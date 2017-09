Misterul din spatele societăţilor gălăţene cu acţiuni la purtător (I)

Societăţile cu acţiuni la purtător au devenit brusc obiectul unor dezbateri şi discuţii aprinse la nivel naţional în luna iulie 2017 în presa de specialitate şi nu numai.

Nişte banale hărtii la prima vedere, acţiunile la purtător emise de unele societăţi comerciale pe acţiuni, acţiuni ce sunt reglementate în mod expres de legea 31/1990 privind societăţile comerciale, au fost cele care au generat numeroase discuţii. Problema în sine nu se referă la formatul, culoarea sau valoarea acestor acţiuni ci vizează un alt spect.

Ce se poate ascunde în spatele acestor societăţi cu acţiuni la purtător şi cât de benefice pot fi acest tip de societăti pentru economie este un subiect amplu şi foarte contraversat.

Prin aceste societăţi se pot ascunde adevăraţii proprietari, cei care au finanţat şi dirijează din umbră activitatea acestor societăţi.

La vedere sunt doar nişte trepăduşi, persoane interpuse, totul fiind o simulaţie permisă de regimul juridic românesc în condiţiile în care nu se urmăreşte ceva ilicit. Ori aici este buba.

Suntem români şi sunt destui interesaţi să profite de un cadru legislativ pentru a masca fapte ilicite, pentru a ascunde identitatea unor persoane care nu pot justifica sume mari şi foarte mari de bani, persoane care nu au dreptul de a face anumite operaţiuni economice etc. Conform legii, la închiderea anului financiar cu ocazia Adunărilor generale ale acţionarilor, dată la care se aprobă situaţiile financiare, se dispun diverse măsuri, ocazie cu care ar trebui să se afle identitatea celor care sunt adevăraţii acţionari. Fals!

Realitatea este cu totul alta. Adevăratul proprietar numeşte acţionari fictivi de cele mai multe ori încă din start, aceştia ascultând orbeşte ce să facă, ba chiar nu fac nimic altceva decât să semneze la anumite perioade hârtiile ce li se pun în faţă.

Unii spun că numeroşi politicienii se ascund în spatele acestor societăţi.

Poate că nu am fi scris nimic despre acest subiect amplu dezbătut în luna iulie, întrucât am pierdut cum se zice startul şi momentul, ziarul nostru fiind în vacanţă în luna august. Dar ceva ne-a pus pe gânduri în această mică perioadă de repaus şi anume faptul că oraşul nostru este fruntaş într-un domeniu, aşa cum am constatat din lista publicată în iulie 2017 de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Lista respectivă evidenţia existenţa la nivel naţional a 384 de astfel de societăţi ce sunt în activitate. Cum, necum Galaţiul este fruntaş în această listă onorându-ne cu al doilea loc pe ţară după Bucureşti.

Dar aruncînd o privire fugară pe această listă am constatat că majoritatea acestor firme din Galaţi şi chiar şi din alte judeţe ascund în spate un personaj binecunoscut nouă, răposatul Chelu Cătălin Constantin.

Dar să revenim la ce a declanşat furia dezbaterilor în presă pe această temă.

Drumurile noastre toate duc la… Tel Drum SA

Frumoasă melodia lui Dan Spătaru, dar discuţiile aprinse s-au declanşat nu de la această melodie despre drumurile vieţii, ci de la un altfel de drum şi anume de la ..Tel Drum SA

o firmă ce are ca administrator pe Petre Pitiş ce a intrat în vizorul DNA-ului şi care a fost pus deja sub urmărire penală în această vară. Nimic deosebit până aici având în vedere că personajul respectiv era până mai ieri un nume oarecare pentru noi.

Dar gurile rele l-au catalogat pe acest director ca interfaţa lui Liviu Dragnea, nimeni altul decât liderul PSD şi preşedintele Camerei Deputaţilor. Este cu totul altceva. Miroase a politic, a bătălii cu lovituri sub centură, cu implicarea DNA-ului devenit arbitru în aceste bătălii politice cum zic unii. Liderul PSD a susţinut şi susţine că nu are vreo legătură cu această firmă, totul fiind un act premeditat de compromitere.

Liderul PNL Liviu Orban a anunţat că lucrează la un proiect de modificare a legii 31/1990 pentru a asigura transparenţa acţionariatului firmelor care au contracte pe bani publici.

Mai mult, un senator, în speţă Vlad Alexandrescu precizează că există un raport intern al DGIPI asupra unor practici de o gravitate extremă vizând acest tip de societăţi.

Cât adevăr este în toate aceste acuzaţii vom vedea, discuţiile sunt aprinse. Un lucru este clar! Miroase tare a răfuială politică, banii şi politicul dându-şi din nou mâna.

Galaţiul şi Chelu Cătălin îs fruntea

Dar să revenim la oile noastre de pe meleaguri gălăţene, că sunt multe de aflat.

În lista publicată de ONRC, Galaţiul ocupă poziţia a doua în topul judeţelor, figurând ca având 24 de astfel de societăţi cu acţiuni la purtător în funcţiune.

Aceasta este lista cu cele 24 societăţi conform informaţiilor ONRC:

Geochis SA, Prosanio SA, City Invest SA, Revan Com SA, Lineas Trade SA, Amicosottis SA, Epsomatic SA, Fimansat SA, Delmato Grup SA, Bran Oil SA, Libron Consulting SA, Zorder Big SA, Goras Consulting SA, Groval Trade SA, Cibrosat SA, Amirastar Trading SA, Alfaline SA, Scop Line SA, Debrocons SA, Amattis SA, Mattera SA, Arcif AG SA, Duninvest Company SA, Metaltrans SA.

Surpriză şi nu prea ar fi faptul că din aceste 24 de societăţi comerciale 21 aparţin Grupului Chelu.

Analizând mai bine lista ONRC-ului am făcut o altă constatare şi anume că firme înfiinţate şi controlate în totalitate de Grupul Chelu mai sunt şi în alte judeţe. Exemplificăm în acest sens firmele din Bucureşti, Artexim Mondopal SA şi Stilmondo Novaline SA, firma Edithon Proiect SA din judeţul Vrancea, Surexcomp SA şi Bidelcram Investement SA din Brăila şi Pexalfin SA din Vaslui.

Toate aceste firme aparţinând Grupului Chelu au fost şi sunt implicate în ample maşinaţiuni, într-o morişcă diabolică prin care au fost devalizate un număr impresionant de societăţi comerciale cuprinse în amplul program de privatizare în masă, societăţi în care s-a implicat Chelu şi grupul său de acoliţi.

Despre această morişcă diabolică, despre istoricul acestor societăţi pe acţiuni, cine sunt fondatorii, cine a consiliat şi cum s-a pus în aplicare planul de acţiune, implicarea unor offshoruri aparţinând aceluiaşi grup Chelu, cum a fost şi este ţepuit statul, bătălia pe viaţă şi pe moarte între moştenitorii lui Chelu Cătălin pentru acţiunile acestor societăţi, implicarea nemoştenitorilor în această bătălie, toate aceste dezvăluiri incendiare vor fi prezentate începând cu numărul viitor.

Va urma.