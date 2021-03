Despre dosarul în care sunt implicaţi cei doi gălăţeni pentru fraude uriaşe produse fabricii de mobilă Alprom SA Piteşti am scris de mai multe ori. Este vorba de dosarul nr. 3562/109/2018 Tribunal Argeş, care a avut termen pe 23 februarie 2021, dată la care cauza s-a amânat pentru 16 martie 2021. Se pare că, deşi se încearcă prelungirea judecării cauzei cât mai mult posibil, dosarul se apropie de final, asta după ce a trecut destul de rapid de furcile caudine ale camerei preliminare. Acuzele pentru cei doi sunt de o gravitate extremă – în cazul inculpatului Constantinescu Gabriel (foto), acesta este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.);

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.);

– evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.);

– delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.);

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.),

– evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.);

– delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.);

– complicitate la fapta de spălare a banilor prevăzută de art. 48 din Codul penal rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi

– participaţie improprie la fapta de tentativă la evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Panaite Tinel este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.);

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Maital Press S.R.L.);

– complicitate la fapta de delapidare prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.);

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.);

– complicitate la fapta de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.) şi

– spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal (referitor la relaţia comercială cu S.C. Terifal S.R.L.), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 din Codul penal).

Vă ţinem la curent cu acest caz.