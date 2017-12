Mangalea vrea 3 milioane de euro pe căminul de pe Vultur!

Cornel Mangalea a rămas un mare latifundiar după ce a făcut praf şi pulbere din ce au fost fabricile şi uzinele cumpărate ca pe seminţe. Hectarele de terenuri şi clădiri, unele gajate la bănci, or cu sechestre asigurătorii puse de fisc (chiar, or fi şi din astea?), or de Direcţia de Taxe şi Impozite a Primăriei Galaţi (există aşa ceva, dle director Stadoleanu – şi dacă da, pentru ce valoare a debitoarelor din salba lui Mangalea?!).

Pe astfel de terenuri, care au aparţinut sau nu fostului Trust de Construcţii, devenit Loconfort după 1989, s-au edificat prin cumpărare de la noul proprietar Mangalea, Billa 1, Altex 1 şi biserica – tip catedrală de la capătul Tramvaielor din Micro 21.

Tot proprietarului fabricat politic şi cu banii din banca SIDEX a lui Dumitru Nicolae, de unde băieţii deştepţi luau tablă cu garniturile de tren, dar pe care „uitau” să o mai plătească, aparţine şi uriaşul bloc unde a fost cândva cămin de nefamilişti, apoi sediu Loconfort. E în centru, pe strada Vultur, acum Melchisedec Ştefănescu, vizavi de Institutul Politehnic, adică numai bun să devină un superb şi civilizat cămin studenţesc. Da, dar ştiţi cât a vrut „propritaru” pe el? Trei milioane de euro a cerut celor de la UDJ, al cărei reprezentant mi-a spus că de banii ăştia face un cămin studenţesc nou, nu să se apuce să modifice grupurile sanitare şi duşurile care sunt la comun.

Bun, am sunat şi noi la numărul afişat pe un geam rămas întreg, la intrarea în clădire, dar nu este alocat, cuvântă roboata! Sunaţi şi voi la 0731/731.894!

O firmă de pază cică asigură Securitatea clădirii, dar băieţii dorm în ghereta amplasată la intrarea centrală a clădirii. În rest, sunt o grămadă de ieşiri, pe unde se scoate noapte de noapte, spun vecinii din zonă, tot ce se poate demonta din interior: uşi, ferestre, calorifere etc…

Vedeţi dumneavoastră, vorba ticului verbal drag marelui Durby, dacă Mangalea ar fi dat preţul corect pe fabrici şi uzine, inclusiv pe Mehid şi pe Elnav, l-ar fi durut inima de producţie, de patrimoniu şi de miile de salariaţi pe care i-a făcut şomeri şi locatari în cimitire.