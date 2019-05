Articolul apărut în numărul trecut al ziarului, cel referitor la situaţia de faliment-insolvenţă în care a intrat SC Galfinband SA Galaţi, a stârnit o serie de comentarii şi dezvăluiri, unele incredibile, despre cel considerat a fi responsabil de respectiva insolvenţă a acestei firme, în speţă, directorul general al societăţii, domnul Brânză Mihai. Părerea multora, atât din interiorul cât şi din exteriorul grupării Chelu, ar fi aceea că acesta a fost geniul malefic al acestei grupări, omul care a conceput planuri diabolice de creare a zeci de SRL-uri şi SA-uri cu un scop bine stabilit, acestea având rolul de a penetra societăţi mari cuprinse în aşa zisa Cuponiadă şi de a le devaliza de importante sume de bani şi de importante active, multe ajungând în faliment sau în prag de faliment. O multitudine de informaţii ne-au parvenit despre activitatea acestui domn, de altfel o persoană liniştită, tăcută, agreabilă, cu multă stăpânire de sine, dar care s-a dovedit a fi un personaj diabolic. Am primit nenumărate mesaje şi un dosar imens cu documente privind tunuri fabuloase concepute de acesta la multe societăţi, care au ajuns în faliment, au încetat activitatea de producţie, a determinat rămânerea pe drumuri a sute de salariaţi, păgubirea a zeci de mii de acţionari cuponari. Se pare că cifra 1(unu), însoţită de 6 (şase) zerouri, şi terminată nu în lei ci în euro, a devenit o ţintă predilectă pentru acest domn. Am aflat despre un caz fabulos ce priveste suma de 1 milion euro, nu fix, puţin mai mult. Iată acest material trimis de către o persoană (Nea Gigi) care ne-a convins să-l publicăm, având în spate o documentaţie bogată, promiţându-ne şi altele asemănătoare.

Jaful cu uleiul constănţean de 1,3 milioane de euro

Este de notorietate implicarea grupării Chelu în renumita fabrică de ulei ARGUS SA Constanţa, implicare intens mediatizată în presa constănţeană şi centrală, implicare care a produs prejudicii impresionante acestei firme. Toata flota cea vestită a grupării Chelu, Constantinescu Gabriel, Panaite Sorin, Cătană Alin, Mitu Ionel, Bădoiu Mihaela, Gheorghe Chirilă, Edy Mînjineanu, Bunu Antonel, Patrichi Giulio etc. a poposit la ţărmul mării prin 2010-2011 şi a a făcut un jaf greu de conceput, la fabrica de ulei locală Argus, asta pentru cineva neavizat. Pentru cine a avut de-a face cu gruparea respectivă, nu constituie o surpriză, ci ceva ce intră în sfera normalităţii, asta pentru membrii acesteia. Ce este demn de reţinut din jaful de peste 100 de milioane de lei de la Argus SA Constanţa, aceasta fiind estimarea iniţială, este că s-a executat într-o perioadă relativ scurtă şi într-o ,,perfectă nelegalitate”. Din ţepele trase la Argus de gaşca lui Chelu prin pleiada de SRL-uri şi SA-uri a grupului, toate constituite pentru astfel de operaţiuni, una iese în evidenţă, fiind practic cea mai mare ţeapă trasă firmei Argus SA. Artizanul acestui tun nu a fost altul decât Brânză Mihai, printr-o firmă cu un nume predestinat, se pare, jafului: Galfinband nu S.A., ci Galfinband-Automatizări S.A. Ce legătură o fi având denumirea de Galfinband-Automatizări SA cu Galfinband SA, unde păstorea domnul Brânză ca director general, nu ştim, dar un lucru este clar: de unde s-a inspirat şi de Automatizări. Planul conceput s-a făcut la ,,foc automat(izat)”, cu ulei de bună calitate şi pentru o sumă ce nu vă vine a crede: 5.977.296 lei, adică peste 1,3 milioane de euro. Asociat la firma Galfinband-Automatizări SA este un alt personaj marcant al grupului Chelu, domnul Chirilă Gheorghe, o persoană asemănătoare în multe privinţe cu domnul Brânză, politicos, liniştit, ieşit din combinaţie în ultimii ani din motive grave de sănătate. Firma Galfinband-Automatizări a fost înfiinţată în mai 2011, având ca fondatori pe Gheorghe Chirilă şi Mînjineanu Gabriel, capitalul social depus fiind de 105.000 lei. Din motive necunoscute, Mînjineanu s-a retras din societate, relativ rapid, fără a se implica în afacerea ,,uleioasă” preconizată, acesta

cesionând parţile sociale domnului Mihai Brânză. Cesiunea a avut loc în 22 martie 2012, iar noul asociat Brânză, grăbit nevoie mare, la exact o săptămână după ce a devenit asociat cu o participaţie de 98% din capitalul social, o pune pe aprovizionare cu ulei la greu. Acesta reuşeşte, cu complicitatea colegilor din grup, aflaţi la conducerea Argus-ului, să primească câteva tiruri de ulei într-un interval extrem de scurt, asta pentru a reduce costurile Argus-ului cu depozitarea şi manipularea !

În 24 de zile, tun de 1,3 milioane de euro !

Într-o perioadă scurtă de timp, 02-26 aprilie 2012, firma domnului Brânză „se scaldă” în ulei de fix 5.977.296 lei, cum s-ar zice, un mizilic de vreo 1,3 milioane de euro! Se zice ce a fost cu graba achiziţiei: se pregătea o petrecere cu cozonaci de Paşte la un nivel ceva mai mare, adică pe toate meleagurile ţării unde Chelu Cătălin avea zeci şi zeci de societăţi. Anumite persoane susţin că de tranzacţia asta, Chelu nu ar prea fi ştiut iniţial, ca de altfel de multe altele de acest gen. Un lucru este clar: uleiul în prisos a băltit cam mult şi a dus la falimentul Galfinband-Automatizări SA, cerut fiind de Argus SA, aspect ce face obiectul dosarului nr.5260/121/2013 Tribunalul Galaţi, cu termene la greu până la această dată, următorul fiind în 9 octombrie 2019. Beleaua cea mare ar fi aceea că oamenii din conducerea actuală a SC Argus SA au cerut angajarea răspunderii domnului Brânză Mihai, conform art. 138 din Legea 85/2005, acesta fiind riscul când achiziţionezi produse uleioase şi alunecoase. Acest dosar cu angajarea răspunderii are termen pe 5 iunie 2019 (dosar nr. 5260/121/2013a1 Tribunalul Galaţi) şi probabil că va dura şi ăsta ca cel cu falimentul, adică termene până la calende. Momentan, din site-ul Ministerului de Finanţe, se poate constata că firma domnului Brânză stă prost tare, capitalul fiind pe minus, aşa la vreo – 2.730.166 lei, faţă de un capital subscris şi vărsat de 105.000 lei. Pentru cei mai răbdători şi ceva mai tineri, poate o să aflăm ce s-a mai întâmplat cu aceste dosare ale lui Brânză. Cunoaştem dosare de faliment, de care Brânză nu este străin, ce durează de mai bine de 10-11 ani cu perspectiva de a mai duce tot pe atâta. Din cele prezentate, să nu se creadă că cel ce a contribuit la jaful de la Argus SA Constanţa este doar Mihai Brînză, cu firma lui. Un raport al cenzorilor prezentat acţionarilor ne-a arătat întinderea reală a prejudiciului, toate tertipurile folosite şi toate societăţile grupului inplicate în maşinaţiile fabuloase. La Argus jaful a fost mai rapid decât în alte locaţii, membrii grupului s-au năpustit pe uleiul alunecos apelând la toate procedeele cunoscute şi la care au fost şi sunt nărăviţi: aprovizionări fictive, bani pentru prestări de servicii închipuite, avansuri pentru livrări ce nu au mai avut loc etc., toate însumând sute de milioane de lei. Mii de sticle de vin, în mare parte degradat, dar la preţuri fabuloase, a poposit în depozitul Argus SA, vin prăduit de la Vinia SA, firmă falimentată de aceleaşi personaje, porţelanuri şi farfurioare de la răposata Porţelanul Dorohoi, aflată în pârjol, pardon, faliment, şi acum după mai bine de 14 ani! (pe acolo trecând, nu tătarii de la est, cum aţi crede, ci doar grupul de elită Chelu de la sud-est). S-ar putea scrie un roman despre jaful Argus şi un serial despre jaful făcut de gruparea Chelu în această ţară, un serial ce ar putea dura cam tot atât cât şi cunoscutul serial american ,,Tânăr şi neliniştit”, dar pe meleaguri mioritice. Nu ar fi indicat, că ar putea concura cu cercetările făcute de poliţişti şi procurori în ultimii 20 de ani, în ce priveşte acest ,,colectiv”. Dar, tot am vorbit de ulei, de asociaţi, de Argus, de vin, de farfurioare, de datorii, însă personal rămân cu o dilemă: suma de 5.977.296 lei priveşte doar marfa, sau şi transportul ?!