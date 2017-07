Se părea că în ceea ce priveşte soarta Hotelului „Turist” lucrurile se lămuriseră, că ultimul proprietar, italianul Mario Aloi, şi-a clarificat în instanţă disputele cu fostul proprietar, SC All Seasons SRL Galaţi. De doi ani, fostul hotel devenise „Coşbuc Business Center”, o clădire utilă, după mulţi ani în care a fost părăsită. Însă o sentinţă a Judecătoriei Bârlad a întors situaţia la 180 de grade şi cei de la All Seasons scoseseră la vânzare, la preţul de 1,3 milioane euro, hotelul care în urmă cu câţiva ani fusese evaluat la 4 milioane de euro, iar prin 2008 era cât p-aci să fie cumpărat de Primăria Galaţi cu 3 milioane euro, pentru a-şi muta sediul aici.

Hotelul „Turist”, scos la mezat

În urmă cu o lună, pe uşa Coşbuc Business Center a fost afişată Publicaţia de vânzare de pe data de 08.06.2017, emisă de executorul judecătoresc Ştefan Tudorie în dosarul 48/TS/2017. Potrivit acesteia, All Seasons SRL, prin intermediul BEJ Ştefan Tudorie, scoate la licitaţie fostul Hotel „Turist” la preţul de 6.092.640 lei, adică 1.350.000 de euro. Licitaţia fusese fixată pe 7 iulie. În publicaţia de vânzare se făcea trimitere la sentinţa 1362/2015, pronunţată de Judecătoria Bârlad pe data de 26 mai 2015, completată de sentinţa nr 1/04.01.2017, pronunţată de Tribunalul Vaslui, care a rejudecat cauza. Ditai construcţia, „hotelul S+P+10 – fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş terasă circulabilă, format din 454 încăperi”, plus alte câteva acareturi, era scoasă la licitaţie la „valoarea stabilită prin raport de evaluare de către expertul evaluator judiciar Bordeianu Costică la suma de 6.092.640,0 lei. Preţul de începere (strigare) a termenului de licitaţie este 6.092.640,0 lei, nepurtător de TVA”, cum se spunea în publicaţia de vânzare.

Primul dosar penal: „Turistul”, transferat ilegal la All Seasons SRL

Ca să înţelegem cum stau lucrurile, trebuie să ne întoarcem în 1997, când fosta societate Sofin SA Galaţi a contractat un împrumut de 3,2 milioane de mărci germane de la Anglo Romanian Bank, pe care l-a garantat cu o ipotecă asupra hotelului şi terenului. Ipoteca a fost înscrisă în vechiul Registru de Inscripţiuni şi Transcripţiuni, dar nu şi în noul sistem al cărţilor funciare. Prin neînscrierea la Cartea Funciară, s-a creat posibilitatea ca Hotelul „Turist” să fie vândut de Sofin SA firmei All Seasons SRL Galaţi. Procurorii care au anchetat cazul susţineau că astfel a fost posibilă vinderea „Turistului” de către SC Sofin SRL Galaţi firmei SC All Seasons SRL Galaţi. „Frauda SC Sofin a fost demonstrată prin aceea că, în contractul de împrumut garantat cu ipotecă, s-a obligat să nu înstrăineze imobilul ipotecat până la rambursarea integrală a creditului. De asemenea, nu a solicitat notarea ipotecii inscripţionate, iar în contractul de vânzare-cumpărare se menţionează expres declaraţia debitoarei SC Sofin, din care reiese că imobilul nu este ipotecat în favoarea unui terţ. S-a demonstrat şi că preţul vânzării a fost unul derizoriu, fiind echivalentul contravalorii a cinci apartamente cu două camere în Galaţi, la acel moment”, se spunea în rechizitoriul Parchetului.

Vânzări în suveică

Pentru că împrumutul nu a mai fost restituit, cei de la Anglo Romanian Bank au încercat să execute silit Sofin SA, însă au avut surpriza să constate că clădirea hotelului fusese vândută. Executarea a fost pusă în practică şi primul cumpărător al hotelului a fost firma Stelmar Invest SRL din Brăila, care pe 18 august 2008 i-a evacuat din sediu pe reprezentanţii All Seasons, ce cumpăraseră de la Sofin SA. Pe 27 august 2008, Stelmar Invest Brăila i-a vândut hotelul lui Mario Aloi.

Al doilea dosar penal, pentru ingineria All Seasons cu terenul

După ce a devenit proprietarul hotelului, italianul a descoperit o inginerie imobiliară. Administratorii SC All Seasons SRL Galaţi au extins una dintre încăperile exterioare ale hotelului cu 109 mp, iar Primăria Galaţi a avizat intrarea în legalitate a construcţiei. Mario Aloi a făcut plângere penală şi procurorii au stabilit că cei de la All Seasons au obţinut de la Primărie o nouă autorizaţie de construcţie, care legaliza practic intabularea dreptului de proprietate asupra extinderii construcţiei de la „Turist” în suprafaţă de 258 mp. În rechizitoriul Parchetului se preciza că la aceste manevre au fost complici administratorul All Seasons SRL, Soltana Cioc, şi Sorin Cantemir, inspector cadastral de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Galaţi, care a avizat o schiţă neconformă cu realitatea. În dosarul 2616/233/2012, Judecătoria Galaţi a condamnat-o pe Soltana Cioc la două luni de închisoare cu suspendare pentru fals în declaraţii, iar inspectorul cadastral Sorin Cantemir a scăpat cu o amendă penală de 500 de lei pentru neglijenţă în serviciu. Instanţa a mai stabilit ca „inculpata Cioc Soltana în solidar cu partea responsabilă civilmente SC All Seasons SRL, iar inculpatul Cantemir Sorin în solidar cu partea responsabilă civilmente OCPI Galaţi, să plătească câte 10.000 lei cu titlu de daune morale” lui Mario Aloi. Această sentinţă dovedea că povestea cu intabularea în favoarea All Season era una cu iz penal.

Daune de 5,4 milioane de euro pentru „nefolosinţa terenului”

Cei de la All Seasons au lansat un nou atac în justiţie, susţinând că sunt proprietarii terenului de sub hotel şi în consecinţă ar trebui ca proprietarul să le plătească daune pentru că nu îşi pot utiliza terenul. L-au dat în judecată pe Aloi. Conflictul a devenit unul internaţional, pentru că în tabăra All Seasons se află Erdogan Gursun Ali, de cetăţenie turcă, împotriva italianului Mario Aloi. Cei de la All Seasons au deschis acţiunea în instanţă la Judecătoria Bârlad, cerând ca Aloi să le plătească daune pentru că hotelul se află pe terenul lor. La rândul său, Mario Aloi a cerut instanţei din Bârlad să îi recunoască dreptul de „superficie”, drept de proprietate al unei persoane asupra construcţiilor aflate pe terenul aparţinând unei alte persoane. În dosarul 2042/189/2011, magistraţii din Bârlad s-au pronunţat pe 26 mai 2011, respingând cererea lui Mario Alo şi obligându-l pe acesta să plătească All Seasons SRL daune de 5,4 milioane euro: „Instanţa obligă reclamantul pîrît să plătească pîrîtei reclamante suma de 5.449.702,8 euro reprezentînd echivalentul lipsei de folosinţă a terenului, sumă calculată de la data introducerii cererii reconvenţionale 01.08.2008 şi pînă la data pronunţării hotărîrii”, se spune în sentinţa nr. 1362/26.05.2015, a Judecătoriei Bârlad.

Tribunalul Vaslui a fost mai blând: daune de 966.000 euro

Italianul a făcut recurs şi dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Vaslui, care a redus de la 5,4 milioane euro la 966.791 euro suma pe care Mario Aloi trebuie să o plătească All Seasons. „Instanţa admite apelul formulat de Aloi Mario împotriva Sentinţei civile nr. 1362/26.05.2015 a Judecătoriei Bârlad. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că obligă apelantul Aloi Mario să plătească intimatei SC All Seasons SRL suma de 4.350.560 lei reprezentând echivalentul lipsei de folosinţă a terenului cu suprafaţa de 1974,53 m.p., suprafaţă construită a Complexului hotelier Turist din Galaţi, str. George Coşbuc, nr. 2, jud. Galaţi, sumă calculată de la data introducerii cererii reconvenţionale – 01.08.2008 şi până la data pronunţării hotărârii”, se spune în sentinţa nr 1/04.01.2017, pronunţată de Tribunalul Vaslui. În baza acestor sentinţe a instanţelor din Vaslui s-a ajuns la executarea silită şi scoaterea „Turistului” la licitaţie.

Cum putea fi vândut hotelul fără terenul de sub el?

În acest caz s-au întâmplat o mulţime de lucruri ciudate. Este o aberaţie ca un activ, în cazul nostru Hotelul „Turist”, să fie tranzacţionat pe piaţa imobiliară ca o construcţie fără teren. Era deja în vigoare o prevedere a Legii Societăţilor Comerciale, ca până la 31.12.1997 toate societăţile să îşi majoreze capitalul social cu valoarea terenului. Apoi, se pune întrebarea cum ar fi putut All Seasons să devină proprietara terenului din moment ce terenul de sub hotel fusese gajat de Sofin SA la Anglo Romanian Bank, iar atunci când banca a pus în practică executarea silită şi „Turistul” a ajuns la acea firmă din Brăila şi apoi la Mario Aloi, cum să înţelegem că nu era la pachet cu terenul pentru care Anglo Romanian Bank avea gajul valid? Probabil că o clarificare ar putea veni de la cei doi protagonişti ai luptei pentru Hotelul „Turist”, Mario Aloi şi Erdogan Gursun Ali, dar niciunul dintre ei nu este în ţară.

„Turistul”, vândut la preţ de „Black Friday”

Vineri, 7 iulie, ar fi trebuit să aibă loc licitaţia de vânzare a Hotelului „Turist”, ca la „Black Friday”, cu reduceri la hoteluri. Asta pentru că şi preţul la care urma să fie vândut „Turistul” dă naştere unor suspiciuni. Preţul de începere a licitaţiei, de 1,3 milioane de euro, ţinând cont şi de faptul că e într-o zonă ultracentrală, este un preţ sub valoarea de piaţă. Nu mai luăm în calcul informaţiile vehiculate, că hotelul ar fi fost evaluat la 4,9 milioane de euro, însă ştim sigur că s-a pus problema, atât în 1997, cât şi în 2008, ca „Turistul” să fie cumpărat de municipalitate, pentru a fi transformat în sediu al Primăriei. În 2008, fostul primar, Dumitru Nicolae a confirmat că se discuta de o sumă de 3 milioane euro. În aceste condiţii, cum să să coste acum numai 1,3 milioane euro? Potrivit publicaţiei de vânzare, acesta era preţul stabilit de expertul evaluator judiciar Bordeianu Costică. Din câte am verificat, se pare că e un expert din Târgu Ocna. Poate că evaluatorul a venit, a făcut calcule şi i-a ieşit suma asta, dar… Parcă ne-am fi simţit mai confortabil dacă soarta „Turistului” ar fi fost hotărâtă de Tribunalul Galaţi şi de un evaluator din Galaţi, nu de un expert din Târgu Ocna şi de un judecător din Bârlad.

Lovitură de teatru: a fost anulată executarea silită

Pe 7 iulie ar fi trebuit să aibă loc licitaţia, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece, cu numai câteva zile înainte, a avut loc o nouă lovitură de teatru. A fost anulată expertiza! Expertul evaluator judiciar Costică Bordeianu şi-a adus aminte că nu a respectat procedura legală, care prevede că la expertiză trebuie să fie convocat şi cel care este considerat debitor, în cazul „Turistului” acesta fiind Mario Aloi. Gafa lui Bordeianu cu neconvocarea lui Aloi a dus la anularea expertizei şi implicit la anularea publicaţiei de vânzare. În aceste condiţii este anulată Publicaţia de vânzare de pe data de 08.06.2017, emisă de BEJ Ştefan Tudorie şi se revine la situaţia de pe 7 iunie, când Mario Aloi îşi administra „Coşbuc Business Center”. Până la acest moment, lui Aloi îi fusese interzis să intre în hotel, deşi este proprietar al „Turistului”.

Un caz de competenţa Parchetului

Sigur, sfârşitul nu-i aici. All Seasons ar putea relua acţiunile în instanţă, cu o nouă expertiză, o nouă executare şi aşa mai departe. Dar, la fel de bine, în cazul Hotelului „Turist” ar putea să apară şi al trelea dosar penal, pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri ciudate, pe care doar Parchetul le poate lămuri.