La Comat Galaţi SA, fostul BJATM, s-au schimbat administratorii, dar problemele rămân aceleaşi. Se pregăteşte dizolvarea voluntară?

Pe 15 decembrie 2021, a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor având la ordinea de zi revocarea administratorilor, descărcarea de gestiune a acestora, revocarea auditorului şi numirea altor administratori şi unui nou auditor. Convocarea s-a făcut la solicitarea acţionarului SC Debrocons SA Galaţi, firmă ce are ca acţionar majoritar pe moldoveanca Ala Procopenco, cea care a şi cerut respectiva ordine de zi. Noii administratori numiţi în cadrul adunării sunt: Zaharia Puiu-Robert, Minjineanu Adina şi Roşu Ştefania. Aceştia i-au înlocuit pe Minjineanu Edy-Gabriel, Lupu Cosmin Ştefan şi Dumitraşcu Viorel (click aici).

Sarabanda de nereguli în ce priveşte legalitatea înregistrării administratorilor de la această societate persistă din anul 2015 şi continuă. Întâmplător, sau nu, de la ieşirea din insolvenţă din anul 2015, dată la care administrator special figura Minjineanu Edy-Gabriel, nu mai există vreo publicare în Monitorul oficial privind numirea administratorilor, cu consecinţele de rigoare prevăzute în legea 31/1990 privind societăţile comerciale. Cerneala este încă umedă pe hotărârea raportată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti(BVB), că un acţionar a şi depus o cerere de intervenţie la Registrul Comerţului Galaţi (click aici).

Şedinţă cu acţionarii pregătită pe genunchi

Asta se poate spune despre modul în care a fost convocată şi pregătită această şedinţă. Se pare că a fost un mare blat între acţionarii cu deţineri semnificative, respectiv gruparea Minjineanu şi Debrocons SA Galaţi. Aceasta din urmă dorea deschiderea procedurii insolvenţei în urmă cu doi ani, avea o persoană în consiliul de administraţie, dar solicită revocarea administratorilor şi auditorului, deşi cunoştea că nu avea sorţi de izbândă, asta datorită procentelor deţinute de familia Minjineanu din acţiunile societăţii, cei care controlează societatea de ceva ani. Lipsa materialelor de la ordinea de zi, prevăzute expres de legiuitor, referitor la propuneri pentru funcţia de administrator, informaţii despre pregătirea acestora, experienţa în domeniu, lipsa propunerilor de auditor, se pare că vor constitui, din nou, motiv de contestare în instanţă a hotărârii Adunării Generale Ordinare a acţionarilor. Mai mult, s-a hotărât descărcarea de gestiune a foştilor administratori în condiţiile în care nu există vreun raport, material, privind gestiunea acestora până la data revocării lor. Cum s-ar spune, multe, foarte multe nereguli continuă la această societate, care, a devenit o jalnică umbră a BJATM-ului de altă dată. Acţionarii sunt nemulţumiţi de faptul că, stăpâna cifrelor, directorul economic Lupu Florentina, refuză an de an să dea relaţii privind chiriaşii, care sunt, ce suprafeţe detin în chirie, ce chirii plătesc, cine sunt datornici, cu ce sume, când şi pentru ce s-au luat împumuturile de la firmele care i-au cerut insolvenţa în anul 2018, stocurile uriaşe de materiale, de când sunt şi de ce nu sunt valorificate etc. Se pare că şedinţa AGOA din 15 decembrie 2021, de revocare a administratorilor şi auditorului, numirea altora, a fost o regie ieftină, fiind un aranjament prost organizat. Totul face parte din jocul pentru accederea la conducere şi nimic mai mult. Tâlcul schimbării adminstratorilor ar fi acela de aducere la butoane a unor personaje fără experienţă, nişte executanţi la comandă. Interesul faţă de acţionarii de bună credinţă, faţă de interesul societăţii este zero, dizolvarea societăţii, la cerere, se pare că este eminentă. Miza greilor din acţionariat este terenul societăţii, un mizilic de vreo 10-11 hectare, adică vreo cîteva milioane de euro.

Vă ţinem la curent.