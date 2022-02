Lovitură fără precedent: gălăţeanul Ştefan Constantin şi-a tras sediul Electroargeş în propriul fief, adică în Bucureşti, strada Horaţiu nr. 8-10

În ultima zi a lunii ianuarie 2022 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Electroargeş SA, având la ordinea de zi o serie de modificări ale actului constitutiv. Click aici. Unul din punctele de la ordinea de viza mutarea sediului societăţii din Curtea de Argeş, unde se află sediul social, spaţiile de producţie şi depozitare, la o altă locaţie, respectiv în Bucureşti, Sectorul I, strada Horaţiu nr.8-10. Sediul social al societăţii din Curtea de Argeş, strada Albeşti nr. 12, se propunea a fi un sediu secundar în condiţiile aprobării proiectului de hotărâre propus de administratorii Electroargeş SA.

Curiozitatea ne-a împins să aflăm ce este cu acest sediu propus a se stabili la adresa Bucureşti, Sector I, str. Horaţiu, nr.8-10. Cu stupoare am aflat că la adresa respectivă îşi mai au sediul social mai multe societăţi comerciale înfiinţate în ultimii doi-trei ani, toate fiind SA-uri având ca acţionar pe domnul Ştefan Constantin, cel care este administrator la Electroargeş. Gurile rele spun că mutarea respectvă nu este întâmplătoare, Ştefan Constantin încercând să se îndepărteze cât mai mult de focarul creat la renumita firma argeşeană pe care o păstoreşte autoritar, după bunul plac, de mai bine de şase ani, adică din toamna anului 2015. Aceleaşi guri rele, spun că ajungerea sa la conducerea societăţii a fost un act premeditat, bine gândit, de anumite personaje influiente din cercuri sus-puse din Bucureşti. Se zice, că acest contraversat om de afaceri din Galaţi a ajuns deţinător a unor importante pachete de acţiuni la Electroargeş fără a da vreun ban pe ele. Mai mult, această situaţie s-a repetat la multe alte societăţi aflate sub controlul răposatului Cheu Cătălin, iar această situaţie i-a permis acestui domn Ştefan Constantin să preia frâiele multor societăţi comerciale, să se impună ca administrator şi să dispună discreţionar de acestea. Se pare că acest afacerist gălăţean este o persoană care a reuşit în ultimii ani să devină un personaj important pe piaţa bursieră, acesta creind un adevărat imperiu financiar, bazat în majoritatea situaţiilor, pe fostele societăţi comerciale aflate sub controlul grupării infracţionale conduse de Chelu Cătălin. Dar despre toate acestea, modul în care s-a creat acest nou imperiu financiar, dedesubturile acestei creaţii, personajele din umbră, impactul economic şi social asupra acestor societăţi, într-un număr viitor.