Firma în cauză, Ideal Windows SRL, cică poate să facă, în asociere, şi Centura Galaţiului bugetată cu 113.285.253 lei!

Întotdeauna, în politica editorială a Impact-est, am promovat industriaşii şi antreprenorii autohtoni, tratându-i cu respect pentru efortul lor de a ţine oraşul acesta, aflat de aproape 20 de ani în reanimare, în stare să păşească singur pe picioarele sale. Dar am avut mereu grijă de a salubriza mediul de afaceri murdărit de politrucii vremelnici care au distrus competiţia economică cinstită şi pe lege, transformând societatea antreprenorială într-un talcioc ordinar, legea supremă fiind parandarătul, şmenul, şpaga, golănia, politicienii fiind, în cvasi-majoritatea lor, incapabili să facă averi cu care să intre în politică. Nu, au ales să intre în politică pentru a face bani şi averi colosale, de parcă ar fi la a 10 generaţie de patroni.

În ediţia de faţă vom începe acest serial care se referă la uriaşele afaceri derulate de către …”insignifianta” firmă de construcţii IDEAL WINDOWS SRL Galaţi, în jurul căreia gravitează interesele de clan ale pesediştilor aleşi sau numiţi în funcţii cheie în REPUBLICUŢA asta a fărădelegii şi liberului arbitru. Capul de afiş este ţinut de către deputatul pesede Mitică-Marius Mărgărit şi de către preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi (nu cum aţi plantat voi printre boscheţi o siglă luminoasă pe care scrie Consiliul JUDEŢEAN Galaţi), pesedistul Costel Fotea.

Ideal Windows SRL, contracte de sute de milioane, cu zero sau 18 salariaţi

Aşadar SC Ideal Windows SRL Galaţi a fost înfiinţată în iunie 2014 şi are ca obiect principal de activitate construcţiile: de la drumuri mănăstireşti, până la blocuri de locuinţe. Cei doi asociaţi sunt (erau) Iulian-Cristian Răileanu şi Ionuţ-Silviu Bahnaru (foto).

Primul, ICR, mi-a declarat telefonic, luni 16.12.2019, că nu s-a mai implicat în activitatea firmei de mai bine de un an şi jumătate şi că şi-a cesionat cele 50% din părţile sociale abia anul acesta, operaţiune înregistrată la ORC Galaţi.

În 2014, firma raporta o cifră de afaceri de 47.027 de lei cu … zero salariaţi. În 2016 reuşeşte o cifră de afaceri de circa 2,5 milioane de lei cu doar cinci salariaţi.

Este anul în care îşi ia mandatul de preşedinte al CJG, Costel Fotea, c-aşa-i istoria: plină de coincidenţe! Drept pentru care, în 2017, Ideal Windows SRL realizează cu doar opt salariaţi o cifră de afaceri de 8,6 milioane de lei şi un profit net de 475.530 lei. În 2018, cifra de afaceri se menţine în jurul a opt milioane de lei, iar profitul net se diminuează la 26.508 lei, cu 15 salariaţi.

I.W., asociată şi la Centura Galaţiului. Valoarea lucrării – 113,3 milioane lei

De curând, firma Ideal Windows SRL a devenit abonata lucrărilor finanţate din bani publici prin ordonatorul de credite numit Consiliul Judeţului Galaţi. Adică, domnu’ preşedinte, Costel Fotea, consiliul este al judeţului, nicidecum judeţean, cum te-ai opintit să luminezi din boscheţii de la sediul instituţiei! Aşa că în minorul portofoliu de lucrări al firmei au intrat lucrările de la Grădina Botanică blocul de locuinţe pentru specialişti din curtea Spitalului Judeţean de Urgenţe şi, tortul de pe cireaşă, centura ocolitoare a Galaţiului! Asocierea care a câştigat licitaţia executării acestei uriaşe şi spectaculoase lucrări, mai ales podul hobanat din Valea Fileştiului (la sud de Talcioc, spre cartierul Micro 13), este formată numai din firme de casă ale unor lideri pesedeo, apropiaţi de Liviu Dragnea, iar mai apoi de ex-premierul Dăncilă. Iată-le: SC Aqua Parc SRL – judeţul Neamţ, Mavgo Holding SRL – judeţul Neamţ, Hydrostory A.D. Sofia – Bulgaria, SC Ideal Windows SRL Galaţi şi SC SPC Elite Consulting SRL Iaşi. În spaţiul public se spune că Aquaparc este controlată de către Gheorghe Vasile, cumătru cu Ionel Arsene, despre care se spune că şi-a făcut Crăciunul 2018 în Maldive, dimpreună cu puşcăriaşul Liviu Dragnea şi iubita sa, Irina Tănase, Crăciun extins cu Revelionul, în fotografiile postate pe internet apărând pe Aeroportul din Dubai (19 ianuarie 2019) Darius Vâlcov, Arsene şi Dragnea.

Imaginaţi-vă că această asociere de firme cu spate pesedist a fost declarată câştigătoare a unei uriaşe lucrări, a cărei valoare (deocamdată!) este de 113.285.253 de lei!

Ei bine, în fotografia principală a articolului îl avem şi pe Ionuţ-Silviu Bahnaru (ultimul din dreapta imaginii), alături de preşedintele CJG, Costel Fotea (primul din stânga) şi reprezentanţii firmelor asociate în construirea centurii, cu prilejul semnării contractului de proiectare şi de execuţie a acestei necesare şi costisitoare lucrări.

Edificarea blocurilor din Mazepa şi Ştiinţei, aproape de ratare

Serialul de faţă a fost stârnit-generat de nemulţumirile celor câteva zeci bune de familii care au încheiat contracte de promisiune de vânzare cu constructorul Ideal Windows SRL, pentru apartamentele şi locurile de parcare de la subsol, aflate în curs de edificare. Primul bloc de locuinţe este situat în cartierul Mazepa, lipit de terenul Plase Pescăreşti şi vizavi de Apă Canal, denumit, conform noii mode, Mazepa Rezidence. Cel de-al doilea bloc este situat pe strada Ştiinţei, loc liniştit, dar devenit viespar în timpul zilei, căci este situat vizavi de Casa Judeţeană de Pensii şi alte Asigurări Sociale.

Viitorii proprietari ai apartamentelor şi garajelor din aceste blocuri de locuinţe, cu care am avut discuţii în urma petiţiilor adresate redacţiei, mi-au spus că sunt îngrijoraţi de situaţia creată de către constructor, majoritatea dintre ei achitând avansuri chiar şi de două treimi din valoare, unii ajungând şi cu plata de 100%, plată făcută, uneori, către firme care execută branşamente la reţeaua electrică, or către alţi furnizori de materiale şi servicii….

Blocul din Mazepa este edificat pe terenul deputatului Mărgărit

Am avut o discuţie cu deputatul pesede Mitică-Marius Mărgărit, acum trei săptămâni, adică în ultima decadă a lunii noiembrie. El a confirmat că terenul pe care s-a edificat blocul de locuinţe (mai mult pe dinafară!) din Mazepa îi aparţine şi că deţine şi el două apartamente în acest bloc, aşa că nu-i este teamă că Ionuţ Bahnaru ar fi risipit banii pe limuzine, excursii prin Bahamas şi câte altele se mai bârfeşte despre el. De la viitorii proprietari aflăm, însă, altceva. Mărgărit deţine aici patru apartamente şi nu două, iar terenul de sub bloc este ipotecat unui italian contra a 124.000 de euro datorie, sumă neconsemnată, încă, în declaraţia de avere a deputatului. Dar, realitatea cică ar fi alta, spun petenţii Impact-est. Din cele 24 de apartamente ale blocului, două sunt în posesia italianului de la Punto Case, contra ipotecii de 120.000 de euro, iar două în proprietatea nudă a deputatului Mărgărit. Unul a reuşit să-l vândă unui judecător, cu al doilea stă atârnat în căutare de cumpărător.

Aflat sub înaltul patronaj protector al unor lideri pesede, Ideal Windows are conturile blocate căci i-a fost cerută insolvenţa de către mai mulţi furnizori de materiale şi servicii, dintre care îi amintim doar pe T.O. Petricica şi Vega 93. Dar conturile au fost blocate şi din cauză că unul dintre apartamente a fost vândut de două ori la persoane diferite! Primul act a fost încheiat la Biroul Notarului Public Tomiţă Crăciun (fost procuror general al Curţii de Apel Galaţi, & fiii Răzvan şi Cristi, iar al doilea act a fost încheiat la Biroul Notarului Public Floarea Urs!

Aici se cuvine să amintim faptul că firma Ideal Windows a câştigat, acum câţiva ani, licitaţia pentru reconsolidarea şi reamenajarea sediilor Parchetelor de pe strada Basarabiei, mutate de atunci pe în fostul Liceu Traian. Dar aşa-i când mai câştigi licitaţii, inclusiv pe la mânăstiri, cum e cea de la Voroneţ: te vede Dumnezeu şi amână să te bată!

În Ştiinţei, instanţa a suspendat autorizarea de construire!

Blocul de locuinţe pe care aceeaşi firmă a lui Ionuţ Bahnaru încearcă să-l edifice, stă suspendat între a fi sau a nu mai fi, chiar dacă cei 12 viitori proprietari au dat sute de mii de euro în baza contractelor de promisiune de vânzare.

Aşadar, firma în cauză „cumpără”, în 15.06.2017, 949 mp de teren pe strada Ştiinţei, vizavi de CJPAS Galaţi, cum am mai spus.

În 16.03.2018 obţine certificatul de urbanism, iar autorizaţia de construire cu nr. 13 (mamăăă, ce număr cu… anticipaţie!) o obţine în 11.01.2019. Unii dintre petenţi îmi spun că funcţionarii publici de la urbanismul Instituţiei Primar Ionuţ Pucheanu, au făcut adrese în numele Ideal Windows şi al lui I. Bahnaru către instituţii care urmau să dea avize pentru certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire, cum ar fi Poliţia Locală sau Inspecţia de Stat în Construcţii etc. Adică au devenit sclavi la ordin de SUS pe plantaţia „Ionuţ”!

Dar, să revenim la teren. Se pare că cei 949 mp de teren au fost, de fapt, …închiriaţi pe o perioadă de doi ani de la familia Vasile-Mariana şi Florin-Constantin… iar din 15.06.2017 şi până în 15.12.2019, au cam trecut bine cei doi ani.

Şi din cauză că viitorul bloc trebuia să aibă subsol, parter şi trei etaje (aşa a fost obţinut acordul vecinilor) şi s-a fost edificat din subsol, demisol, parter şi patru etaje (ultimul fiind etaj retras), s-a ajuns cu acest litigiu în instanţa de judecată.

Reclamaţia pentru nerespectarea regimului de înălţime a fost făcută de către familia Dumitriu-Florin şi Mihaela. Aşa s-a format Dosarul nr. 730/121/2019 soldat cu Decizia 844/2019 din 19.09.2019 prin care instanţa Curţii de Apel Galaţi dispune suspendarea autorizaţiei de construire.

Viitorii proprietari care au vândut, ei sau părinţii lor, alte imobile pentru a locui într-un loc civilizat şi nu în cartiere compacte de blocuri de locuinţe, sunt disperaţi că au băgat sute de mii de euro în speranţele şi visurile încredinţate lui Ionuţ Bahnaru, firma fiind doar o persoană juridică prin care administratorul îşi exprimă acţiunile şi faptele.

Acum ei privesc prostiţi la actele încheiate sub formă de promisiuni de vânzare, urmând ca acestea să fie încheiate în formă autentică până la data de 01.02.2020. Dacă pentru ei va mai veni acea dată, căci decembrie şi ianuarie sunt consacrate ca NEMUNCĂ la români, mai ales în construcţii.

