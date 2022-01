Patronul: prima violenţă a fost din partea lui !

În data de 23. 12. 2021, în jurul orei 12,10, l-am contactat telefonic pe patronul LIO-METAL, Ion Luca, pentru a-i solicita şi consemna un punct de vedere legat de modul în care s-a erijat în organ de cercetare penală şi de legiuitor care şi aplică sentinţa. Patronul s-a arătat din start iritat, de parcă tocmai ar fi venit de la o primă întrevedere cu organul de cercetare penală. Iată şi scurtul dialog pe care l-am avut cu acesta: „Paguba este mult mai mare şi se ridică la 150.000 de lei. Prima violenţă a fost din partea lui, dar nu îşi are rostul. (din ce în ce mai iritat…) Nu are rost să ne pierdem timpul, repet. Sărbători cu bine !”

Luca păşind pe covorul roşu…de la sângele victoriei asupra unui bătrân de 67 de ani, nu de la roşul gloriei…

Am tot amânat publicarea acestui articol, sperând că după Crăciun, Anul Nou, Sfăntul Vasile, Bobotează şi Sfântul Ioan, ofiţerul judiciarist căruia i-a fost repartizat „Cazul Osadcii” va finaliza cercetarea penală şi va putea remite şi presei un punct de vedere, până la întocmirea referatului şi la trimiterea acestuia către procurorul de caz. Or, aşteptarea noastră nu a făcut decât să îi încurajeze pe cei de la Secţia 3 de Poliţie să ţină cazul cât mai bine ferit de opinia publică. Căci el nu a fost raportat nici la IPJ Galaţi, astfel îcât să apară în buletinele informative zilnice ale Inspectoratului, buletine care sunt remise Presei. Tot Zilnic.

Acum solicităm noi public inspectorului şef al IPJ Galaţi un punct oficial de vedere privind acest caz. Şi să ne comunice dacă poliţistul de la Secţia 3 de Poliţie a înaintat Referatul cauzei procurorului de caz şi cu ce rezoluţie. Desigur, să ne mai comunice dacă ofiţerul judiciarist din dosar a sesizat ITM Galaţi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi pentru fapta patronului ION LUCA, de fapt faptele de sechestrare de persoană şi de lovire. Celor vizaţi le reamintim că Impact-est este monitorizat de către instituţiile centralizate ale statului, aşa că vor avea de dat explicaţii pentru lentoarea cu care s-au mişcat şi pentru lipsa de transparenţă şi comunicare, în acest fel nefăcând decât să fie complici cu infractorul.

Nu mai comentam imaginile din care rezultă clar la ce hal de tratamente şi-a supus patronul Ion Luca sclavul de pe plantaţie, considerând că are drept de viaţă şi de moarte asupra unei fiinţe umane, fie ea şi presupus vinovată, erijându-se în Dumnezeu. Iar covorul roşu pe care păşeşti, PATROANE, este al ruşinii, al sângelui, nu al onoarei. Căci prin fapta reprobabilă pe care ai comis-o asupra unui sclav de pe plantaţia dumitale, pe care l-ai sechestrat şi l-ai killerit, te-ai auto-exclus din rândul oamenilor de afaceri, întrucât ai maculat acest mediu. Chiar, aşteptăm o reacţie şi din partea reprezentanţilor Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, a mediului financiar-bancar, care ar trebui să nu mai crediteze astfel de închipuiţi goi de caracter şi de Dumnezeu, precum şi din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă, mai ales că fapta a fost comisă la locul de muncă.

Vom reveni de îndată ce reacţiile reprezentanţilor instituţiilor vizate se vor autosesiza şi ne vor remite puncte oficiale de vedere.