Misterul de la Comrimet SA Galaţi s-a dezlegat!

În februarie 2020 am publicat o ştire surprinzătoare pentru mulţi dintre noi: Judecătoria Galaţi a stabilit daune moratorii de 600.000 de euro (!) în favoarea unei persoane fizice, Răileanu George Robert din Braniştea, acestea fiind puse în sarcina societăţi Comrimet SA de pe platforma depozitelor de la Galgros. Şi parcă asta nu ar fi fost îndeajuns, în hotărârea judecătorească se precizează că daunele moratorii vor urma a fi stabilite în continuare, respectiv 2.000 de euro pe zi (!) pentru fiecare zi întârziere până la data la care Comrimet SA Galaţi va preda documentele pentru radierea ipotecii înscrise în cartea funciară. Ce părea nereal, se pare că este real şi totul este un scenariu bine gândit de un personaj cunoscut pe platforma Galgros Galaţi: Panaite Sorin, de profesie auditor, cenzor, lichidator, administrator şi multe altele, la zeci şi zeci de societăţi din ţară. Ce este de reţinut este faptul că acest personaj deţine funcţiile amintite la societăţi ce fac parte din grupul Chelu. Am săpat adânc şi am aflat cum a ajuns bună de plată Comrimet SA către acest tânăr, care nu este un oarecare, ci fiul lui Costel şi Alexandra Răileanu, patroni al firmei Iulicris Recycling SRL, firmă cu sediul în Braniştea şi care derulează afaceri de colectare deşeuri feroase şi neferoase.

Vinzi cu 70.000 euro şi …plăteşti 632.000 euro!

Concret, Panaite Sorin, ajuns în postura de administrator unic al SC Comrimet SA Galaţi în aprilie 2014, a pus de o afacere în 2018: a vândut o clădire aparţinând societăţii, respectiv clădirea din str. Instrucţiei nr. 1 (în spatele Casei de modă), pentru o sumă modică, în jur de 70.000 de euro, către tânărul Răileanu George. Plata urma a se face în două tranşe egale, prin urmare în cartea funciară s-a înscris ipoteca ce urma a fi radiată la plata integrală a preţului stabilit. Cum plata integrală s-a făcut în decembrie 2018, vânzătorul trebuia să facă radierea de care am făcut vorbire. Sorin Panaite se pare că „a uitat” să radieze ipoteca sus-menţionată, cu toate demersurile făcute de cumpărător. În octombrie 2018, când suma reprezentând daune moratorii a devenit semnificativă, cumpărătorul a apelat la instanţă şi a purces la executarea silită. Gurile rele vorbesc că Sorin Panaite ar fi făcut o înţelegere în acest sens, doar banii nu vin din buzunarul propriu. Oricum, a fost înlăturat din postul de administrator unic şi s-a stabilit angajarea răspunderii pentru prejudiciul creat prin abuzul săvârşit, unii acţionari solicitând sesizarea organelor de cercetare penală. Vă ţinem la curent cu acest caz.