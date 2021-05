Gălăţenii au sfidat din nou instanţa

Săptămâna trecută a avut loc un nou termen în controversatul dosar nr. 3562/109/2018 Tribunal Argeş. În respectivul dosar, având ca obiect infracţiunea de delapidare, printre protagonişti sunt doi gălăţeni, Constantinescu Gabriel, cunoscut ca fiind mâna dreaptă a răposatului Chelu, şi Panaite Tinel, un individ care a căzut în plasa celui dinainte, un semnaci de profesie, pe doi lei şi două beri. La acest termen, instanţa avea de audiat o serie de martori, din Galaţi, care trebuiau să răspundă la întrebări care ar fi clarificat o serie de aspecte privind activitatea infracţională a celor doi gălăţeni inculpaţi. Cei chemaţi la audiere, în calitatea de martori, sunt gălăţenii Lupu Florentina, Edy Minjineanu, Bădoiu Mihaela şi moldoveanca Ala Procopenco.

Foto: Lupu Florentina, Edy Minjineanu, Bădoiu Mihaela, martorii lipsă

Aceştia au deţinut, şi încă deţin, funcţii importante, în societăţile comerciale implicate în această cauză, ca administrator, director economic, director general etc. În toate aceste societăţi figura ca acţionar şi răposatul Chelu Cătălin, care nu avea cunoştinţă, zic unii, de toată amploarea fraudei. Se consideră că cei citaţi ca martor ştiu multe, fiind implicaţi în uriaşa maşinaţie de delapidare de la Alprom SA Piteşti. La termenul din 4 mai 2021, doar un martor a fost prezent, Ala Procopenco, cea care se pare că nu a intrat în schema fraudei cu mobilierul de la Alprom. Ceilalţi martori au lipsit in corpore, cu tot cu avocaţii lor, fapt ce a făcut imposibilă audierea martorului prezent. Se pare că din actele de la dosarul cauzei, pe martorii citaţi îi aşteptă vremuri grele şi ca atare au mai tras ceva de timp.

Adevăraţii profitori ies la iveală

La sediul Galgros SA Galaţi, fieful grupării Chelu, locul în care s-au pus la cale uriaşele fraude comise de-a lungul şi de-a latul ţării, s-a creat scenariul şi acestor maşinaţii cu mobilier de la Alprom. Schema iniţială a fost una, dar trioul Ţîru Luminiţa-Lupu Florentina-Rimar Doina, a schimbat scenariul fără ştirea baştanului, Chelu Cătălin, banii tranzacţiei frauduloase, 4.506.907 lei, ajungând pe căi ocolite la cea din urmă.

Foto: Rimar Doina a luat darul: 4.506907 lei

Despre acest plan malefic cu iz penal am scris în ediţia din data de 20 ianuarie 2020. Nu întâmplător instanţa argeşeană a aprobat audierea acestor persoane din Galaţi, toate fiind implicate în achiziţionarea mobilierului produs la Alprom SA, intermediar fiind firma Terifal SRL Galaţi, administrată de „omul de paie” Panaite Tinel. Acesta a luat marfa de la Alprom, a livrat-o către diferite destinaţii, unele cunoscute, altele mai puţin cunoscute; el era băiatul care semna la ordin, de restul se ocupa altcineva. Cei care au dirijat traseul fraudulos al mobilierului au fost: Lupu Florentina, director economic la Comat SA Galaţi şi administrator unic la Fricom SA Galaţi, Mijineanu Edy-Gabriel, administrator Comat SA Galaţi şi Bădoiu Mihaela, fost administrator într-o sumedenie de firme din Galaţi. Iată că instanţa argeşeană a considerat că aceştia trebuie să fie chemaţi, ca martori, să dea relaţii despre tranzacţiile cu mobilier mai sus-menţionate. TIR-urile de mobilă livrate de la Alprom, via Terifal, s-au facturat către firmele administrate de martorii chemaţi la audiere. Din câte ştim, valoarea mobilei livrate a fost per total de vreo 4,5 milioane de lei. Situaţia este încurcată rău, căci banii au plecat de la firmele beneficiare, conform facturilor, dar nu au ajuns la cel ce a produs mobila, în speţă Alprom SA Piteşti, şi nici la Constantinescu Gabriel, cel cercetat în cauză. Se pare că audierile acestor martori, vor devoala uriaşa delapidare, în care sunt implicaţi chiar unii din ei, şi vor ieşi la iveală o multitudine de complici.

În facturi una, pe teren alta

Conform înscrisurilor şi datelor prezentate organelor fiscale, mobilierul furnizat de la Alprom SA Piteşt, unde directorea „generalul” Constantinescu Gabriel, a însemnat multe TIR-uri cu mobilă din lemn masiv, marfă de super clasă, mai mult pentru export, către diferite colţuri ale ţării, unele chiar peste graniţă, la fraţii noştrii de peste Prut. În facturi figurau ca destinatari ai mărfii societăţi din Galaţi: Fricom SA, Comat SA, Galatex SA, Amattis SA, Debrocons SA şi Fimansat SA. Dacă ultimele trei societăţi sunt cu capital privat, având doi acţionari, celelalte sunt societăţi ce au făcut obiectul privatizării de masă, având în continuare numeroşi acţionari cuponari. Marea prosteală faţă de acţionarii cuponari consta în aceea că cei de la conducerea acestor societăţi, în cârdăşie cu acţionarul majoritar, au tras un tun de proporţii. Au achiziţionat mobilierul, au achitat suma, nu la furnizor, ci la o altă destinaţie, marfa fiind împărţită după bunul plac şi după influenţa fiecăruia. Pe adresa redacţiei am primit, cu ceva timp în urmă, unele înscrisuri privind mişcările de mobilier livrat de la Alprom SA Piteşti, via SC Terifal SA Galaţi, către anumite destinaţii.

Iată câţiva din beneficiarii reali:

Pentru cei ce nu accesează ziarul on-line prezentăm doar câţiva din beneficiarii mobilei: Constantinescu Marius, Ţîru Luminiţa, Mihaela Bădoiu, Branea Viorel, Bogdan Culeaşcă, Patrichi Giulio, locaţii din Mamaia, Vâlcea, Braşov, Tg. Frumos, Iaşi etc. Nu putea să lipsească destinaţia Moldova, peste Prut, unde au plecat în decursul anilor tiruri de mobilă atât de la Alprom Piteşti cât şi de la Mobila Rădauţi. În Republica Moldova, mobila trebuia să ajungă la o firmă înfiinţată în mod special, Mondimob SRL Chişinău, la care patron era Stan Maricel-Ionel, om al grupării Chelu. Dar despre toate acestea procurorii şi judecătorii argeşeni au toate datele şi sunt cei mai în măsură să acţioneze în spiritul legii. Dosarul este mult mai stufos şi mult mai complex, acuzele la adresa inculpaţilor sunt mult mai multe, partea cu mobilierul este o părticică. Vă ţinem la curent.