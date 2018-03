Încumetririle şi sforăriile senatorului Butunoi

Revenim la materialul început în ediţia Impact-est nr. 717, privind acţiunile şi faptele persoanei publice, senatorul Daniel-Ionel Butunoi, aşa cum sunt ele vehiculate în spaţiul public. Sigur, e dreptul jurnalistului de a culege şi de a răspândi informaţii, mai ales când acestea sunt de notorietate şi când au legătură cu acţiunile şi activităţile unor persoane publice, multe dintre ele fiind plătite din bani publici. Şi mai punctăm şi faptul că îl reinvităm pe senatorul pesede Daniel Butunoi şi pe cei numiţi ca având legătură cu acţiunile şi activităţile acestuia, să ne precizeze punctele lor de vedere sau dreptul la replică, fie prin dialog direct, fie în scris clasic sau e-mail. Numărul de telefon este 0746/11.94.11, iar adresa de e-mail este geluce@yahoo.com, cea de corespondenţă clasică fiind trecută în caseta redacţională a ediţiei tipărite a săptămânalului Impact-est.

Argumentul demersului nostru este şi acela că un senator al României, prin importanţa demnităţii pe care o exercită, ne determină viaţa, existenţa, calitatea acestora, prin legile adoptate, prin deciziile directe, prin acţiunile şi faptele care au legătură cu acesta şi în viaţa cotidiană.

Vom cita în continuare, din materialele apărute în spaţiul public, urmând ca după investigaţiile proprii şi contactarea directă a altor persoane care au legătură directă cu temele vizate, să continuăm dezbaterea suviectelor fierbinţi din Tecuci.

Apă Canal a lui Gelu Stan i-a angajat şi ea un neam!

„Butunoi Florin este finul fostului şef al Poliţiei Tecuci, comisar şef Balcan Florin, şi l-a cununat la rândul său pe Gavril Claudiu Sorin (candidat independent la alegerile din 2016 sprijinit de PNL, USR şi PMP). Gavril Claudiu Sorin a cununat la rândul său pe fiica şefului Poliţiei Locale Tecuci, Marin Moraru, fost ofiţer de CI şi coleg cu Balcan Florin la Poliţia Tecuci – Biroul Economic.

Senatorul Butunoi Daniel Ionel este căsătorit cu Butunoi Mirela fosta Oancă, şi are doi cumnaţi, unul care lucrează la Ocolul Silvic Tecuci şi altul Oancă Adrian Emil numit recent pe funcţia de director adjunct la Staţia de epurare din Tecuci a SC Apă şi Canal Galaţi, „datorită CV-ului” care îl recomandă, numire care s-a realizat prin intervenţiile făcute la directorul societăţii Stan Gelu de către senator personal. Oancă Adrian Emil datorită relaţiei de familie a intervenit pentru Munteanu Liviu şi Panaite Mircea Adrian (Până) ce aceştia să preia în chirie de la primărie un spaţiu situat în parcul central unde au deschis un bar, No Name Caffe. Munteanu Liviu şi Panaite Mircea Adrian sunt cunoscuţi în oraş pentru preocupările infracţionale pe care le au în ţară şi în străinătate cât şi pentru faptul că nu au fost traşi la răspundere nici o dată. Ne întrebăm cum este posibil?”

În film joacă şi Mototolea, şeful IPJ!

„Butunoi Mirela, fosta Oancă este verişoară cu asistenta medicală Minjirean Cătălina, fosta Oancă (taţii sunt fraţi) care este căsătorită cu Minjirean Daniel Valentin, şef Serviciu Spălarea Banilor din cadrul BCCO Galaţi, care la rândul său este cumătru cu procurorul Cărare Sorin din cadrul DIICOT Galaţi. Cărare Sorin la rândul său este naşul de cununie a prim procurorului DNA Galaţi Alexandru Diana. (Naşul de cununie al ofiţerului Minjirean Daniel Valentin este agentul de poliţie Motoc Horaţiu Constantin, fost agent de poliţie în cadrul Biroului Judiciar Tecuci, iar din 2015 a fost mutat în cadrul Serviciului Arme şi Muniţii Galaţi prin intervenţia la şeful de serviciu Picioruş Cristian, fost subordonat al lui Mototolea Cornel. Prin aprobarea verbală a Inspectorului Şef Mototolea Cornel, agentul de poliţia Motoc Horaţiu îşi desfăşoară activitatea doar în localitatea Tecuci, unde în cadrul Poliţiei Tecuci, beneficiază de un birou din care are acces la evidenţele MAI şi unde depozitează documente privind vizele aplicate celor care deţin arme, cât şi arme ridicate, fără ca acest birou sau post să fie prins în organigrama Serviciului Arme şi Muniţii şi fără să aibă avizul pentru protecţia informaţiilor clasificate. În organigrama Serviciului Arme şi Muniţii Galaţi agentul de poliţie Motoc Horaţiu Constantin figurează că îşi desfăşoară activitatea de la biroul din Galaţi, ceea ce ar însemna ca el să efectueze naveta zilnic la Galaţi. Prin activitatea derulată pe raza oraşului Tecuci, Motoc Horaţiu protejează activităţile infracţionale derulate de vărul său Rotaru Cristian zis Palade, cunoscut în trecut pentru comerţul cu gazolină iar în prezent pentru comerţul cu bunuri furate din străinătate şi vândute pe raza oraşului de domiciliu. Rotaru Cristian depozitează bunurile la domiciliul bunicii sale, pentru că în urmă cu 3 ani a fost cercetat iar în urma percheziţiei au fost ridicate bunuri în valoare de peste 3,5 miliarde lei vechi. Pentru a scoate bunurile de la poliţie, Rotaru Cristian a prezentat facturi false din Italia precum că marfa a fost cumpărată. La finele anului 2017 şeful BIC Tecuci, cms. şef Mircea Rusu, a afirmat în şedinţa de comandă a biroului că va reverifica legalitatea facturilor, ocazie cu care „sistemul” fără motiv a retras avizul de poliţie judiciară a ofiţerului, motiv pentru care a fost mutat la un birou neoperativ.)”

Cumetria conduce politichia

“Prin aceste relaţii de cumetrie senatorul Butunoi Daniel Ionel bagă frică în opozanţi cu întocmirea unor dosare penale de către Poliţia Tecuci, BCCO Galaţi, DIICOT şi DNA Galaţi, sau chiar mai mult încurajează instrumentarea unor dosare bazate pe informaţii false prin intermediul cărora pune în aplicare mandate de interceptare telefonică şi ambientala pentru a afla care sunt acţiunile acestora, dosare care ulterior sunt clasate cu soluţii de neconfirmare a faptei. În tot acest timp gruparea culege date şi informaţii despre persoanele vizate, date care sunt folosite în interes personal, ignorând faptele probabil penale derulate de către apropiaţilor, sau prin aceste metode le este oferită protective. (a se vedea presa vremii)

Se pune întrebarea, din poziţia de membru al comisiilor din care a făcut parte şi face parte, cum s-a luptat cu corupţia? Se ştie faptul că familia senatorului este falimentară, are sechestru pus pe afacere şi casă, însă el duce o viaţă de lux, fapt confirmat de ultimile expuneri auto: pentru el autoturism de teren de lux marca Lexus NX B79SPH iar pt soţie marca Toyota Corola B300DEF, ambele noi în valoare aproximativă de 90.000 euro. Din ce bani le-a cumpărat?

În anul 2013 corpul de control al Ministrului de Interne întocmeşte un raport prin care propune schimbarea din funcţie a şefului Poliţiei Tecuci, comisar şef Balcan Florin, şi punerea la dispoziţia ministerului a acestuia, pentru comiterea mai multor abateri şi încălcări a ordinelor şi dispoziţiilor MI şi management defectuos. Raportul a fost aprobat de ministrul de interne Radu Stroie care a semnat ordinul de schimbare din funcţie. După două luni comisarul şef Balcan Florin este repus în funcţie din dispoziţia unui subordonat al ministrului Radu Stroie. Interesant ar fi dacă Structura Centrală a DNA ar avea curajul să investigheze modul în care a fost repus în funcţie comisarul şef Balcan Florin după ce însuşi ministrul l-a schimbat din funcţie.

În prezent senatorul Butunoi Daniel Ionel, la recomandarea celor din anturajul său, a recrutat pe adjunctul Poliţiei Tecuci, Antohe Adrian, cu promisiunea că dacă îi este alături îl va ajuta să ocupe cât mai repede funcţia de şef poliţie al Poliţiei Tecuci.”