Misterul din spatele societăţilor gălăţene cu acţiuni la purtător (II)

În numărul trecut am promis dezvăluiri despre persoana care a avut un rol important în istoria societăţilor cu acţiuni la purtător şi nu numai, aparţinând grupului Chelu, despre diabolicul plan de devalizare a numeroase societăţi cuprinse în P.P.M.- Program Privatizare Masă, ce sume uriaşe sunt în joc, ce minuni au făcut trepăduşii lui, apariţia în aceste fraude de proporţii a unor offshoruri aparţinând aceluiaşi grup Chelu. Dar să o luăm metodic cu cele promise.

Când totul începe cu litera …M, şi de la famiglia Munteanu!

Am promis că vom spune despre un personaj deosebit implicat în activitatea grupului Chelu. Acest personaj se numeşte Munteanu Ioana, fondatoarea SRL-ului Micont Expert Galaţi. Această societate îşi are sediul pe o stradă din Galaţi a cărei denumire începe cu aceeaşi literă M, strada Melodiei. Pentru ca totul să pară de SF, apare în joc şi o altă firmă de consultanţă şi audit financiar în activitatea grupului Chelu, firmă ce nu putea să aibă o denumire decât care să înceapă cu litera M, Munticont SRL Galaţi, cu sediul în aceeaşi locaţie: strada Melodiei. Şi ca tacâmul să fie complet, această societate are ca fondator o persoană ce se cheamă Munteanu, nimeni altul decât soţul doamnei Ioana Munteanu. Aceştia au făcut în ultimii ani o pasare de la unul la altul activitatea de auditare şi consultare financiară a societăţilor din grupul Chelu. Întâmplător sau nu, fatidica literă M mai apare o dată: Minister Finanţe. Da, ambii soţi Munteanu au făcut parte ani buni din Ministerul de Finanţe, aceştia fiind inspectori financiari în DGFP şi în cadrul Camerei de Conturi Galaţi. Cum au ajuns aceste persoane cunoscute în judeţul nostru ca bine pregătite profesional, deosebit de onorabile, să auditeze şi să acorde consultanţă unui număr impresionant de firme aparţinând grupului Chelu (foarte puţin onorabil, chiar deloc), număr ce depăşeşte cifra 40 reprezintă un …mister. Un lucru este cert! Aceste două firme de audit se pare că nu au prezentat în multe situaţii corect situaţia din firmele auditate şi nu au prea zis nimic despre încălcările frecvente ale legii şi mai ales despre uriaşa…SPĂLĂTORIE de bani creată de grupul Chelu.

Trepăduşii lui Cătălin Chelu

Dintre personajele care şi-au ascultat cu mare supuşenie şeful, remarcăm câteva persoane care au ajuns la un moment dat să deţină importante pachete de acţiuni la purtător, asta cel puţin teoretic, conform datelor publicate în Monitorul Oficial. Astfel în anul 2008 s-a ajuns la o concentrare în cadrul societăţilor cu acţiuni la purtător (de care făcurăm vorbire) a acţiunilor la un număr redus de persoane, legea permiţând începând cu acel an ca o societate pe acţiuni să poată avea doar doi acţionari. Evidenţiem în acest sens pe: Vlaicu Carmen, deţinătoare a unor acţiuni în valoare de aproape 2.750.000.000 lei vechi, Culea Delicia, acţiuni de 2.734.200.000 lei, Popa Jana, de vreo 1.827.450.000 lei, Condruz Fănica, în jur de 2.752.800.000 lei şi Huţanu Mihaela, circa 1.804.500.000 lei. Am lăsat la urmă o persoană mai deosebită, implicată până peste cap în această nebunie cu acţiuni la purtător. Ea este Stan Liuţa, o angajată pentru care se pare că bossul Cătălin avea afinitate şi încredere ceva mai mult decât în altele.

Stan Liuţa căra banii cu … căruţa?

Iată cum, personaje care nu au visat vreodată şi nu au ţinut în mână mai mult decât câteva zeci de milioane lei vechi, au ajuns să se joace cu … zeci de miliarde de lei.

Doamna Stan Liuţa este o astfel de persoană, devenită acţionară în câteva SA-uri constituite la comanda lui Chelu, cum ar fi Alfaline SA, Amirastar Trading SA,

Delmato Grup SA etc. În august 2006, pe Stan Liuţa o regăsim la Alfaline SA Galaţi ca deţinătoare a 96,664% din capitalul societăţii, având 2.960 acţiuni în valoare totală de 91.760.000 lei şi la SC Amirastar Trading SA Galaţi ca administrator şi acţionar majoritar, posesoare a 9.090 acţiuni, valorând 909.000.000 lei vechi, adică 98,272% din capitalul social.

Cum – necum, această simpatică doamnă apare ca deţinând în decembrie 2008 un procent de 98,664% din capitalul social al SC Delmato Grup SA, respectiv acţiuni în valoare de peste 76.584.650.000 lei!!!, o sumă fabuloasă pentru foarte mulţi oameni de afaceri. Toată această realizare este datorată unui proiect de fuziune din 2007 a Delmato Grup

Galaţi cu următoarele societăţi aparţinând grupului Chelu: Dacsat SRL, Mediaro Sat SRL, Infosat Line SRL, Datobi Sat SRL, Polsat SRL,Vipsat SRL, Siveco SRL şi Alpino Sat.

Urmare a fuziunii, Stan Liuţa a achiziţionat acţiunile de la aceste societăţi achitând sume cash, se pare, în cuantum de 74.760.580.000 lei, în 13 martie 2007. Cine ste cel ce a fericit-o la fix cinci zile după Ziua Femeii cu asemenea sume, n-am aflat încă, dar vă putem spune către cine a plătit aceste sume. Fericiţii beneficiari sunt Chelu Cătălin şi Rîmar Doina, persoane care au încasat 71.983.910.000 lei vechi şi respectiv 2.776.670.000 lei conform datelor publicate în Monitorul Oficial partea IV-a nr.0829.

Nu ştim ce detalii ne poate furniza fiscul despre aceste vehiculări de sume, dar suntem curioşi şi-i somăm să răspundă.

Doamna Stan şi lumea paradisurilor fiscale

Afacerile sunt afaceri şi ca atare doamna Liuţa, vinde (cesionează) în 14 februarie 2008 unui offshor, respectiv RODNA INVEST&TRADE LIMITED cu sediul social în Republica Seychelles cele 243.819 acţiuni la purtător în valoare de 75.583.890.000 lei deţinute la SC Delmato Grup SA Galaţi şi renunţă chiar şi la mandatul de administrator. Cam ce bani a încasat nu ştim, că nu se prea face vorbire, oricum treaba miroase urât a …spălare de bani. Din nou fiscul n-a sesizat nimic şi nimeni nu s-a arătat nedumerit de această mişcare spectaculoasă.

În lumea paradisurilor fiscale se lansează şi d-na Huţanu Mihaela care vinde în 9 februarie 2009 acţiuni în valoare de 902.100.000 lei aparţinând SC Cibrosat SA Galaţi şi tot de aceeaşi sumă vinde acţiuni aparţinând SC Goras Consulting SA Galaţi către QUENTY COMPANI LIMITED din S.U.A., reprezentant legal fiind un românaş de-al nostru. Urmând exemplul celor două, o altă reprezentantă de frunte a grupului Chelu, Brînză Cristina, ajunsă prin nu ştim ce conjunctură în posesia a 6.615 acţiuni în valoare de 2.056.050.000 lei vechi la SC Scop Line SA Galaţi, dă şi ea tunul şi vinde acţiunile către un offshor din S.U.A., respectiv MACOSI CORPORATION din statul Delaware.

În joc intră şi un alt offshor din Republica Seychelles, SC VELLER BUSINESS LTD, care cumpără 2.880 acţiuni în valoare de 892.800.000 lei vechi de la SC Groval Trade SA Galaţi. Apariţia acestor offshoruri în tranzacţiile menţionate ar părea că le-a umplut de bani pe doamnele noastre care au vândut aceste acţiuni către societăţi din lumea paradisurilor fiscale. Se pare că totul a fost o mascaradă, căci bossul Chelu a tranşat din scurt această problemă în 2011.

Cum a tranşat Chelu Cătălin problema acţionariatului celor 21 de SA-uri cu acţiuni la purtător, sumele fabuloase intrate în joc, ce războaie teribile s-au dezlănţuit în justiţie după decesul său, vă vom spune în ediţiile viitoare.