Pesta porcină a infestat directorimea Direcţiei Sanitar Veterinare

Desigur, Pesta Porcină Africană (PPA) este o boală de natură virală mai a dracului pentru porci decât coronavirusul pentru om. Şi fiind un virus, acesta circulă liber prin aer, putând fi transmis pe orice cale. Ea, PPA a trecut şi de zidul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi (DSVSA), pătrunzând în liniştea de tratament şi odihnă a birourilor instituţiei, directorimea fiind negăsită la serviciu. Dar Pesta Porcină Africană ştie unde să-i caute pe Nicu Bogatu – BOGAS, directorul executiv al instituţiei, respectiv Carmen Stroia, director executiv adjunct, acum.

Cei doi se fac pasibili de încălcarea legii, iar pentru asta, prefectul Ioan-Gabriel Avrămescu îi poate zbura din funcţii, dacă instanţa de judecată nu-şi va face treaba.

Au trecut peste patru luni de ignoranţă a legii

În data de 30.10.2019, pe când director executiv plin al DSVSA Galaţi era medicul veterinar Carmen Stroia, o admiratoare şi o informatoare a procurorului şef al DNA-ST Galaţi, Ghiţă Ivan acum un verde pensionar, am solicitat instituţiei răspuns la 11 întrebări, în baza legii 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public. Cu două zile înainte, transmisesem aceste întrebări şi online, pe adresa de mail oficială a DSVSA Galaţi. Precauţi, am depus solicitarea redacţiei Impact-est şi în scris, în imaginea care însoţeşte textul putând fi văzută dovada produsă de secretara directoresei Carmen Stroia.



Iată acum cele 11 întrebări şi avertismentul din finalul înscrisului oficial, semn că am intuit că adjuncta de acum şi urmaşul ei de acum tratează această instituţie a statului ca pe propriul SRL de unde îşi iau salarii uriaşe, plus tot felul de… hai să le numim generic dividende!

„1. Câte focare de pestă porcină africană au fost depistate în judeţul Galaţi, din anul 2018 la zi?

2. La ce număr de animale a fost depistată boala prin buletine de analiză?

3. Câte animale au fost ucise în fiecare focar? Câte cu buletin de analiză, adică cu boala confirmată, şi câte fără acest buletin de analiză?

4. Ce metode de asomare s-au folosit, tipul de asomator şi numele persoanelor împuternicite să efectueze această operaţiune?

5. Ce metodă s-a utilizat pentru uciderea porcinelor asomate, sau au fost îngropate doar asomate?

6. Având în vedere că asomarea poate fi reversibilă, ce metodă s-a utilizat pentru uciderea animalelor bolnave, lista persoanelor responsabile cu uciderea pentru fiecare focar în parte, sau au fost îngropate doar asomate?

7. Care este numărul porcinelor ucise pe întreg teritoriul judeţului Galaţi?

8. Care este suma acordată ca despăgubiri în 2018 şi 2019 la zi, pe fiecare focar în parte?

9. Care au fost metodele de dezinfecţie în focarele de pestă porcină africană, numerele buletinelor de analiză şi data prin care s-a testat eficienţa dezinfecţiei din focar?

10. Care au fost/ sunt măsurile de ridicare a restricţiilor sanitar-veterinare din focare şi procedura de repopulare a acestora?

11. Dacă au fost depistate focare de pestă porcină africană la porcii mistreţi din fondul de vânătoare, care sunt aceste fonduri de vânătoare şi data detectării bolii în aceste focare?

În solicitarea noastră, vă rugăm să aveţi în vedere că nici o informaţie nu poate fi socotită secret de serviciu, dacă în spatele ei sunt suspicionate fapte penale şi să aveţi în vedere şi prevederile Codului penal în ce priveşte falsul în declaraţii.

Vă mulţumim pentru solicitudine!”

Supraveghere intensivă de tip şvaiţer!

Da, doamnelor şi domnilor, suinele depistate ca infestate cu virusul Pestei Porcine Africane, în anii 2018 şi 2019, circa 500.000 de porci au fost îngropaţi de vii în România, întrucât ASOMAREA este REVERSIBILĂ. Combaterea acestei boli a fost reglementată prin H.G. 830/ 2016 cu modificările ulterioare, şi este denumită ca fiind „Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane”. Prin această hotărâre de guvern este aprobat şi planul de contingenţă pentru lupta împotriva pestei porcine africane. Printre alte obligaţii se numără şi efectuarea unei supravegheri intensive pe o adâncime de 20 de kilometri de la graniţa cu R. Moldova şi Ucraina. La Art. 11 litera „d” se prevede întărirea controlului asupra punctelor de trecere a frontierei de stat asupra bagajelor, inclusiv a coletelor poştale, asupra oricăror alimente de origine animală. Or la noi, prin vămile Oancea şi Giurgiuleşti, basarabenii trec într-o veselie cu şorici proaspăt de porc, cu şuncă, cu sângerete, cu brânzeturi de ovine şi bovine, cu păsări vii etc. În Vama Giurgiuleşti, pe unde pătrund alimente de origine animală, există post de inspecţie sanitar veterinară, unde sunt vreo şase medici veterinari subordonaţi DSVSA Galaţi, sau subordonaţi direct ANSVSA , nu e aşa domnule director Nicu Bogatu? Că doar aţi lucrat aici circa 20 de ani, dimpreună cu soţia, Elena Bogatu, care a rămas în vamă alături de Bogdan Niculescu şi câţiva ingineri care se ocupă de inspecţia alimentelor de origine animală, alcool, cereale etc. Şi se ocupă aşa de tare, încât duhneşte Piaţa Ruşilor (cum este cunoscută Piaţa de Gros de pe Basarabiei) de alimente de origine animală, asta fiind, chipurile, supravegherea intensivă.

Încă aşteptăm să răspundeţi câţi porci aţi îngropat de vii

Nu ne să în obicei să ne sprijinim în cârja Justiţiei când intrăm în conflict cu instituţii, alte persoane juridice sau fizice, cum au tot făcut-o ele cu asupra de măsură în ce priveşte activitatea noastră gazetărească. Dar aşa cum tot felul de jeguri ne-au buzunărit de peste două miliarde de lei vechi, cu complicitatea colegilor lor din justiţie, o să le facem şi noi felul lui alde Stroia şi Bogatu. Căci noi vrem să aflăm un adevăr care va zgudui România, ţară UE în care peste 500.000 de porci se presupune că au fost îngropaţi de vii. Repetăm, asomarea este un fenomen REVERSIBIL, deci animalul asomat trebuie ucis, apoi îngropat. Iar noi ştim că aceste animale nu au fost şi ucise după asomare, ci, pur şi simplu, îngropate în stare de inconştienţă, nu şi moarte.

Şi nu credem o iotă din măsurile clamate de DSVSA Galaţi, motiv pentru care fug de răspundere şi de răspunsul la cele 11 întrebări pe care le-am adresat acum mai bine de patru luni de zile.

Ia spune Carmen Stroia în ce hal ai aplicat prevederile H.G. 830/ 2016? Printre altele, acolo se prevede că nici fânul nici lucerna nu se mai recoltează din zonele infestate…

Aşteptăm şi reacţia Instituţiei Prefectul Judeţului Galaţi.