Se prefigurează concedieri de peste 400 angajaţi

În luna decembrie a acestui an, mai precis în data de 6 decembrie 2021, conducerea societăţii a transmis către Bursa de Valori Bucureşti (BVB) un raport curent referitor la un eveniment important, şi anume primirea unei notificări din partea firmei Alfred Karcher, principalul beneficiar al produselor electrocasnice produse de Electroargeş. În respectiva notificare se comunică încetarea Contractului de furnizare încheiat cu Electroargeş începând cu data de 30.06.2022 şi o altă notificare prin care se aduce la cunoştinţă încetarea Contractului de împrumut a sculelor şi dispozitivelor încheiat cu Electroargeş începând cu data de 30.04.2022, restituirea acestora până la aceeaşi dată. Această notificare (click aici) este o lovitură devastatoare pentru firma argeşeană care se vede pusă în situaţia de a înceta producţia de electrocasnice ce se livrează de ani buni către firma germană. Consecinţa imediată a încetării contractului cu această firmă este reducerea drastică a producţei, fapt ce determină imposibilitatea menţinerii unui număr important de angajaţi. De reţinut că producţia respectivă reprezintă peste 85% din cifra de afaceri a Electroargeş, deci încetarea contractului, cu principalul beneficiar al producţiei, va avea un impact major asupra activităţii societăţii, cu consecinţele menţionate mai sus.

A fost surpriză, ori ba?

Aceasta este o întrebare la care ar trebui să răspundă administratorii firmei argeşene, asta pentru că in joc este soarta a sute de muncitori care se văd fără locurile de muncă, este vorba de acţionarii care au achiziţionat acţiuni la această societate şi constată că investiţia lor se poate dovedi falimentară. Pentru cei neavizaţi ar părea că această notificare i-a luat pe neaşteptate pe cei din conducerea societăţii argeşene şi că practic aceştia sunt victime ale deciziei luate de principalul client al firmei. La televiziune, în presă, au apărut de vreo două zile informaţii despre firma germană Alfred Karcher în care aceasta este pusă la zid pentru faptul că urmează a rezilia contractul cu firma argeşeană, acest fapt însemnând un adevărat dezastru economic pentru aceasta din urmă. Firma germană este considerată vinovată pentru că ar fi demarat construirea unor spaţii de producţie având ca obiect producţia de electrocasnice, fapt ce ar reprezenta o concurenţă neloială. Mai mult, se face dezvăluirea că aceştia au primit un ajutor de la stat de 7.650.000 euro, prin care se urmărea creşterea investiţiilor străine directe, precizindu-se că şi statul este vinovat în această situaţie ca urmare a acordării ajutorului de stat către firma germană. Problema deranjantă, pentru Electroargeş, o reprezinta faptul că firma germană a demarat construirea unor spaţii de producţie chiar în vecinătatea Electroargeş, unde au demarat producţia de electrocasnice de natura celor produse conform contractului cu firma argeşeană. Partenerul german a pus în funcţiune încă din 2016 un prim spaţiu, demarând producţia, având ca angajaţi în jur de 500 angajaţi. În luna octombrie 2021 firma Alfred Karcher a mai finalizat un nou spaţiu de producţie, la aceeaşi locaţie, acesta urmând a fi inaugurat în martie 2022. Acest spaţiu a fost construit sub privirile tuturor angajaţilor Electroargeş, inclusiv a conducerii, care se pare că a stat într-o poziţie de expectativă de neânţeles. Urmare a construirii acestor spaţii de producţie, firma germană a considerat că este benefic pentru ea sa-şi producă singură electrocasnicele pe care le executa Electroargeş SA, fapt ce a determinat-o să notifice, în 6 decembrie 2021, că reziliază contractul cu firma argeşeană începând cu 30 iunie 2022 privind producţia de electrocasnice. Decizia luată de firma germană nu poate fi considerată ca o surpriză, se cunoştea faptul că firma germană a construit spaţiile de producţie, mai susmenţionate, în care urma să realizeze electrocasnice. Au existat, în decursul anilor, informări ale conducerii, către acţionari, că partenerul străin va putea rezilia contractul ce reprezenta peste 85% din cifra de afaceri a firmei argeşene, asta însemnând dezastru economic, dar fără a exista o alternativă.

Cine sunt răspunzători de dezastrul anunţat?

Aceasta este o altă întrebare la care ar trebui să răspundă cei ce au administrat societatea în ultimii ani. Cum s-a ajuns la această situaţie de încetare a producţiei în proporţie de peste 80% peste noapte, în condiţiile în care numai un orb nu putea vedea construcţiile ce se edificau lângă spaţiile de producţie ale Electroargeş, este de neînţeles. Acolo nu se construia un spaţiu de divertisment, un parc de distracţii, piscine, ci spaţii de producţie, cu avize, termene de execuţie etc. Toate indicau faptul că firma Alfred Karcher dorea să-şi producă singură produse electrocasnicele ce făceau obiectul contractului cu Electroargeş. Mai mult, în cadrul firmei existau grave conflicte între acţionarii firmei, dispute pentru supremaţie la conducere, acuze grave aduse conducerii de către unii acţionari pentru modul de administrare a societăţii, implicarea societăţii în tranzacţii bursiere care au condus la pagube semnificative pentru firma argeşeană etc. Toate acestea, plus modul în care funcţionează economia de piaţă, au determinat-o pe firma germană să se implice în demararea producţiei de electrocasnice şi să renunţe la partenerul Electroargeş. Totul s-a făcut pe faţă, fără ascunzişuri din partea firmei Alfred Karcher, fără ca factorii de decizie din Electroargeş să ia vreo măsură de precauţie în vederea asigurării unui plan de rezervă faţă de situaţia ce era mai mult decât previzibilă: încetarea colaborării colaborarii în ce priveşte producerea de electrocasnice. Nu s-a făcut nici un plan de reorientare a producţiei către alte produse similare, ba mai mult, în adunarea generală a acţionarilor din 20 septembrie 2021, au aprobat contractarea unei linii de finanţare în valoare de 5.000.000 euro pentru achiziţia de echipamente necesare în procesul de producţie. Care producţie de electrocasnice pentru firma germană? Se pare că disputele pentru supremaţie la conducerea firmei argeşene din ultimii ani au îndepărtat factorii decidenţi de cea mai mare responsabilitate: măsuri de reorientare a activităţii de producţie în funcţie de echipamentele de producţie deţinute, de pregătirea profesională a angajaţilor.

A greşit guvernul României în 2014?

Aceasta este o întrebare care se vehiculează în media la această dată, făcându-se referire la ajutorul de la stat de 7.650.000 euro, primit în 2016, prin care se urmărea creşterea investiţiilor străine directe, acordat în baza HG 807/2014. Este posibil să fi existat anumite interese, influienţe, dar nu s-a făcut prea mare caz la vremea respectivă, dar prefigura situaţia la care s-a ajuns la această dată. Dacă s-a vehiculat ideea unei concurenţe neloiale, din partea firmei Alfred Karcher, politica greşită a guvernului care a finanţat firma germană, este de neexplicat de ce Consiliul concurenţei, administratorii societăţii nu au făcut demersurile legale către instituţiile abilitate în acest sens.

Situaţia ivită, scandalul stârnit la finele acestui an, în preajma sărbătorilor, drama unor angajaţi care văd că este posibil să-şi piardă locul de muncă după zeci de ani de activitate, toate acestea trebuie să primească un răspuns din partea administratorilor societăţii.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Electroargeş, Ştefan Constantin, ce deţine această poziţie de prin anul 2015, este cel mai în măsură să analizeze situaţia ivită şi să informeze dacă, şi cine sunt persoanele responsabile de criza actuală. Este posibil ca domnul Ştefan Constantin, când a solicitat deschiderea liniei de finanţare de 5 milioane euro în 20 septembrie 2021, să fi avut în vedere un plan de reorientare a producţiei de care noi nu ştim. Rămâne de văzut poziţia acestui domn şi ce planuri s-au avut în vedere. Este prematur să ne dăm cu părerea asupra vinovăţiei unora sau altora, fără a cunoaşte situaţia în detaliu. Acţionarii societăţii, angajaţii, aşteaptă prezentarea unei informării din partea administratorilor despre situaţia creată, ce măsuri trebuie luate şi dacă există persoane responsabile, de la ce nivel, cine sunt, cum vor răspunde.

Vă ţinem la curent.