi.

Acţionarii companiei sunt: Data Consult SRL (50,3%), SIF Moldova – 33,9%, AAAS Bucureşti, fostă AVAS, sub 1%, şi alţi acţionari – 14,6%. Precizăm că Data Consult aparţine familiei fostului senator pedele, Marius-Gerard Necula.

A doua firmă din grupul ATLAS este Trucks Service SRL, fost dealer regional al mărcii SCANIA, intrată în insolvenţă în anul 2010.

Ultimele date financiare ale companiei, prezentate pe siteul Ministerului Finanţelor Publice, sunt din anul 2012. Atunci, cifra de afaceri a fost de circa 6,6 milioane de euro, iar profitul net de doar 75.000 de euro.

Dar să nu uităm că Marius-Gerard Necula era în acel an în mandatul de senator, din mandatul 2008-2012. Adică perioadă în care ATLAS-ul aflat sub controlul său începuse lucrătura (că lucrare nu-i putem spune!) la centura ocolitoare a municipiului Tecuci, proiect evaluat la 7,1 milioane de euro. Banii au fost înghiţiţi cum numai un ATLAS politic poate să înghită o sumă aşa de uriaşă! Dar lucrarea a fost ratată de la … 11 milimetri! Căci din totalul de 7 kilometri, cât măsoară centura, s-a însăilat o vrăjeală de vreo doi kilometri, motiv suficient de a da cu pumnul în masa ministrului pedelist al transporturilor pentru a deconta toată suma, aşa încât, de atunci, centura ocolitoare a Tecuciului tot o ocoleşte, şi ocoleşte Tecuciul!

Atlas este bogată şi are şansa de a ieşi la liman

Da, terenurile ATLAS măsoară 221.647 mp, iar clădirile existente se duc la o suprafaţă construită de 32.612 mp. Deci, o avere imobiliară de invidiat, mai ales că este gard în gard cu mamutul ArcelorMittal, cu acces la calea ferată şi la gara de mărfuri industriale Mălina, că are platforme betonate şi spaţii de lucru şi de depozitare, încât chiar ar putea deveni un veritabil Parc Industrial.

Elena Costin este o specială! O administratoare specială! Căreia îi pasă, care suferă pentru ATLAS de parcă s-ar fi măritat cu acest colos adormit.

Am contactat-o telefonic pe 16 aprilie 2018, la ora 13,32. Mi-a comunicat că planul de reorganizare a fost depus în termen şi că este unul viabil, menit să redreseze ATLAS-ul, imediat după aprobarea lui. În ce priveşte faptul că a cesionat părţi sociale deţinute de Atlas la alte societăţi, aşa cum se vehiculează în spaţiul public, ea a negat, considerând că sunt doar zvonuri lansate de blogul celor de la „Supervizor”. Şi că ea nu a vândut, în primii trei ani de urmărire, nici un metru pătrat de clădire sau de teren, cum nici în următorii trei ani nu a vândut absolut nimic. În ce priveşte restanţele băneşti către cei 438 de salariaţi, Elena Costin, administratorul special, mi-a declarat că acestea însumează circa un milion de lei şi că reprezintă ultimul salariu al celor care au lucrat la ATLAS, muncitorii neavând restanţe mai mari de 1000-2000 de lei, „dar ei vă sună şi reclamă când mai beau câte un şpriţ”!

Vom demonstra că ieşim din situaţie şi că vom achita şi cele trei milioane de lei datorate bugetului de stat. A, şi încă ceva, eu nu dau socoteală creditorilor, ci acţionarilor. Şi veţi vedea că ce a fost înfiinţat încă din vremea lui Ghiţă Dej nu va dispărea! Veţi vedea aici un Parc Industrial adevărat, nu cum le-a ieşit primarilor Galaţiului.

În ce priveşte fişa economico – politică a lui Marius-Gerard Necula, tătucul Data Consult şi al acaparării ATLAS SA, o să separăm inventarierea ei de acest articol, căci parcă aşa devine mai spectaculos, mai ales că MGN este şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti!